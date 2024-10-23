تركيا تقصف 32 هدفا لحزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الدفاع
التركية أنّها قصفت 32 هدفا لحزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق وسوريا؛
ردّا على هجوم استهدف أنقرة أمس الأربعاء، وخلّف 5 قتلى على الأقل، وحمّلت الحكومة
التركية المسؤولية عنه لمن تصنفهم بالمتمرّدين.
وقالت الوزارة في
بيان: "عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس..، تمّ تنفيذ عملية جوية ضدّ أهداف
إرهابية في شمال العراق وسوريا، وما مجموعه 32 هدفا تابعا للإرهابيين تمّ تدميرها
بنجاح"، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أنّ هذه
"العمليات الجوية مستمرة".
وأعلن وزير
الداخلية
التركي علي يرلي قايا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على شركة صناعات الطيران
والفضاء التركية "توساش" في قضاء قهرمان قازان بالعاصمة أنقرة، إلى 5
قتلى و22 مصابا.
وكان الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان أعلن أمس الأربعاء، مقتل 4 وإصابة 14 آخرين في هجوم مسلح وصفه
بالإرهابي نفذه مجهولون بأسلحة وقنابل استهدف شركة "توساش" في أنقرة، في
حين أكد وزير الداخلية "تحييد" شخصين نفذا الهجوم.
وقال وزير الداخلية
التركي إنه من المرجح بقوة أن المهاجمين أعضاء بحزب العمال الكردستاني، المصنف
إرهابيا في تركيا.
يذكر أن شركة توساش
واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، كما تنتج الطائرة قآن، أول طائرة
مقاتلة مصنوعة في تركيا، إلى جانب مشروعات أخرى. (الجزيرة نت)
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