اختتام قمة بريكس بـإعلان قازان.. وهذا أبرز ما تضمنه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسراء الردايدة
اختتمت قمة البريكس السادسة عشرة، التي عقدت في مدينة قازان الروسية، باعتماد "إعلان قازان"، وهو وثيقة شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول البريكس: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا.
الإعلان يحمل عنوان "تعزيز التعددية من أجل التنمية العالمية العادلة والأمن"، ويركز على التحديات العالمية مثل التنمية المستدامة، الإصلاحات في المؤسسات الدولية، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي.
الإعلان الذي تم تبنيه بالإجماع بين الدول الأعضاء سيتوجه إلى الأمم المتحدة كمساهمة في تعزيز التعددية ودعم نظام عالمي أكثر توازنًا وشمولية. وتضمنت الوثيقة نقاطًا رئيسية تهدف إلى مواجهة تحديات النظام العالمي الحالي وإعادة تشكيله ليصبح أكثر عدالة وشفافية.
أبرز النقاط في البيان الختامي لإعلان قازان:
تضمن البيان الختامي 134 بندًا تشمل جوانب متعددة من التعاون بين دول البريكس، وتم تقسيمها إلى محاور رئيسية تتعلق بالتعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون الثقافي والشعبي. ومن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها:
- تعزيز التعددية : التأكيد على ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلًا وفعالية، مع تعزيز دور الدول النامية في اتخاذ القرارات الدولية.
- التعاون الاقتصادي : الالتزام بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية بين دول البريكس، بما في ذلك تشجيع استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية والمالية لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
- التنمية المستدامة : التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة في مجالات الصحة، التعليم، والمناخ، مع التأكيد على الحاجة لتقديم التمويل اللازم من الدول المتقدمة للدول النامية.
- التعاون في مجال الطاقة: التأكيد على ضرورة الانتقال العادل إلى مصادر الطاقة المتجددة مع ضمان توفير التمويل والدعم التكنولوجي للدول النامية.
- التغير المناخي: تعزيز التنسيق في مكافحة التغير المناخي، بما في ذلك مشاركة الخبرات والتكنولوجيا وتأسيس منصات للتعاون في مجال الكربون.
- دعم الدول النامية: الترحيب بتزايد اهتمام الدول النامية بالانضمام إلى مجموعة البريكس وتعزيز شراكة البريكس مع هذه الدول لخلق نظام عالمي أكثر شمولية.
- الأمن والسلام: الدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، والتركيز على الدبلوماسية والحوار كأدوات رئيسية في حل الأزمات الإقليمية والدولية.
البنود الإضافية المتعلقة بالصراعات الإقليمية
- البند 30 : أعربت دول البريكس عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما التصعيد الأخير للعنف في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الهجوم العسكري الإسرائيلي.
ودعا الإعلان إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما نددت دول البريكس بالهجمات على العاملين في العمليات الإنسانية ودعت إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع الترحيب بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع، لا سيما من قبل مصر وقطر.
- البند 31 : أعربت الدول الأعضاء عن انزعاجها إزاء الوضع في جنوب لبنان، حيث أدانت الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة للهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية.
ودعا الإعلان إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع التركيز على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) و2749 (2024)
MENAFN23102024000072011014ID1108813849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.