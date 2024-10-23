الغرب المتباكي إنسانية يمد الاحتلال بآلاف الأطنان من الأسلحة للفتك بنساء وأطفال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - أظهر رصد وتحليل البيانات الملاحية من موقع "رادار بوكس" تسجيل ما يزيد على 6 آلاف رحلة عسكرية في المنطقة مرتبطة بالدول الغربية خلال عام من حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مع إقامة جسر جوي دائم بدعم غربي هائل لإسناد الاحتلال في قصف
القطاع المحاصر بأطنان من القنابل.
فبعد مرور عام على أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ما تزال الولايات المتحدة ودول العالم الغربي المتباكي إنسانية يتسارع بتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي، فضلا عن إرسال شحنات المساعدات العسكرية لمساندة الكيان المحتل في حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة بالإضافة لهجماته الأخيرة على لبنان.
ورصدت وكالة "سند للرصد والتحقق" نشاط الرحلات الجوية العسكرية، وحللت بياناتها منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وحتى مطلع الشهر الحالي، باستخدام أدوات المراقبة الملاحية والتحليل الجغرافي، نحو 1900 رحلة نقل عسكري، توجهت أكثر من 70 % منها إلى القواعد العسكرية في قبرص واليونان وإيطاليا، والتي استخدمت منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 قواعد دعم متقدم للاحتلال، بينما توجهت البقية إلى الكيان المحتل مباشرة.
كما تتبعت "سند" أكثر من 1600 رحلة استطلاع جوي نفذت منها الاحتلال نحو 20 % فقط، بالإضافة لتوثيق 1800 رحلة لتزويد الطائرات بالوقود في سماء المنطقة.
وتظهر البيانات تقدم بريطانيا على جميع الدول بأكثر من 47 % من رحلات الاستطلاع. وكشفت البيانات أن القوات الجوية البريطانية استعانت بطائرة من طراز "شادو آر1" في غالبية الرحلات.
وتتميز تلك الطائرات التي طورتها شركة "ريثيون" الأميركية بمجموعة متقدمة من أجهزة المراقبة والاستشعار تمكنها من تنفيذ المهام الاستخباراتية وفرض مراقبة مستمرة للتحركات على الأرض وتتبع المركبات وتنفيذ مهام تحديد الأهداف.
ورُصد لهذا النوع من الطائرات نحو 645 رحلة خلال تلك الفترة، بينما استعانت بطائرة "بي-8" في 6 رحلات استطلاع على الأقل، وانطلقت جميع تلك الرحلات بشكل أساسي من قبرص وإسرائيل واليونان.
كما استخدمت بريطانيا أيضا طائراتها الحربية المقاتلة من نوع "تايفون" في أكثر من 135 رحلة على الأقل في سماء الكيان المحتل، وقد تمكنت من اعتراض عدة مسيرات هجومية إيرانية.
وتصنف "تايفون" بأنها طائرات قتالية متعددة الأدوار وعالية الكفاءة تسمح للطيار بالقيام بأدوار ووظائف متعددة وهي متخصصة في مهمات الرد الجوي السريع.
أما عن الاحتلال، فقد شارك بدوره مستخدما عددا من الطائرات، أهمها الطائرة "أورون" والتي بحسب الرصد قامت بـ167 طلعة جوية خلال عام الحرب بعد أن دخلت الخدمة بشكل كامل لأول مرة عقب عملية "طوفان الأقصى".
وتُعد "أورون" من أكبر القطع الجوية في الكيان المحتل، ويمكنها اكتشاف آلاف الأهداف في ثوانٍ على مساحة تمتد لآلاف الكيلومترات، بحسب رئيس قسم البحث والتطوير العسكري بجيش الاحتلال العميد يانيف روتم.
كما استخدم الاحتلال طائرتين على الأقل من طراز "إيتام" للإنذار المبكر، وتعمل الطائرة ضمن السرب نفسه في أكثر من 58 رحلة مرصودة، بالإضافة لطائرتين من طراز "شافيت" بواقع 16 رحلة على الأقل. كما استخدمت طائرتين من طراز "بيتش بي 200 تي زوفيت 5" في 45 رحلة، بينما كان لطائرة "بيتش كرافت بي 200 تي زوفيت 3" رصيد 35 رحلة.
وتظهر مسارات طائرات الإحتلال المرصودة تركيز نشاطها فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما جاءت حركة الطائرات النشطة على لبنان بمحاذاة السواحل على مسافة من الأراضي اللبنانية.
وبالنسبة للولايات المتحدة فقد استخدمت بشكل مكثف طائرتها الضخمة المخصصة للاستطلاع البحري من طرازي "بوسيدن بي - 8أي" و"ماريتايم باترول إيركرافت" في أكثر من 167 رحلة استطلاع. كما استخدمت طائرات "بوينغ آر سي - 135 و"لوكهيد إي بي - 3" في أكثر من 90 رحلة استطلاع، في حين ظهرت المسيرة من طراز "إم كيو-4 سي ترايتون" - التي يديرها سلاح البحرية- في أكثر من 73 رحلة، وفقاً للبيانات الملاحية المرصودة.
كما استعانت الولايات المتحدة بطائرة الإنذار المبكر من طراز "بوينغ إي-3 سينتري" المزودة بمنصة متكاملة لإدارة المعركة والتحكم فيها، في 16 رحلة.
وإلى جانب طائرات الاستطلاع رصدت "سند" قرابة 1800 رحلة تزود بالوقود في سماء المنطقة، وتوضح البيانات التحليلية قيام الاحتلال بما يصل إلى 950 رحلة تليها القوات الجوية البريطانية بما يزيد على 560 رحلة إمداد جوي بالوقود.
ويكشف تحليل البيانات الذي تم رصده أن قرابة 365 رحلة نقل عسكري توجهت إلى الكيان المحتل بشكل مباشر، بالإضافة إلى 840 رحلة إلى القواعد العسكرية في قبرص واليونان وإيطاليا، والتي تُستخدم بشكل مكثف لدعم الاحتلال، بإجمالي يتجاوز 1200 رحلة شحن عسكري.
وساهمت القوات الجوية الألمانية بما يفوق 80 رحلة نقل عسكري، انطلق معظمها من قاعدة "ونزتروف" الجوية، بينما انطلق نحو 25 % من رحلات النقل العسكري الأميركية من قاعدة رامشتاين التابعة، والموجودة جنوب غرب ألمانيا. ويظهر أيضا أن 11 رحلة نقل عسكري للاحتلال على الأقل أقلعت من ألمانيا إلى كيان الاحتلال.
بينما اعتمدت القوات الجوية البريطانية في رحلاتها للنقل العسكري، التي تجاوزت 350 رحلة، على قاعدة "برايز نورتون" في أوكسفورد شاير (شمال غرب لندن) بينما اعتمدت في رحلاتها للاستطلاع والتزود بالوقود بشكل رئيسي على قاعدة "أكروتيري" البريطانية في قبرص.
واعتمدت الولايات المتحدة بشكل رئيسي في رحلاتها على قاعدة "سودا" بجزيرة كريت اليونانية، كما استخدمت أيضا قاعدة "بافوس" الجوية في قبرص، وقاعدة "سيجونيلا" الإيطالية التي تحوي محطة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأميركية وتقع شرق صقلية بإيطاليا.
وتستخدم دولة الاحتلال والدول الغربية -بالإضافة لتلك الطائرات- أسطولا ضخما متنوعا من المسيرات التي تنفذ رحلات مختلفة المهام لا تغادر سماء غزة ولبنان، ولا يمكن رصدها من أدوات التتبع الملاحي مفتوحة المصدر.
ولذلك تظل الأعداد المرصودة بهذا التقرير أقل من رحلات الاستطلاع الفعلية التي لا تغادر سماء فلسطين المحتلة ولبنان، ولكنها تدل على حجم تلك الرحلات غير المسبوق في التاريخ على منطقة جغرافية محدودة.
كل ذلك البطش والكم الهائل من العتاد المدعوم من دول عظمى والجسر الجوي الذي لم ينقطع إمداده للكيان المحتل، أثار حيرة الكثير من المحللين، بسبب إستمرار المقاومة الفلسطينية في غزة والتي ما زالت تعمل في القطاع وتوقع خسائر بين صفوف جنود الاحتلال الذي أمطر غزة بكم هائل من الاسلحة، وقتل وجرح ما يزيد على 120 ألفا معظمهم ليس فقط من المدنيين، وانما من الاطفال والنساء.
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