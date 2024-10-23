مبادرة استعادة الأمل تواصل عملها لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الملكية السامية "استعادة الأمل" جهودها لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في قطاع غزة.
وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤:“إن الفرق الطبية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية العاملة ضمن المبادرة الملكية السامية "استعادة الأمل" تستقبل المرضى والمراجعين من أهالي القطاع من مبتوري الأطراف وتعمل بروح الفريق الواحد لبذل ما بوسعها في سبيل التخفيف من آثار المعاناة ورسم الابتسامة في نفوس الأشقاء في قطاع غزة".
من جهته قال مدير المستشفى: "إن عملية تركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف من المصابين يشرف عليها فريق مؤهل ومتخصص ويتمتع بأعلى درجات الكفاءة والحرفية، مؤكدا أن عملية تركيب الطرف وإن كانت عملية غاية في الدقة إلا أنها تتم خلال وقت قصير في حال كان الشخص المصاب مؤهلا لتركيب الطرف له.
وبيّن اختصاصي الأطراف الاصطناعية أن الفرق الطبية تستقبل حالات البتر للأطراف من مراجعي المبادرة الملكية السامية "استعادة الأمل" وتعمل على تقديم الرعاية الصحية لمرحلة ما قبل تركيب الطرف وبعده، مضيفا أنه يراجع عيادة الأطراف الاصطناعية أسبوعيا ما يقارب 50 إلى 60 مراجعا ممن يعانون من بتر في الأطراف نتيجة التعرض للإصابات والشظايا.
وعملت الطواقم الطبية العاملة ضمن المبادرة على تركيب 102 طرف منها 88 طرفا سفليا و14 طرفا علويا منذ وصولها لأرض المهمة حتى اليوم.
يشار إلى أن "استعادة الأمل" مبادرة أردنية أطلقت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تهدف لتركيب أطراف صناعية لمبتوري الأطراف من خلال عيادتين متنقلتين لمصابي الحرب من أهالي القطاع.
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