الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء،
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين
الأول 2023 إلى 2574 شهيدا و12001 مصاب.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "غارات العدو
الإسرائيلي على لبنان، الثلاثاء، أسفرت عن 28 شهيدا وإصابة 139 بجروح"، حسب
وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
ونقلا عن وكالة "الأناضول"، أشارت الوزارة
إلى أن عدد الضحايا المسجل الثلاثاء، شمل "8 شهداء و42 جريحا" في محافظة
الجنوب و"12 شهيدا و68 جريحا" بمحافظة النبطية (جنوب)، و"3 شهداء
و11 جريحا" بمحافظة البقاع (شرق) و"5 شهداء و17 جريحا" بمحافظة
بعلبك الهرمل (شمال شرق)، إضافة إلى "جريح واحد" بمحافظة جبل لبنان
(وسط).
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله،
بدأت عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023،
وسع الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات
جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط التحذيرات
الدولية والقرارات الأممية.
ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة
وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي
جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم
الخسائر، حسب مراقبين.
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