أوستن: واشنطن تشعر بقلق عميق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أبلغ وزير الدفاع الأميركي
لويد أوستن، نظيره في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أن واشنطن تشعر
"بقلق عميق" إزاء تقارير تحدثت عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية.
وذكرت وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون) في بيان، أن أوستن حث غالانت، في اتصال هاتفي، على التأكد
من أن "إسرائيل" تتخذ خطوات لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية
وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
وكان الجيش اللبناني
أعلن قبل أيام، أن 3 من جنوده استشهدوا إثر استهداف إسرائيلي لآلية كانت تقلهم
جنوبي لبنان.
جاء ذلك بعد أيام من
إعلان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن مواقع لها في جنوب لبنان
تعرضت لاستهدافات عدة، وقال متحدث باسم القوة، إن 5 من تلك الاستهدافات كانت
"متعمدة".
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