Thursday, 24 October 2024 06:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السيادة الرقمية.. هل التقنية أداة نستخدمها أم سلاح مسلط علينا؟

10/23/2024 11:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال خالد الحفناوي شهد العالم في العقود الأخيرة ثورة تقنية هائلة، غيرت وجه الحياة على نحو جذري. فمنذ ظهور الإنترنت، تسارعت وتيرة التطور التقني بشكل مذهل، مما فتح آفاقًا جديدة للإنسانية في شتى المجالات، وتعاظم التطور والتوجه نحو العالم الرقمي بزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى، وأثار هذا التطور السريع مخاوف كبيرة حول مدى سيطرتنا على هذه التقنيات، وهل تحولت التقنية من أداة في أيدينا إلى سلاح مسلط علينا؟
لقد ساهم التطور التقني بلا شك في تحسين حياتنا بطرق عديدة؛ فمن خلالها أصبح التواصل أكثر سهولة، والمعرفة في متناول الجميع، وتم تطوير قطاعات كثيرة بشكل ملحوظ كالصحة والتعليم والزراعة والصناعات المختلفة والتجارة، وتطور الاقتصاد الرقمي بشكل لم يكن ليتحقق لولا وجود تلك التقنيات، لكن في مقابل هذه الإيجابيات، ظهرت سلبيات مهمة لا يمكن تجاهلها.
تُشكّل سلبيات الاعتماد على التقنيات التي لا نمتلكها تهديدًا خطيرًا على سيادتنا الرقمية وأمننا القومي، فهي لا تقتصر على زيادة مخاطر الاختراقات وانتهاك الخصوصية، بل قد تتعدى ذلك لتُؤثر على قدرتنا على حماية بياناتنا الحسّاسة والتحكم في بنيتنا التحتية الرقمية، مما قد يُضعف موقفنا أحياناً في عالمٍ تُسيطر عليه التقنية. ويزداد الخطر مع تنامي اعتمادنا على تلك التقنيات وشبكات التواصل والحوسبة السحابية الأجنبية وغياب البدائل الوطنية، مما يجعلنا عُرضة للتجسس والتلاعب وحتى الابتزاز في بعض حالات الصراع على المستوى الدولي.
أين تكمن المشكلة إذاً؟
إنّ جوهر المشكلة يكمن في غياب السيادة الرقمية، فاعتمادنا على تقنيات تمتلكها وتتحكم بها شركات أجنبية يعني أن بياناتنا، سواءً أكانت شخصية أو مهنية أو تجارية، مُعرّضة للاستغلال من قِبَل جهات خارجية قد تُسيء استخدامها بما يُضرّ بمصالحنا.
تخيل هذا: كلّما تصفحتَ موقعًا إلكترونيًا، أو استخدمتَ تطبيقًا للتواصل، أو أجريتَ عملية دفع إلكترونية، فإنّك تترك أثرًا رقميًا. هذه الآثار، التي تتضمن سجلّ تصفحك، موقعك الجغرافي، معلوماتك الشخصية، وحتى ميولك واهتماماتك، تُجمع وتُخزّن وتُحلّل من قِبَل هذه الشركات العملاقة.
ما هي المخاطر المحتملة من غياب السيادة الرقمية؟
انتهاك الخصوصية: قد تُباع معلوماتك الشخصية لجهات ثالثة دون علمك أو موافقتك.
التجسس والتلاعب: قد تُستخدم بياناتك للتجسس عليك، أو لتتبع تحركاتك، أو حتى للتلاعب بآرائك السياسية.
التهديدات الأمنية: قد تكون بياناتك عرضة للاختراق والسرقة، مما يُعرّضك لخطر الابتزاز أو الاحتيال.
التبعية التقنية: الاعتماد الكلي على التقنية الأجنبية يجعلنا عُرضة للضغوط السياسية والاقتصادية، وقد يُستخدم كسلاح ضدنا في حالات النزاع.
ماذا نعني بالسيادة الرقمية؟
السيادة الرقمية تعني ببساطة الحرية في اختيار واستخدام وتطوير التقنيات التي نحتاجها، دون تبعية لجهات خارجية، وهي القدرة على التحكم ببياناتنا وبنيتنا التحتية الرقمية، وضمان أمنها وخصوصيتها، واستخدامها لخدمة مصالحنا الوطنية.
تشمل السيادة الرقمية عدة جوانب:
امتلاك وتطوير تقنيات خاصة بنا (خطة طويلة الأمد): بدلاً من الاعتماد على التقنيات الأجنبية، علينا أن نسعى لبناء قدراتنا التقنية الخاصة في مختلف المجالات.
التحكم ببياناتنا: يجب أن نضمن أن بياناتنا تُخزّن وتُعالج داخل بلادنا، وأن تكون محمية بقوانين صارمة تضمن خصوصيتها وأمنها.
بناء بنية تحتية رقمية وطنية قوية ومتكاملة: يتطلب هذا إنشاء مراكز بيانات وطنية مترابطة تخدم كافة الجهات سواء كانت شركات خاصة او مؤسسات حكومية، بحيث تضمن تلك البنية استمرارية خدماتنا الرقمية حتى في ظروف الطوارئ او في حال انقطاع التواصل مع شبكة الانترنت العالمية.
وضع تشريعات وقوانين تُواكب التطورات في المجال الرقمي: لا تُعدّ القوانين الحالية في الكثير من الدول كافية لتنظيم العمل في المجال الرقمي وتأمين التحول الرقمي الآمن وصولا للسيادة الرقمية، لذا يجب أن تُسنّ قوانين جديدة تُواكب التطورات المُتسارعة في هذا المجال، وتضمن في نفس الوقت توطين تطوير التقنيات كأولوية قصوى وتنظيم عمل الشركات العالمية بحيث تضمن المنافسة العادلة في السوق.
تطوير الكفاءات الوطنية: يتطلب هذا الاستثمار في التعليم والتدريب، وتشجيع الشباب على البحث والتطوير في المجالات التقنية لبناء تقنيات وقدرات وكفاءات وجيل متكامل لسوق العمل المستقبلي.
خريطة الطريق نحو التحول من مستهلك إلى مصنع للتقنية:
التركيز على التعليم: يجب أن نبدأ من القاعدة وهي المدارس والجامعات، من خلال تطوير مناهج التعليم لتشمل المهارات الرقمية والتقنية، وأن تلعب الجامعات دورًا محوريًا في دفع عجلة التطور التكنولوجي، فهي ليست مجرد مؤسسات تعليمية تُخرّج الكفاءات، بل هي أيضًا مراكز بحثية تُعنى بتطوير التقنيات الحديثة وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع. كما توفر الجامعات بيئة مثالية للابتكار، من خلال توفير المختبرات والمعدات والموارد البشرية اللازمة لتطوير الأفكار الجديدة وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. وأن تعمل الجامعات على بناء شراكات مع قطاع الأعمال والقطاع الحكومي لتطوير تقنيات وكفاءات تلبي احتياجات السوق وتُساهم في حل المشكلات المُلحة.
دعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء قدراتنا التقنية الخاصة بنا: يتطلب هذا الاستثمار في البحث والتطوير، وتشجيع الشباب على دراسة المجالات التكنولوجية، ودعم الشركات التقنية الوطنية التي تهدف الى إيجاد بدائل للتقنيات المستوردة، ويجب أن نوّفر بيئة مشجعة للشباب المبتكرين ورواد الأعمال في المجال التقني، ويجب أن نخصص المزيد من الموارد للبحث والتطوير في المجالات التقنية الواعدة.
بناء شراكات استراتيجية: يجب أن نعزز التعاون مع الدول والمؤسسات التي تتمتع بخبرة في المجال التقني، والعمل بإطار تشاركي وليس استهلاكي لكافة المنتجات التقنية بدءا من التطبيقات الأكثر استخداما ومرورا بالبيانات وانتهاء بتوطين بناء الأنظمة والشبكات الاجتماعية والحوسبة السحابية، وأيضا بناء قدرات الأمن السيبراني التي ستحمي تلك الأنظمة والبيانات.
بالخلاصة؛ إن التحول من مستهلك إلى مصنع للتقنية ليس بالأمر الهين، لكنه هدف يمكن تحقيقه على المدى الطويل في حال توفرت الرؤية الواضحة مقترنة بالإرادة والعزيمة. وعلينا أن نعي أن التقنيات ليست مجرد أدوات نستخدمها، بل هي قوة قادرة على تشكيل مستقبل اقتصادنا وأمننا، ولذلك، يجب أن نحرص على أن تكون هذه القوة في أيدينا نحن، لا أن تكون مسلطة علينا.

MENAFN23102024000072011014ID1108813851

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث