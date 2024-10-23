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هذا ما قاله الرئيس الإيراني في قمة بريكس

10/23/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، "لا نسعى للحرب، لكن إذا أراد أي طرف الاعتداء علينا فسيواجه ردا شديدا وحاسما".
وأضاف خلال كلمة ألقاها في قمة "بريكس" بقازان الروسية، أن "الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأثبت بقتله للأبرياء أنه لا يلتزم بأي مبدأ إنساني".

وتابع بزشكيان: "ما يهدد المنطقة هو الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة ودول غربية للكيان الصهيوني".

ودعا دول مجموعة "بريكس" إلى استخدام كل الإمكانيات لضمان حقوق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن "عصر القطب الواحد يقترب من نهايته؛ لأن الولايات المتحدة ساهمت في نمو الصراعات والحروب في العالم".

وقال بزشكيان: "أدعو جميع أعضاء مجموعة البريكس المؤثرة إلى استخدام كل قدراتهم الجماعية والفردية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان".

وأضاف: "نحن نسعى إلى نظام عالمي جديد أكثر أمناً وعدالة، إن فترة الأحادية تقترب من نهايتها... لقد ساهم الأميركيون في نمو الصراعات والحروب في جميع أنحاء العالم".

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة التقليل من هيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي من خلال دمج عملات دول بريكس، فضلاً عن إقرار آليات دفع جديدة مستقلة عن الدولار.

وأضاف بزشكيان: "يجب تعزيز الجهود التي بذلت حتى الآن للحد من هيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي وتنفيذها من خلال حلول عملية؛ مثل إنشاء سلة عملات البريكس، وآلية تسوية جديدة مستقلة عن الدولار". كما دعا إلى تحسين نظام التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية.

وعبّر الرئيس الإيراني عن ثقته في أن مجموعة البريكس ستصبح منظمة قادرة على معالجة التحديات العالمية في المستقبل القريب، مشدداً على أن إيران تسعى إلى تعزيز بنك التنمية الجديد الذي يُعد إحدى مؤسسات مجموعة بريكس واتخاذ خطوات لتطوير البنية التحتية للدول من خلال قبول أعضاء جدد.


نظام عالمي أكثر عدالة
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من جهته، إن مجموعة بريكس يمكن أن تصبح قوة في طريقها إلى خلق نظام عالمي أكثر عدالة.

وقال أحمد في كلمته: "أرى فرصة هائلة في مجموعة بريكس، حيث يمثل صوتها الجماعي ما يقرب من نصف سكان العالم وأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولديها القدرة على أن تكون قوة تحويلية لنظام عالمي أكثر عدالة".

بدوره، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن رابطة بريكس تهدف إلى ضمان التنمية المستدامة لجميع البلدان وليس لمجموعات معينة من الدول.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج من جانبه، إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والصراع الروسي-الأوكراني، وحث دول مجموعة "بريكس" على تعميق التعاون المالي والاقتصادي.

وأوضح رامافوزا في كلمته، أن "بريكس هي تشكيل شامل لديه القدرة على تغيير مسار الجنوب العالمي. للقيام بذلك، يجب أن ندرك الإمكانات الكاملة لشراكتنا الاقتصادية، لضمان التنمية المستدامة للجميع وليس فقط لبعضهم".

وشدد على أن جنوب أفريقيا تدعو إلى تغيير طرق التجارة لضمان التصنيع الأكثر استدامة داخل مجموعة بريكس. (وكالات)

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