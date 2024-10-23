المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا عسكريا شمال الأراضي المحتلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة
الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس، أنها هاجمت بالمسيرات هدفا عسكريا في شمال
الأراضي المحتلة، دون أن تحدده.
وقالت المقاومة
الإسلامية في بيان، إن الهجوم يأتي "استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال،
ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق
المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وفي وقت سابق، نقلت
وسائل إعلام عبرية عن شهود عيان قولهم إنه تم اعتراض مسيّرة في سماء مدينة طبريا من
دون دوي صفارات الإنذار.
وأشارت تلك الوسائل إلى
تحليق واسع لسلاح الجو الإسرائيلي في طبريا والجولان؛ تحسبا لمزيد من المسيرات دون
أن تشير إلى مصدرها إن كان العراق أو لبنان حيث يخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي
مواجهة مستمرة مع حزب الله منذ أشهر.
وخلال الأسابيع
الماضية، استهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق" بواسطة الطائرات
المسيّرة أهدافا إسرائيلية وصفتها بالحيوية وشملت مطاري حيفا وبن غوريون
الإسرائيلي، وأهدافا في إيلات جنوبا وغيرها.
و"المقاومة
الإسلامية في العراق" تشكيل عسكري واسم عام يضم عددا من الفصائل والجماعات
العراقية المسلحة والمدعومة من إيران، ظهر عقب حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع
غزة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، وشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد قواعد
عسكرية تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال
الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة خلفت
أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطيني وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل
ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
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