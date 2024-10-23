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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا عسكريا شمال الأراضي المحتلة

10/23/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس، أنها هاجمت بالمسيرات هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة، دون أن تحدده.
وقالت المقاومة الإسلامية في بيان، إن الهجوم يأتي "استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن شهود عيان قولهم إنه تم اعتراض مسيّرة في سماء مدينة طبريا من دون دوي صفارات الإنذار.

وأشارت تلك الوسائل إلى تحليق واسع لسلاح الجو الإسرائيلي في طبريا والجولان؛ تحسبا لمزيد من المسيرات دون أن تشير إلى مصدرها إن كان العراق أو لبنان حيث يخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي مواجهة مستمرة مع حزب الله منذ أشهر.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق" بواسطة الطائرات المسيّرة أهدافا إسرائيلية وصفتها بالحيوية وشملت مطاري حيفا وبن غوريون الإسرائيلي، وأهدافا في إيلات جنوبا وغيرها.

و"المقاومة الإسلامية في العراق" تشكيل عسكري واسم عام يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة والمدعومة من إيران، ظهر عقب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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