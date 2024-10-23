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حزب الله: أوقعنا إصابات مؤكدة في صفوف الاحتلال

10/23/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله تفاصيل 34 عملية من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، على مدار يوم الأربعاء.
وأشار الحزب في بيان، إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 23-10-2024، 34 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 08:00 في إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.

2- الساعة 09:20 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي مرة جديدة بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين بصلية صاروخية.‏

3- الساعة 09:30 استهداف للمرة ‏الثانية تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين للمرة ‏الثانية بصلية صاروخية.

4- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند مثلث مسكفعام – رب ثلاثين – مركبا بصلية صاروخية.

5- الساعة 11:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة العديسة بصلية صاروخية.‏

6- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي عند مثلث رب ثلاثين عديسة مركبا بصلية صاروخية.‏

7- الساعة 12:00 استهداف قاعدة ‏زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏

8- الساعة 14:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّت ‏المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا واصابت أهدافها بدقة.

9- الساعة 14:10 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع مسكفعام بصلية صاروخية.

10- الساعة 14:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية.

11- الساعة 14:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة بصلية صاروخية.

12- الساعة 14:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بصلية صاروخية.

13- الساعة 15:00 استهداف تحرك لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية.

14- الساعة 15:20 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي السماقة ورويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية.

15- الساعة 15:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية.

16- الساعة 15:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

17- الساعة 15:35 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين بصلية صاروخية.

18- الساعة 15:45 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية.

19- الساعة 15:40 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام للمرة ‏الثانية بصلية صاروخية.

20- الساعة 15:40 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.

21- الساعة 15:40 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

22- الساعة 16:10 استهداف مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية ‏كبيرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

23- الساعة 17:25 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة راميا بصلية صاروخية.

24- الساعة 17:15 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة حولا بصلية صاروخية.

25- الساعة 18:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي ‏بين مرتفع بلاط وبلدة مروحين بصلية صاروخية.

26- الساعة 18:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي ‏بين مرتفع المدوّر ومستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.

27- الساعة 18:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي ‏غرب مدرسة بلدة راميا بصلية صاروخية.

28- أثناء محاولة قوة مشاة للعدو الإسرائيلي التسلل إلى ‏الأراضي اللبنانية من جهة الأطراف الشرقية لبلدة ‏عيترون، تصدى لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واشتبكوا معها ‏بالأسلحة ‏الرشاشة والصاروخية وأجبروها على التراجع إلى خلف الحدود، ومن ثم قامت قوات الدعم والإسناد الناري ‌‏التابعة للمقاومة بقصفها أثناء الانسحاب، وتابعت قصفها أيضًا لقوات الإسناد المعادية في الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا خلال هذا الاشتباك إصابات مؤكدة.

29- الساعة 19:05 ‏تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرة حربية ‏إسرائيلية ‏بصاروخ أرض - جو ‏وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.‏

> حزب الله الإلكتروني:
30- الساعة 19:40 استهداف تجمع لجنود وآليات العدو الإسرائيلي عند اطراف بلدة الظهيرة بصلية صاروخية.

31- الساعة 20:45 ‏تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرات العدو الحربية في القطاع الشرقي ‏بصاروخ أرض - جو ‏وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

32- الساعة 21:15 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصفت ‏المقاومة الإسلامية شركة ‏تاعس للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية واصابت أهدافها بدقة.

33- الساعة 22:00 استهداف تحرك ‏لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيترون بقذائف المدفعية.

34- الساعة 23:00 استهداف تحرك ‏لقوات العدو الإسرائيلي على بركة ضهور الهبارية بصلية صاروخية".

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