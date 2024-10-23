وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون عقب قصف استهدف تل أبيب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بتوقف حركة الطيران المدني في مطار بن غوريون الدولي عقب قصف استهدف تل أبيب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها الشمالية والشرقية.
وبينت أن أكثر من 100 منطقة في تل أبيب وما حولها دوت فيها صفارات الإنذار.
من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الصواريخ على تل أبيب أطلقت من لبنان.
من جهته، قال حزب الله، إنه استخدم طائرات مسيرة جديدة وصواريخ دقيقة لأول مرة في ضربات ضد إسرائيل.-(وكالات)
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