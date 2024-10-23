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الصحة اللبنانية تعلن حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر

10/23/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 2574 شهيدا و12001 مصاب.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان، الثلاثاء، أسفرت عن 28 شهيدا وإصابة 139 بجروح"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ونقلا عن وكالة "الأناضول"، أشارت الوزارة إلى أن عدد الضحايا المسجل الثلاثاء، شمل "8 شهداء و42 جريحا" في محافظة الجنوب و"12 شهيدا و68 جريحا" بمحافظة النبطية (جنوب)، و"3 شهداء و11 جريحا" بمحافظة البقاع (شرق) و"5 شهداء و17 جريحا" بمحافظة بعلبك الهرمل (شمال شرق)، إضافة إلى "جريح واحد" بمحافظة جبل لبنان (وسط).

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله، بدأت عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وسع الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان؛ بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

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