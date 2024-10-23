Thursday, 24 October 2024 06:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغرب المتباكي إنسانية يمد الاحتلال بآلاف الأطنان من الأسلحة للفتك بنساء وأطفال غزة

10/23/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - أظهر رصد وتحليل البيانات الملاحية من موقع "رادار بوكس" تسجيل ما يزيد على 6 آلاف رحلة عسكرية في المنطقة مرتبطة بالدول الغربية خلال عام من حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مع إقامة جسر جوي دائم بدعم غربي هائل لإسناد الاحتلال في قصف القطاع المحاصر بأطنان من القنابل.
فبعد مرور عام على أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ما تزال الولايات المتحدة ودول العالم الغربي المتباكي إنسانية يتسارع بتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي، فضلا عن إرسال شحنات المساعدات العسكرية لمساندة الكيان المحتل في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة بالإضافة لهجماته الأخيرة على لبنان.
ورصدت وكالة "سند للرصد والتحقق" نشاط الرحلات الجوية العسكرية، وحللت بياناتها منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وحتى مطلع الشهر الحالي، باستخدام أدوات المراقبة الملاحية والتحليل الجغرافي، نحو 1900 رحلة نقل عسكري، توجهت أكثر من 70 % منها إلى القواعد العسكرية في قبرص واليونان وإيطاليا، والتي استخدمت منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 قواعد دعم متقدم للاحتلال، بينما توجهت البقية إلى الكيان المحتل مباشرة.
كما تتبعت "سند" أكثر من 1600 رحلة استطلاع جوي نفذت منها الاحتلال نحو 20 % فقط، بالإضافة لتوثيق 1800 رحلة لتزويد الطائرات بالوقود في سماء المنطقة.
وتظهر البيانات تقدم بريطانيا على جميع الدول بأكثر من 47 % من رحلات الاستطلاع. وكشفت البيانات أن القوات الجوية البريطانية استعانت بطائرة من طراز "شادو آر1" في غالبية الرحلات.
وتتميز تلك الطائرات التي طورتها شركة "ريثيون" الأميركية بمجموعة متقدمة من أجهزة المراقبة والاستشعار تمكنها من تنفيذ المهام الاستخباراتية وفرض مراقبة مستمرة للتحركات على الأرض وتتبع المركبات وتنفيذ مهام تحديد الأهداف.
ورُصد لهذا النوع من الطائرات نحو 645 رحلة خلال تلك الفترة، بينما استعانت بطائرة "بي-8" في 6 رحلات استطلاع على الأقل، وانطلقت جميع تلك الرحلات بشكل أساسي من قبرص وإسرائيل واليونان.
كما استخدمت بريطانيا أيضا طائراتها الحربية المقاتلة من نوع "تايفون" في أكثر من 135 رحلة على الأقل في سماء الكيان المحتل، وقد تمكنت من اعتراض عدة مسيرات هجومية إيرانية.
وتصنف "تايفون" بأنها طائرات قتالية متعددة الأدوار وعالية الكفاءة تسمح للطيار بالقيام بأدوار ووظائف متعددة وهي متخصصة في مهمات الرد الجوي السريع.
أما عن الاحتلال، فقد شارك بدوره مستخدما عددا من الطائرات، أهمها الطائرة "أورون" والتي بحسب الرصد قامت بـ167 طلعة جوية خلال عام الحرب بعد أن دخلت الخدمة بشكل كامل لأول مرة عقب عملية "طوفان الأقصى".
وتُعد "أورون" من أكبر القطع الجوية في الكيان المحتل، ويمكنها اكتشاف آلاف الأهداف في ثوانٍ على مساحة تمتد لآلاف الكيلومترات، بحسب رئيس قسم البحث والتطوير العسكري بجيش الاحتلال العميد يانيف روتم.
كما استخدم الاحتلال طائرتين على الأقل من طراز "إيتام" للإنذار المبكر، وتعمل الطائرة ضمن السرب نفسه في أكثر من 58 رحلة مرصودة، بالإضافة لطائرتين من طراز "شافيت" بواقع 16 رحلة على الأقل. كما استخدمت طائرتين من طراز "بيتش بي 200 تي زوفيت 5" في 45 رحلة، بينما كان لطائرة "بيتش كرافت بي 200 تي زوفيت 3" رصيد 35 رحلة.
وتظهر مسارات طائرات الإحتلال المرصودة تركيز نشاطها فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما جاءت حركة الطائرات النشطة على لبنان بمحاذاة السواحل على مسافة من الأراضي اللبنانية.
وبالنسبة للولايات المتحدة فقد استخدمت بشكل مكثف طائرتها الضخمة المخصصة للاستطلاع البحري من طرازي "بوسيدن بي - 8أي" و"ماريتايم باترول إيركرافت" في أكثر من 167 رحلة استطلاع. كما استخدمت طائرات "بوينغ آر سي - 135 و"لوكهيد إي بي - 3" في أكثر من 90 رحلة استطلاع، في حين ظهرت المسيرة من طراز "إم كيو-4 سي ترايتون" - التي يديرها سلاح البحرية- في أكثر من 73 رحلة، وفقاً للبيانات الملاحية المرصودة.
كما استعانت الولايات المتحدة بطائرة الإنذار المبكر من طراز "بوينغ إي-3 سينتري" المزودة بمنصة متكاملة لإدارة المعركة والتحكم فيها، في 16 رحلة.
وإلى جانب طائرات الاستطلاع رصدت "سند" قرابة 1800 رحلة تزود بالوقود في سماء المنطقة، وتوضح البيانات التحليلية قيام الاحتلال بما يصل إلى 950 رحلة تليها القوات الجوية البريطانية بما يزيد على 560 رحلة إمداد جوي بالوقود.
ويكشف تحليل البيانات الذي تم رصده أن قرابة 365 رحلة نقل عسكري توجهت إلى الكيان المحتل بشكل مباشر، بالإضافة إلى 840 رحلة إلى القواعد العسكرية في قبرص واليونان وإيطاليا، والتي تُستخدم بشكل مكثف لدعم الاحتلال، بإجمالي يتجاوز 1200 رحلة شحن عسكري.
وساهمت القوات الجوية الألمانية بما يفوق 80 رحلة نقل عسكري، انطلق معظمها من قاعدة "ونزتروف" الجوية، بينما انطلق نحو 25 % من رحلات النقل العسكري الأميركية من قاعدة رامشتاين التابعة، والموجودة جنوب غرب ألمانيا. ويظهر أيضا أن 11 رحلة نقل عسكري للاحتلال على الأقل أقلعت من ألمانيا إلى كيان الاحتلال.
بينما اعتمدت القوات الجوية البريطانية في رحلاتها للنقل العسكري، التي تجاوزت 350 رحلة، على قاعدة "برايز نورتون" في أوكسفورد شاير (شمال غرب لندن) بينما اعتمدت في رحلاتها للاستطلاع والتزود بالوقود بشكل رئيسي على قاعدة "أكروتيري" البريطانية في قبرص.
واعتمدت الولايات المتحدة بشكل رئيسي في رحلاتها على قاعدة "سودا" بجزيرة كريت اليونانية، كما استخدمت أيضا قاعدة "بافوس" الجوية في قبرص، وقاعدة "سيجونيلا" الإيطالية التي تحوي محطة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركية وتقع شرق صقلية بإيطاليا.
وتستخدم دولة الاحتلال والدول الغربية -بالإضافة لتلك الطائرات- أسطولا ضخما متنوعا من المسيرات التي تنفذ رحلات مختلفة المهام لا تغادر سماء غزة ولبنان، ولا يمكن رصدها من أدوات التتبع الملاحي مفتوحة المصدر.
ولذلك تظل الأعداد المرصودة بهذا التقرير أقل من رحلات الاستطلاع الفعلية التي لا تغادر سماء فلسطين المحتلة ولبنان، ولكنها تدل على حجم تلك الرحلات غير المسبوق في التاريخ على منطقة جغرافية محدودة.
كل ذلك البطش والكم الهائل من العتاد المدعوم من دول عظمى والجسر الجوي الذي لم ينقطع إمداده للكيان المحتل، أثار حيرة الكثير من المحللين، بسبب إستمرار المقاومة الفلسطينية في غزة والتي ما زالت تعمل في القطاع وتوقع خسائر بين صفوف جنود الاحتلال الذي أمطر غزة بكم هائل من الاسلحة، وقتل وجرح ما يزيد على 120 ألفا معظمهم ليس فقط من المدنيين، وانما من الاطفال والنساء.

MENAFN23102024000072011014ID1108813845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث