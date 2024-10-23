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تجدد سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية

10/23/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية 17 غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأربعاء، وفق مصادر لبنانية.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط 24 جريحا في غارة للعدو الإسرائيلي على طريق نحلة بعلبك.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 2574 شهيدا و12001 مصاب.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأربعاء، قصف وتدمير مخزن أسلحة تابع لحزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة "إكس" مقطعًا يظهر قصف ما قال إنه مخزن أسلحة تابع لحزب الله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارات لإخلاء مبان في "حدث بيروت" و"برج البراجنة" في الضاحية الجنوبية تمهيدًا لقصفها.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صرح أنه تم رصد نحو 25 عملية إطلاق عبرت من لبنان، و"تم اعتراض معظمها"، بالإضافة إلى "عدد قليل" من حوادث التحطم، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في عكا وكريوت والمنطقة المحيطة بها.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة "النبطية الفوقا"، وتجددت الغارات على المنطقة ذاتها التي كان قد استهدفها في "الليلكي".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة "الجناح" بالضاحية الجنوبية لبيروت.

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