تجدد سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شنت المقاتلات الحربية
الإسرائيلية 17 غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأربعاء، وفق مصادر لبنانية.
وأفادت وزارة الصحة
اللبنانية بسقوط 24 جريحا في غارة للعدو الإسرائيلي على طريق نحلة بعلبك.
أعلنت وزارة الصحة
اللبنانية، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على
لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 2574 شهيدا و12001 مصاب.
وزعم جيش الاحتلال
الإسرائيلي، ليل الأربعاء، قصف
وتدمير مخزن أسلحة تابع لحزب الله، في الضاحية
الجنوبية لبيروت.
ونشر المتحدث باسم جيش
الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة "إكس" مقطعًا يظهر قصف ما قال إنه
مخزن أسلحة تابع لحزب الله.
وكان جيش الاحتلال
الإسرائيلي أصدر إنذارات لإخلاء مبان في "حدث بيروت" و"برج
البراجنة" في الضاحية الجنوبية تمهيدًا لقصفها.
وكان المتحدث باسم جيش
الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صرح أنه تم رصد نحو 25 عملية إطلاق عبرت من
لبنان، و"تم اعتراض معظمها"، بالإضافة إلى "عدد قليل" من حوادث
التحطم، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في عكا وكريوت والمنطقة المحيطة بها.
وشنّ طيران الاحتلال
الإسرائيلي غارات على بلدة "النبطية الفوقا"، وتجددت الغارات على المنطقة
ذاتها التي كان قد استهدفها في "الليلكي".
وأعلن الاحتلال
الإسرائيلي، في وقت سابق، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة
"الجناح" بالضاحية الجنوبية لبيروت.
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