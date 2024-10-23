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تركيا تقصف 32 هدفا لحزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا

10/23/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّها قصفت 32 هدفا لحزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق وسوريا؛ ردّا على هجوم استهدف أنقرة أمس الأربعاء، وخلّف 5 قتلى على الأقل، وحمّلت الحكومة التركية المسؤولية عنه لمن تصنفهم بالمتمرّدين.
وقالت الوزارة في بيان: "عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس..، تمّ تنفيذ عملية جوية ضدّ أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا، وما مجموعه 32 هدفا تابعا للإرهابيين تمّ تدميرها بنجاح"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ هذه "العمليات الجوية مستمرة".

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في قضاء قهرمان قازان بالعاصمة أنقرة، إلى 5 قتلى و22 مصابا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الأربعاء، مقتل 4 وإصابة 14 آخرين في هجوم مسلح وصفه بالإرهابي نفذه مجهولون بأسلحة وقنابل استهدف شركة "توساش" في أنقرة، في حين أكد وزير الداخلية "تحييد" شخصين نفذا الهجوم.

وقال وزير الداخلية التركي إنه من المرجح بقوة أن المهاجمين أعضاء بحزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا في تركيا.

يذكر أن شركة توساش واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، كما تنتج الطائرة قآن، أول طائرة مقاتلة مصنوعة في تركيا، إلى جانب مشروعات أخرى. (الجزيرة نت)

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