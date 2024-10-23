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حماس تكشف مكاسب المقاومة من طوفان الأقصى

10/23/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري إن حكومة الاحتلال والولايات المتحدة لا تريدان التوصل لأي اتفاق لوقف الحرب، وإنهما تريدان فقط استعادة الأسرى ومواصلة العدوان.
وأكد في مقابلة مع قناة "الجزيرة" مساء الأربعاء، أن الحركة لم تتسلم أي مقترح جديد من الولايات المتحدة لوقف الحرب، وأنها (حماس) مستعدة لأي اتفاق يفضي لوقف الحرب وسحب قوات الاحتلال من القطاع.

وأضاف أبو زهري: "من العار على إدارة جو بايدن الحديث عن وقف الحرب لأسبوع أو اثنين"، مؤكدا أن واشنطن "تلوح بورقة المساعدات؛ لأنها تعتقد أن حماس ضعفت بعد اغتيال قادتها".

ووصف القيادي في حماس ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة بـ"المحرقة"، وقال إن حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن إدخال مساعدات للمنطقة غير صحيح.

وأكد أن الاحتلال "يقوم بقتل العشرات يوميا ويعدم الكثير من الشباب ميدانيا كجزء من عملية الإبادة التي يتعرض لها السكان في القطاع عموما وفي الشمال على وجه الخصوص".


صدمة من الموقف العربي والإسلامي
كما أكد أن الاحتلال "لا يلقي بالا للمجتمع الدولي بسبب الغطاء الذي توفره له الولايات المتحدة"، معربا عن "صدمة المقاومة والشعب الفلسطيني من الموقف العربي الشعبي والرسمي تجاه الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة".

وتساءل أبو زهري: "لم لا يتم تشكيل تحالف عربي أو إسلامي لوضع حد للجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة؟، ولماذا لا يتم ولو التلويح فقط بسلاحي النفط والغاز"، مضيفا "نحن نشعر بالصدمة أيضا من الشعب العربي الذي يتفرج بصمت على ما يتعرض له أشقاؤه الفلسطينيون".

وأكد أن العرب والمسلمين "عليهم أن يثبتوا للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن غزة ليست وحدها وأن دماء أهلها ونسائها ليست ماء".

وفيما يتعلق بالمكاسب التي حققتها المقاومة من طوفان الأقصى، قال أبو زهري إن ما يجري حاليا في غزة هو تصفية للفلسطينيين وبيوتهم بينما كان الوضع قبل عملية طوفان الأقصى عبارة عن تصفية للقضية الفلسطينية ككل.

وجاءت تصريحات القيادي في حماس، بينما يواصل جيش الاحتلال تفريغ جباليا واستهداف النازحين ويحاصر المستشفيات.

وكان الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أكد أن الاحتلال يعمل على تفريغ المربعات السكنية في شمال غزة واحدا تلو الآخر.

وقال بصل إن المئات من المدنيين في جباليا يعيشون تحت خطر شديد، إذ يتعمد الاحتلال تدمير كتلة سكنية كبيرة كما يستهدف مراكز الإيواء في بيت لاهيا المتاخمة لمخيم جباليا.


وضع أكثر من كارثي
وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جورجيوس بيتروبولوس، أن الوضع في شمال غزة "أكثر من كارثي"، وأنه شاهد بنفسه العاملين في المجال الطبي وهم يحتمون في منشآت تعرضت للقصف.

وقال بيتروبولوس إنه شاهد أيضا التأخير المتكرر في عمليات الإجلاء الطبي ونقص الغذاء والوقود وغير ذلك من المساعدات، مؤكدا أن سلطات الاحتلال رفضت طلبا عاجلا لمساعدة الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض في جباليا لليوم الخامس على التوالي.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياحه.

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