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الاحتلال يقصف غزة بعنف ويسقط على رؤوس أهلها براميل متفجرة

10/23/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - وسط قصف عنيف شنته المقاتلات والمدفعية في الكيان المحتل على مناطق عدة من شمال وجنوب قطاع غزة، وإلقاء جيشه على شمال غزة لأول مرة براميل متفجرة، يجري حديث في أوساط الاحتلال عن إمكانية وقف إطلاق النار بقطاع غزة لأيام فقط.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 74 شهيدا و130 مصابا خلال 24 ساعة.
وذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان وصل إلى 42 ألفا و792 شهيدا، و100 ألف 412 مصابا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، في وقت يتعرض فيه شمالي القطاع إلى الإبادة منذ 19 يوما.
وذكرت أنباء أن قصفا مدفعيا للاحتلال استهدف المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأحياء بمخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما 20 غارة استهدفت مناطق متعددة من قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.
وقال الدفاع المدني في غزة إنه تم انتشال جثماني شهيدين و3 مصابين إثر قصف على مبنى في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وفي حين تواصل دولة الاحتلال تصعيدها العسكري ومجازرها في أرجاء القطاع، يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الكيان المحتل قولهم إن المجلس الأمني ناقش إمكانية وقف إطلاق النار في غزة لمدة أسبوع ونصف.
وأول من أمس، استشهد عشرات الفلسطينيين في غارات للاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في حين نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، كما وسع جيش أول من أمس البقعة الجغرافية التي يستهدفها بعمليات النسف والحرق للمباني السكنية في محافظة شمال قطاع غزة.
وذكر شهود عيان أن قوات الإحتلال نفذت عمليات نسف وحرق لمنازل ومنشآت مدنية الليلة الماضية عند آخر نقطة في محافظة شمالي قطاع غزة والقريبة من شارع الجلاء وحي الشيخ رضوان ضمن نطاق محافظة غزة.
وذكر الشهود أن معظم المناطق التي طالتها عمليات النسف والحرق قريبة جدا من بيوت المواطنين المأهولة، الذين رفضوا أوامر الإخلاء منذ بداية العملية العسكرية قبل 18 يوما.
وأظهرت صور ملتقطة من مسيّرة للاحتلال نجحت المقاومة الفلسطينية في إسقاطها قبل عدة أيام، نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني في منطقة التوام شمال غربي غزة.
وقدر المكتب الحكومي في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت في فترة لا تزيد كثيرا على أسبوعين مئات المنازل والمربعات السكنية، خصوصا في مناطق جباليا (شمالي قطاع غزة) وبئر النعجة والعطاطرة والصفطاوي إضافة للتوام.
وحدث ذلك بالتزامن مع استمرار المجازر المروعة واستهداف المدنيين، ومع استهداف ممنهج للقطاع الصحي وإخراج كافة مستشفياته عن الخدمة.
ويهدف الاحتلال إلى تدمير الكتلة العمرانية في شمال القطاع وتفريغه من أهله، وتحويل القطاع إلى منطقة لا تصلح للحياة، ضمن ما أصبح يعرف بـ"خطة الجنرالات" التي وضعها الاحتلال الشهر الماضي.
وترمي "خطة الجنرالات" إلى تهجير أهل غزة قسرا، وتحويل القطاع إلى منطقة عسكرية مغلقة، باعتبار ذلك الحل الأخير للقضاء الكامل على أي وجود للمقاومة الفلسطينية.
ويطبق الاحتلال "خطة الجنرالات" بعد نجاح كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- خلال الأيام الماضية في تنفيذ العديد من الكمائن المحكمة بقوات الإحتلال وتوجيه ضربات موجعة لها في مناطق سبق أن اجتاحتها أكثر من مرة.
وألقت طائرات الاحتلال الليلة قبل الماضية براميل متفجرة على الأحياء السكنية شمال قطاع غزة، وسبق أن زرعت جرافات الاحتلال براميل متفجرة وسط أحياء جباليا، قبل أن تقوم بتفجيرها عن بعد، ولكن هذه المرة الأولى التي تلقي فيها طائرات الاحتلال براميل متفجرة على قطاع غزة من الجو.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "البراميل المتفجرة تسقط على الأحياء السكنية شمال غزة، وتحدث انفجارات قوية للغاية، كما تحدث اهتزازات أرضية يشعر بها سكان مدينة غزة".
وتتكون البراميل المتفجرة من قوالب معدنية أو أسمنتية مزودة بمروحة دفع في الخلف وبصاعق ميكانيكي في المقدمة، ولها روافع على أطرافها تعين على وضعها في الطائرة التي تلقيها -تبعا لقانون السقوط الحر- على المكان المستهدف.
وتحمل هذه البراميل ما بين 200 و300 كيلوغرام من مادة "تي إن تي" المتفجرة، وتضاف إليها مواد نفطية تساعد في اندلاع الحرائق عند إصابة الهدف، وقصاصات معدنية مثل المسامير وقطع الخردة المستخدمة في صناعة السيارات، لتكون بمثابة شظايا تحدث أضرارا مادية في البشر والمباني، خاصة إذا كان القصف مباغتا.
ومن خصائص البراميل المتفجرة أنها سلاح رخيص نسبيا ولا يتطلب أي توجيه تقني، ويتم إلقاؤها من المروحيات على المناطق السكنية المكتظة، لتحدث دمارا كبيرا وضغطا هائلا مصحوبا بكتل كبيرة من اللهب داخل دائرة قطرها 250 مترا دون أي دقة في إصابة الأهداف.
وفي 5 الشهر الحالي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في محافظة شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح لهذه المناطق، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، في حين يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وبدعم أميركي واسع يشن الاحتلال منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت حتى ظهر أول من أمس الثلاثاء 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.-(وكالات)

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