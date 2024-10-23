الاقتراب من انتهاء المهمة في لبنان

عاموس هرئيل



حجم الدمار في البلدة القديمة في القرية الشيعية، غير بعيد عن الحدود مع اسرائيل، كبير. جنوب لبنان ما يزال ليس قطاع غزة، ولكن ازاء قوة القتال هنا للجيش الاسرائيلي عندما اقتحم القرى القريبة من الحدود، فانه لم يبق الكثير من البيوت على حالها. الفرق الاساسي بين القطاع ولبنان يكمن في الغياب المطلق للمدنيين من ساحة المعركة. في لبنان، خلافا لأجزاء في القطاع، كان للسكان ما يكفي من الوقت والامكانيات للهرب. عندما دخلت قوات الجيش الاسرائيلي الى القرى تقريبا لم تجد هناك مدنيين. في كل القرية وجد جنود غولاني فقط امرأة عجوز، التي اختبأت في مزرعة على مدخل القرية. وقد تم تقديم العلاج لها في اسرائيل وبعد ذلك تم تسريحها.

في القرى المسيحية المجاورة لا يوجد أي قتال. فحزب الله لم ينشر فيها مواقع أو وسائل قتالية، والجيش الاسرائيلي امتنع عن المس بها. في بعض منها السكان بقوا في بيوتهم ويشاهدون عن كثب القتال الذي يجري عند جيرانهم الشيعة. مشكوك فيه اذا كانوا جميعهم يأسفون على ما يشاهدون. في الـ24 سنة الاخيرة منذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان، لا سيما بعد انتهاء حرب لبنان الثانية في 2006، عمل حزب الله في هذه المناطق وكأنها له. لا قوة يونفيل ولا الجيش اللبناني، وبالتأكيد سكان القرى، لم يتجرأوا على الوقوف امامه.

الجيش الاسرائيلي يسمح بمرافقة المراسلين لقواته في لبنان، لكنه يشترط ذلك بالحفاظ على ضبابية المعركة. لا يمكن نشر اسماء القرى أو اعطاء تفاصيل عن القطاعات التي تعمل فيها القوات، باستثناء الاشارة الى أن الامر يتعلق بمناطق تبعد بضعة كيلومترات فقط عن الحدود. في جولة قصيرة في هذه القرية الشيعية ظهر أمس ظهرت بشكل جيد العلامات على المعارك التي جرت في الاسبوعين الاخيرين، عندما بدأ القتال غادر المكان عدد من قادة قوة الرضوان وقادة منظومة الدفاع المحلية. آخرون بقوا للقتال مع رجالهم. معظمهم قتلوا، لكن 10 من مقاتلي حزب الله تم أسرهم.

في الحادث الاكثر صعوبة قتل قبل اسبوع خمسة جنود من غولاني. خلية تتكون من اربعة مقاتلين لحزب الله اختبأت في فتحة مغلقة في الطابق الثاني في البيت الذي دخل اليه الجنود بعد اطلاق قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدروع. اللبنانيون فتحوا النار من مسافة قصيرة وقتلوا الجنود الذين صعدوا الى الطابق الثاني وأصيبوا بنار زملائهم الذين انقضوا لمساعدتهم من الطابق الاول. خمسة جنود آخرون اصيبوا اصابات بالغة، من بين القتلى كان قائد فصيل وقائد طاقم في الدورية. نائب قائد الكتيبة الذي تم استدعاءه الى هناك قاد القتال وجهود الانقاذ.

دورية غولاني، يقول ضابط كبير يعمل اللواء الذي تحت قيادته في المنطقة، هي الوحدة الافضل التي لدينا. إن تعافيهم كان مدهشا، خلال ساعات، رغم المصابين الكثيرين. ضباط تطوعوا على الفور لاستبدال زملائهم الذين اصيبوا، بما في ذلك ضابط ترك تعليمه الاكاديمي وعاد الى الميدان. في الشهر الماضي قتل 15 جنديا في اللواء، بينهم 6 في هجمات المسيرات التي اطلقها حزب الله في هضبة الجولان وفي قاعدة الجنود الاغرار للواء. منذ 7 اكتوبر قتل 102 جندي من لواء غولاني. في حرب يوم الغفران، الحرب التي رسخت روح لواء غولاني في اوساط الجمهور الاسرائيلي قتل 124 جنديا من جنوده.

رغم الخسائر الكثيرة إلا أنه تم اعادة ملء الصفوف من جديد، حوالي ربع الجنود الذين يقاتلون الآن في اطار الكتيبة الآن في لبنان، يقول قائد الكتيبة 13 في اللواء، المقدم طل ترجمان، الذي تجند للجيش الاسرائيلي بعد المذبحة في 7 اكتوبر. هو نفسه تم تعيينه كقائد للكتيبة بعد أن قتل القائد السابق المقدم تومر غرينبرغ في كانون الاول الماضي في المعركة الصعبة في حي الشجاعية في غزة. في الفترة الاخيرة تمكن ترجمان من اجراء مكالمة هاتفية خاطفة مع عائلته التي تعيش في الكريوت والتي تشهد بالمتوسط ثلاث صفارات انذار في اليوم. أولاده، 6 سنوات ونصف وخمس سنوات، سألوا اذا كان هو الشخص الذي قتل زعيم حماس يحيى السنوار. رغم التوق والتشوش الجغرافي البسيط فانه واضح لأولاد قائد الكتيبة لماذا هو يقاتل.

الزيارات الميدانية تعزز ادراك حجم المنظومات التي بناها حزب الله قرب الحدود. انفاق حماس اعمق واطول، لأن حزب الله لم يجعل كل خططه العملياتية تستند الى المجال تحت الارض، لكن خطة الهجوم التي بلورها حزب الله كانت معقدة ومحكمة اكثر واستندت الى قوات كبيرة وعدد كبير من الوسائل القتالية. ايضا في القرى اللبنانية، يقول الضباط، وجد رجالهم وسائل قتالية في بيتين من بين ثلاثة بيوت. ولأن التدريب الايراني الذي حصل عليه حزب الله كان اكثر من التدريب الذي حصلت عليه حماس فقد تم هناك تطبيق معايير اكثر شدة. بعض الاسلحة التي تم وضع اليد عليها تم جمعها والاحتفاظ بها وهي تلمع، وفي كل موقع كانت هناك وثيقة منظمة تفصل المعدات التي تحتويها. "يا ليتنا كنا منظمين هكذا"، قال أحد الضباط.

قادة كبار في الجيش الاسرائيلي يقولون بأنهم يستعدون لبضعة اسابيع اخرى من العمليات البرية في جنوب لبنان، حتى استكمال المهمة التي اعطيت لهم. عمليات تمشيط وتدمير بنى تحتية عسكرية، التي بناها حزب الله قرب الحدود وفي قرى خط التماس. انهاء العملية العسكرية الكثيفة يمكن أن ينطوي ايضا على صياغة تسوية سياسية بوساطة أميركية. ولكن عامل حاسم آخر يتعلق بمستوى ثقة السكان الاسرائيليين الذين تم اخلاءهم من المستوطنات على الحدود الشمالية بوعود الجيش الاسرائيلي والحكومة. في غلاف غزة، رغم تأثير الصدمة الفظيعة لمذبحة 7 اكتوبر، فرضت الدولة قبل نصف سنة عودة معظم السكان الى بيوتهم من خلال وسائل مالية. لقد أوقفت تمويل اقامتهم في الفنادق باستثناء البلدات التي تعرضت لأضرار شديدة.