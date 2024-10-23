أبناء المخيمات‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
سكوت ريتر* - (سكوت ريتر إكسترا) 18/10/2024
قتل يحيى السنوار وهو يقاتل الجنود الإسرائيليين بين أنقاض غزة. ستكون وفاته مصدر إلهام للفلسطينيين لسنوات طويلة مقبلة. وإذا كانت فلسطين ستصبح حرة ومستقلة ذات يوم، فسيكون ذلك بسبب التضحية التي قدمها يحيى السنوار في سبيل إنشائها. إنه الأب الحقيقي لفلسطين.
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كان ابناً للمخيم، ولِد ليدخل مباشرة واقع الأسر في مخيم خان يونس للاجئين في غزة، وهو ابن لمواطنَين فلسطينيين من مجدل عسقلان (عسقلان الحالية) طردتهما القوات الإسرائيلية قسراً من منزلهما في العام 1948، في ما يشار إليها باسم النكبة.
كان واحداً من أوائل المنضمّين إلى حماس عندما انفصلت عن الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين في العام 1987، وأسس "مجد"، أو الأجهزة الأمنية لحماس، التي تولى قيادتها. ومنذ البداية، أدرك أن تطهير حماس والسكان الفلسطينيين من العملاء الإسرائيليين هو أولوية قصوى، وشرط مسبق للنجاح. وعندما اعتقله الإسرائيليون وحُكم عليه بالسجن المؤبد لتورطه في اختطاف جنديَّين إسرائيليين وقتلهما لاحقاً، اعترف صراحة بقتل 12 مخبراً لإسرائيل.
في السجن برز باعتباره قائد حماس، حيث نظم السجناء خلف القضبان، ونسق مع قادة حماس في غزة. وفي السجن درس اللغة العبرية والشعب والأمة الإسرائيليين، وسجل تجاربه في رواية، "الشوك والقرنفل"، التي أشار إلى أنها خيالية على الرغم من أن كل حادثة وصفت فيها كانت حقيقية.
أطلق سراحه من السجن في العام 2011 كجزء من صفقة لتبادل الأسرى وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وسرعان ما ارتقى سريعاً في صفوف حماس، جامعاً جناحيها السياسي والعسكري في وئام، وعمل على دمج حماس في ما يسمى بـ"محور المقاومة" بقيادة إيران، الذي ضم "حزب الله" في لبنان، و"أنصار الله" في اليمن.
تزوج بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من السجن، وباركته زوجته، الحاصلة على درجة الماجستير في الشريعة من "الجامعة الإسلامية" في غزة، بثلاثة أطفال، بمن فيهم ابنه الأكبر، إبراهيم، الذي أخذ منه كنيته، أبو إبراهيم.
أقسَم أنه لن يُحكم على ذريته بقضاء حياتهم كأولاد مخيمات. ولتحقيق هذه الغاية، ساعد في تخطيط وتنفيذ الهجوم الذي شُن على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1.200 إسرائيلي، أكثر من ثلثهم من الجنود، ومن بين البقية، قُتل أكثر من نصفهم على يد القوات الإسرائيلية كجزء من "توجيه هنيبعل" الذي تم وفقه توجيه جيش الدفاع الإسرائيلي إلى قتل أي إسرائيلي أسير لمنع ممارسة ضغوط سياسية لاحقة على القيادة الإسرائيلية من أجل إجراء نوع تبادل الأسرى الذي أدى إلى إطلاق سراحه.
كان قد أمضى حياته في دراسة الإسرائيليين، وكان يعرفهم مثل ظهر يده. كان يعلم أنه من خلال إذلال الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية، ومن خلال أسر مئات الإسرائيليين، فإنه سيجبر الأمة الإسرائيلية على أن تطرح عن نفسها القشرة الرقيقة من التحضر والإنسانية التي ترتديها مثل عباءة لخداع العالم، وبدلاً من ذلك يجبر الإسرائيليين على أن يظهروا للعالم من يكونون حقاً -أمة من الذين يعتقدون أنهم فوق كل الآخرين في العالم، وأن مكانتهم كـ"شعب الله المختار" التي منحوها لأنفسهم تسمح لهم بالسيطرة على "البشرية" التي لا تعترف بدينهم، ويمارسون ضدها الاغتصاب، والقتل، والسرقة حسب الرغبة ومن دون خوف من العواقب.
كان يعرف أن إسرائيل ستطبق بالكامل "عقيدة الضاحية" الوحشية للعقاب الجماعي، وستقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين بسبب غضبها الجماعي من الإذلال الذي ستلحقه بها حماس.
كان يفهم النفسية الإسرائيلية، وتوقع أن الإسرائيليين لن يلجأوا إلى أداة الاستهداف القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تعرف باسم "لافندر"، والتي سيستخدمونها لتبرير قصف الأحياء المدنية لقتل مسؤولي حماس من المستوى المنخفض وعائلاتهم فحسب، وإنما أن الإسرائيليين سيكونون ملزمين بالتباهي بها، وبذلك فضْح جرائمهم أمام العالم.
كان يعلم أن عملية "طوفان الأقصى" -اسم هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 على إسرائيل- ستطلق أحداثاً لن تؤدي إلى تضاؤل إسرائيل فحسب، وإنما ستؤدي إلى ظهور وطن فلسطيني.
كان يعلم أن هناك إشارة على اسمه كمحكوم عليه بالموت، ومع ذلك ظل يلقي خطابات عامة في غزة، يعلن بعدها للصحافة أنه سيذهب مشياً على الأقدام إلى المنزل -متحدياً إسرائيل علناً ومشجعاً إياها على قتله.
كان موته أولوية قصوى لإسرائيل في الأيام والأسابيع والأشهر التي تلت 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. وقد حاول الإسرائيليون التقليل من شأنه كقائد، ونشروا تقارير صوَّرته كملياردير أثرى نفسه من بؤس الشعب الفلسطيني، وجبان يختبئ تحت الأرض، محاطاً بعائلته وبالرهائن الإسرائيليين الذين يستخدمهم كدروع بشرية.
في النهاية، مات على أيدي الإسرائيليين.
لكنه لم يمت في نفق.
لم يمت محاطاً بدروع بشرية.
مات وهو يقاتل، على رأس مقاتلي حماس الذين يقودهم في شوارع غزة.
كانت مواجهة عرَضية، حين التقت القوات الإسرائيلية، أثناء بحثها في أنقاض غزة، بمجموعة من مقاتلي حماس.
وفي تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار على المبنى الذي تمركز فيه المقاتلون. وقتل أربعة من مقاتلي حماس. وعندما حاول الجنود الإسرائيليون الدخول إلى المبنى، ردتهم على أعقابهم قنابل يدوية ألقاها الناجي الوحيد، الذي أصيب بجروح بالغة. وأطلق المشاة الإسرائيليون، باستخدام صواريخ مضادة للدبابات، النار على المبنى، مما أدى إلى إصابة مقاتل حماس الناجي بجروح خطيرة. وتم إرسال طائرة بلا طيار إلى المبنى، والتي كشفت عن شخصية متحدية، جالسة على كرسي، تحدق في الكاميرا. كانت إحدى ذراعيه قد فُصلت عن المقاتل، وكانت ساقاه مشوهتين بشدة. وبذراعه الوحيدة المتبقية، التقط المقاتل قطعة من الخشب وألقاها على الطائرة بلا طيار.
مسلحين بمعرفة مكان وجود مقاتل حماس الجريح، أطلق الإسرائيليون النار مرة أخرى على المبنى، مما أدى إلى مقتله.
كان اسمه يحيى السنوار.
مات ميتة بطل.
بينما يقود رجاله في القتال ضد الغازي.
حتى يعرف أبناؤه، و"أبناء المخيمات" الآخرون مثله هو نفسه، طعم الحرية ذات يوم.
لقد تخلد يحيى السنوار الآن كشهيد من أجل أكثر القضايا التي يمكن تخيلها عدالة وأحقية -ولادة أمة تحاول تحرير شعبها من احتلال قاس وظالم.
في الأيام المقبلة، سوف تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى استخدام مقتل يحيى السنوار لأغراض دعائية من خلال مناشدة الشعب الفلسطيني رفض ملاقاة مصيره بالاستسلام لطغيان الهيمنة والاحتلال الإسرائيليين.
لكنّ ما يفشل السياسيون في تل أبيب وواشنطن العاصمة في فهمه هو أن الشعب الفلسطيني اعتنق مُسبقاً مصير يحيى السنوار باعتباره مصيره الخاص، وأنه يرحب بالشهادة إذا كانت تعني أن أطفالهم سيعيشون أحراراً كمواطنين في دولة فلسطينية مستقلة.
كان ابناً للمخيم.
ولد في المخيم.
تربى وتغذى من المخيم.
ومات وهو يدافع عن المخيمات ضد المحتل الإسرائيلي.
حتى لا تكون هناك مرة أخرى أجيال من الفلسطينيين الذين تتحدد حيواتهم بسجن المخيمات.
*سكوت ريتر Scott Ritter: ضابط استخبارات سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية خدم في الاتحاد السوفياتي السابق لتنفيذ معاهدات الحد من الأسلحة، في الخليج الفارسي خلال عملية عاصفة الصحراء وفي العراق للإشراف على نزع أسلحة الدمار الشامل. أحدث كتاب له هو "نزع السلاح في زمن البيريسترويكا" Disarmament in the Time of Perestroika، منشورات (مطبعة كلاريتي).
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Children of the Camps
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