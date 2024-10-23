أسرة التحرير

هل حقا بدأت إسرائيل بتنفيذ خطة الحصار التي وضعها اللواء احتياط غيورا آيلند، والمعروفة أيضا كـ"خطة الجنرالات"؟ قبل نحو أسبوعين بدأ الجيش الإسرائيلي يعمل في منطقة جباليا، في شمال القطاع. وقد عرضت العملية كمحاولة لضرب البنى التحتية التي نجحت حماس في ترميمها. لكن سكان جباليا، مسؤولون كبار في جهاز الامن والاسرة الدولية يشتبهون بأن إسرائيل بدأت عمليا بتنفيذ خطة آيلند الاجرامية.

لا ينبغي الوقوع في الخطأ: خطة آيلند هي جريمة حرب وتتعارض وقرار مجلس الامن للأمم المتحدة 2334 الذي يثبت أنه لا يجب الاستيلاء على الأرض باستخدام القوة، أي في عملية حربية. حسب خطة آيلند، على إسرائيل أن تخلي كل سكان شمال القطاع الى مناطق إنسانية في جنوبه، ومن يختار أن يبقى سيعتبر نشيطا من حماس.

كما أنه في الوقت الذي يتلقى فيه سكان جنوب القطاع مساعدات إنسانية، سيتم في شماله تجويع السكان اذا ما قرروا البقاء هناك.

في إسرائيل، حيث اجتازت فيها أفكار الترحيل، منع المساعدات الإنسانية، الطرد، الاحتلال والقتل الموسع تطبيعا، ثمة مشترون كثيرون لجرائم الحرب المغلفة كـ"خطة". لدى أعضاء الحكومة الذين يرون في الحرب فرصة تاريخية للعودة الى غزة فإن خطة آيلند هي طبق الفضة.

فقط بعد كتاب تحذير من الإدارة الاميركية والذي أوضحت فيه لإسرائيل بانها اذا لم تسمح فورا بإدخال المساعدات الى شمال القطاع فان هذا سيؤثر على توريد السلاح، وافقت على إدخالها، لكن بكميات هي برأي دبلوماسيين أجانب اقل بكثير من المستوى اللازم. ان الازمة الإنسانية المبادرة اليها – نقص في المياه وفي الغذاء، مستشفيات محاصرة، يكاد لا يكون مبنى يقف على حاله، مئات القتلى وعدد لا يحصى من الجرحى، بالتداخل مع الضغط العسكري، تثير الاشتباه في أوساط سكان جباليا أيضا بان الهدف الحقيقي هو دفعهم للنزوح جنوبا. وعليه، فهم لا يجتازون محور نتساريم وينتقلون الى جنوب القطاع، بل يتوجهون أساسا الى غرب مدينة غزة، التي هي أيضا في منطقة الشمال، ليجدوا فيها مأوى. السكان يروون بانهم يرفضون اجتياز محور نتساريم خوفا من الا يسمح لهم الجيش بالعودة.

إسرائيل، كما هو متوقع، نفت الادعاءات بان تنفذ خطة الجنرالات، لكن الاشتباه الدولي يبقى على حاله، وعن حق. إذ ان الوضع على الأرض يروي قصة أخرى. لا يوجد سبيل آخر لشرح التنكيل بالسكان غير الرغبة في دفعهم بعيدا الى الجنوب والى الابد.

على إسرائيل أن تزيد المساعدات الإنسانية لشمال القطاع وتتوقف عن المحاولات لاقتلاع السكان. وبالتأكيد ملزمة بان تمتنع عن خطط الطرد، التجويع والحصار. الحرب في غزة يجب أن تنتهي في ظل الدفع قدما بصفقة لاعادة المخطوفين والاعلان عن وقف النار.