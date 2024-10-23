عودة الردع

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

آفي اشكنازي



7 أكتوبر، هو أحد الأيام الظلماء في دولة إسرائيل، الجيش والشاباك فشلا في إدارة معركة الدفاع حين لم ينجحا في إعطاء اخطار للغزو، وساعات طويلة جدا مرت الى أن وصلت قوات الاحتياط الى المنطقة.

في قيادة المنطقة الشمالية سبقوا حزب الله في ذاك الصباح، حين جندوا عشرات الاف جنود الاحتياط، الذين بنوا على الفور خطوط دفاع في الجبهة الشمالية، وخلقوا فاصل امان منعا لغزو في الشمال.

بسرعة نسبية انتقل الجيش الإسرائيلي في جبهة الجنوب من الدفاع الى الهجوم. وفي ختام يومين من المعارك نجح الجيش في تطهير منطقة جنوب البلاد من اكثر من 2000 مسلح. ولاحقا دخلت أربع فرق عسكرية للهجوم في داخل أراضي القطاع، لكن بسبب نقص مرتب في الإدارة السياسية نفذ الجيش الاعمال في جنوب القطاع بتأخير اشهر طويلة ما سمح لحماس بالاعداد للهجوم منذ البداية.

بالتوازي مع الخطوات في الجنوب حافظ الجيش على حجوم كبيرة من القوات على حدود الشمال، والتي وقفت في وجه محاولات حزب الله خوض قتال قوي في الشمال من خلال استخدام نار مضادات الدروع نحو البدلات وقوات الجيش ونار الصواريخ الى عمق الشمال. هناك ألحقت المنظمة ضررا شديدا في بلدات عديدة الى جانب مصابين في أوساط المدنيين والجنود.

الجيش من جهته ادار حربا منظمة. استغل الحدث كي ينزع قدرات جوهرية من حزب الله، استهدف مئات القادة والمسؤولين الخاصين في المنظمة، جمع معلومات استخباراتية عن كل واحد منهم، وبشكل منهاجي نفذ تصفيات لأولئك القادة والمسؤولين. في غضون سنة نجح الجيش في تفكيك كل منظومة القيادة والتحكم لحزب الله. من رئيس اركان المنظمة فؤاد شكر، عبر قادة الفرق، قادة أجهزة الاستخبارات، قادة قوة الرضوان وقادة ميدانيين من مستوى قادة سرايا وقادة كتائب.

كما ضرب الجيش الإسرائيلي منظومة النقليات في المنظمة في ظل ضرب مخازن الذخيرة، محاور النقل والتموين وحتى القواعد ومناطق الاحتشاد للمنظمة.

وجاءت الذروة في هجمة البيجر، وبعد يوم من ذلك لأجهزة الاتصال ما أدى الى شلل المنظمة على مدى أيام، الخطوة التي سمحت للجيش بتدمير منظومة صواريخ "بر بحر" هددت استراتيجيا على إسرائيل وحرية الملاحة. بالتوازي، أدت الهجمة الى تصفية حسن نصرالله، الى جانب ضرب مخازن الذخيرة الدقيقة والصواريخ الاستراتيجية وإعطاء الإشارة للمناورة البرية للجيش الإسرائيلي.

خطط حزب الله بنار مكثفة من الصواريخ والمُسيرات في اثناء المناورة، اما عمليا فلم يطلق الا بشكل محدود. المقاومة في خطوط دفاعه كانت طفيفة. في بضعة أماكن قليلة خاض المقاتلون معارك دفاع موضعية لم تنجح في صد قوة الجيش الإسرائيلي.

في اثناء السنة الأخيرة تتصدى إسرائيل لأربع جبهات أخرى: جبهة الضفة بخاصة في شمال السامرة. هنا يعمل الجيش بقوة مع فرقة المناطق، بعد سنوات من الامتناع عن اعمال فاعلة عنيفة، يعمل الجيش بشكل مختلف مع اقتحامات يومية في جنين، بلاطة، قصبة نابلس، طولكرم، كما عاد الجيش لاستخدام سلاح الجو في الساحة، وصفّى مئات المهاجمين وفكّك بنى تحتية للمنظمات.

الساحات الابعد هي اليمن، سورية والعراق. هناك تفعل ايران ميليشيات تعمل على اطلاق الصواريخ والمُسيرات. تعمل إسرائيل بشكل علني وخفي في هذه المناطق. وحاليا تمتنع عن جباية ثمن مباشر من الرئيس السوري بشار الأسد.

التحدي المركزي هو كما اسلفنا في المنطقة: ايران في السنة الأخيرة عملت ضد إسرائيل في مناسبتين مختلفتين وبشكل علني على الهجمة الأولى ردت إسرائيل بشكل محدود، وبالنسبة للهجمة التالية، صحيح حتى كتابة هذه السطور لم يرد الجيش ما من شأنه أن يفسر حاليا كضعف للجيش ولدولة إسرائيل.

بعد هزيمة 7 اكتوبر نجح الجيش في الوصول الى إنجازات لكنه لم يحقق بعد اهداف الحرب: إعادة المخطوفين، التفكيك العسكري والسلطوي لحماس وإعادة سكان الشمال بامان الى منازلهم. لم ينجح الجيش في ردع ايران ودولة إسرائيل لم تتمكن من بلورة تحالف إقليمي ضد ايران او استراتيجية لانهاء المعركة.

يوجد جيش الدفاع الإسرائيلي في هذه الأيام في مفترق طرق. فقد سجل إنجازات تكتيكية لم تترجم الى خطوات سياسية، والجيش يبقي على مئات الاف جنود الاحتياط على مدى نحو سنة كاملة والتآكل عظيم. كما أن إسرائيل توجد في عزلة سياسية جزئية في ما تحوم فوق رأسها تحقيقات المحكمة في لاهاي.

لقد فقدت إسرائيل من قوة ردعها في المنطقة ويحتمل أن تستغرقها سنوات الى أن تعيد التفوق الردعي. لكن الامر ذا الأهمية الأعلى هو ان دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي ملزمان بان يشكلا لجنة تحقيق رسمية في احداث أكتوبر. دون التعلم والبحث سنجد انفسنا مرة أخرى نتصدى للكارثة التالية.