اختتام قمة بريكس بـإعلان قازان.. وهذا أبرز ما تضمنه

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

اختتمت قمة البريكس السادسة عشرة، التي عقدت في مدينة قازان الروسية، باعتماد "إعلان قازان"، وهو وثيقة شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول البريكس: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا.

الإعلان يحمل عنوان "تعزيز التعددية من أجل التنمية العالمية العادلة والأمن"، ويركز على التحديات العالمية مثل التنمية المستدامة، الإصلاحات في المؤسسات الدولية، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي.



الإعلان الذي تم تبنيه بالإجماع بين الدول الأعضاء سيتوجه إلى الأمم المتحدة كمساهمة في تعزيز التعددية ودعم نظام عالمي أكثر توازنًا وشمولية. وتضمنت الوثيقة نقاطًا رئيسية تهدف إلى مواجهة تحديات النظام العالمي الحالي وإعادة تشكيله ليصبح أكثر عدالة وشفافية.



أبرز النقاط في البيان الختامي لإعلان قازان:



تضمن البيان الختامي 134 بندًا تشمل جوانب متعددة من التعاون بين دول البريكس، وتم تقسيمها إلى محاور رئيسية تتعلق بالتعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون الثقافي والشعبي. ومن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها:



- تعزيز التعددية : التأكيد على ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلًا وفعالية، مع تعزيز دور الدول النامية في اتخاذ القرارات الدولية.



- التعاون الاقتصادي : الالتزام بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية بين دول البريكس، بما في ذلك تشجيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية والمالية لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.



- التنمية المستدامة : التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة في مجالات الصحة، التعليم، والمناخ، مع التأكيد على الحاجة لتقديم التمويل اللازم من الدول المتقدمة للدول النامية.



- التعاون في مجال الطاقة: التأكيد على ضرورة الانتقال العادل إلى مصادر الطاقة المتجددة مع ضمان توفير التمويل والدعم التكنولوجي للدول النامية.



- التغير المناخي: تعزيز التنسيق في مكافحة التغير المناخي، بما في ذلك مشاركة الخبرات والتكنولوجيا وتأسيس منصات للتعاون في مجال الكربون.



- دعم الدول النامية: الترحيب بتزايد اهتمام الدول النامية بالانضمام إلى مجموعة البريكس وتعزيز شراكة البريكس مع هذه الدول لخلق نظام عالمي أكثر شمولية.



- الأمن والسلام: الدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، والتركيز على الدبلوماسية والحوار كأدوات رئيسية في حل الأزمات الإقليمية والدولية.



البنود الإضافية المتعلقة بالصراعات الإقليمية



- البند 30 : أعربت دول البريكس عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما التصعيد الأخير للعنف في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الهجوم العسكري الإسرائيلي.

ودعا الإعلان إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما نددت دول البريكس بالهجمات على العاملين في العمليات الإنسانية ودعت إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع الترحيب بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع، لا سيما من قبل مصر وقطر.



- البند 31 : أعربت الدول الأعضاء عن انزعاجها إزاء الوضع في جنوب لبنان، حيث أدانت الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة للهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية.

ودعا الإعلان إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع التركيز على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) و2749 (2024)