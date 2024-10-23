وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون عقب قصف استهدف تل أبيب



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وضواحيها الشمالية والشرقية.



وبينت أن أكثر من 100 منطقة في تل أبيب وما حولها دوت فيها صفارات الإنذار.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الصواريخ على تل أبيب أطلقت من لبنان.



من جهته، قال حزب الله، إنه استخدم طائرات مسيرة جديدة وصواريخ دقيقة لأول مرة في ضربات ضد إسرائيل.-(وكالات)