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أوستن: واشنطن تشعر بقلق عميق

10/23/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، نظيره في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت أن واشنطن تشعر "بقلق عميق" إزاء تقارير تحدثت عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، أن أوستن حث غالانت، في اتصال هاتفي، على التأكد من أن "إسرائيل" تتخذ خطوات لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

وكان الجيش اللبناني أعلن قبل أيام، أن 3 من جنوده استشهدوا إثر استهداف إسرائيلي لآلية كانت تقلهم جنوبي لبنان.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن مواقع لها في جنوب لبنان تعرضت لاستهدافات عدة، وقال متحدث باسم القوة، إن 5 من تلك الاستهدافات كانت "متعمدة".

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