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أبناء المخيمات‏

10/23/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة سكوت ريتر*‏ - (سكوت ريتر إكسترا) 18/10/2024
قتل يحيى السنوار وهو يقاتل الجنود الإسرائيليين بين أنقاض غزة. ستكون وفاته مصدر إلهام للفلسطينيين لسنوات طويلة مقبلة. وإذا كانت فلسطين ستصبح حرة ومستقلة ذات يوم، فسيكون ذلك بسبب التضحية التي قدمها يحيى السنوار في سبيل إنشائها. إنه الأب الحقيقي لفلسطين.‏
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كان ابناً للمخيم، ولِد ليدخل مباشرة واقع الأسر في مخيم خان يونس للاجئين في غزة، وهو ابن لمواطنَين فلسطينيين من مجدل عسقلان (عسقلان الحالية) طردتهما القوات الإسرائيلية قسراً من منزلهما في العام 1948، في ما يشار إليها باسم ‏‏النكبة‏‏.‏
كان واحداً من أوائل المنضمّين إلى حماس عندما انفصلت عن الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين في العام 1987، وأسس "مجد"، أو الأجهزة الأمنية لحماس، التي تولى قيادتها. ومنذ البداية، أدرك أن تطهير حماس والسكان الفلسطينيين من العملاء الإسرائيليين هو أولوية قصوى، وشرط مسبق للنجاح. وعندما اعتقله الإسرائيليون وحُكم عليه بالسجن المؤبد لتورطه في اختطاف جنديَّين إسرائيليين وقتلهما لاحقاً، اعترف صراحة بقتل 12 مخبراً لإسرائيل.‏
‏في السجن برز باعتباره قائد حماس، حيث نظم السجناء خلف القضبان، ونسق مع قادة حماس في غزة. وفي السجن درس اللغة العبرية والشعب والأمة الإسرائيليين، وسجل تجاربه في رواية، "‏‏الشوك والقرنفل"، التي أشار إلى أنها خيالية على الرغم من أن كل حادثة وصفت فيها كانت حقيقية.‏
‏أطلق سراحه من السجن في العام 2011 كجزء من صفقة لتبادل الأسرى وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.‏
‏وسرعان ما ارتقى سريعاً في صفوف حماس، جامعاً جناحيها السياسي والعسكري في وئام، وعمل على دمج حماس في ما يسمى بـ"محور المقاومة" بقيادة إيران، الذي ضم "حزب الله" في لبنان، و"أنصار الله" في اليمن.
تزوج بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من السجن، وباركته زوجته، الحاصلة على درجة الماجستير في الشريعة من "الجامعة الإسلامية" في غزة، بثلاثة أطفال، بمن فيهم ابنه الأكبر، إبراهيم، الذي أخذ منه كنيته، أبو إبراهيم.
‏أقسَم أنه لن يُحكم على ذريته بقضاء حياتهم كأولاد مخيمات.‏ ولتحقيق هذه الغاية، ساعد في تخطيط وتنفيذ الهجوم الذي شُن على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.‏
أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1.200 إسرائيلي، أكثر من ثلثهم من الجنود، ومن بين البقية، قُتل أكثر من نصفهم على يد القوات الإسرائيلية كجزء من "توجيه هنيبعل" الذي تم وفقه توجيه جيش الدفاع الإسرائيلي إلى قتل أي إسرائيلي أسير لمنع ممارسة ضغوط سياسية لاحقة على القيادة الإسرائيلية من أجل إجراء نوع تبادل الأسرى الذي أدى إلى إطلاق سراحه.‏
‏كان قد أمضى حياته في دراسة الإسرائيليين، وكان يعرفهم مثل ظهر يده.‏ ‏كان يعلم أنه من خلال إذلال الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية، ومن خلال أسر مئات الإسرائيليين، فإنه سيجبر الأمة الإسرائيلية على أن تطرح عن نفسها القشرة الرقيقة من التحضر والإنسانية التي ترتديها مثل عباءة لخداع العالم، وبدلاً من ذلك يجبر الإسرائيليين على أن يظهروا للعالم من يكونون حقاً -أمة من الذين يعتقدون أنهم فوق كل الآخرين في العالم، وأن مكانتهم كـ"شعب الله المختار" التي منحوها لأنفسهم تسمح لهم بالسيطرة على "البشرية" التي لا تعترف بدينهم، ويمارسون ضدها الاغتصاب، والقتل، والسرقة حسب الرغبة ومن دون خوف من العواقب.‏
كان يعرف أن إسرائيل ستطبق بالكامل "عقيدة الضاحية" الوحشية للعقاب الجماعي، وستقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين بسبب غضبها الجماعي من الإذلال الذي ستلحقه بها حماس.‏
كان يفهم النفسية الإسرائيلية، وتوقع أن الإسرائيليين لن يلجأوا إلى أداة الاستهداف القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تعرف باسم "لافندر"، والتي سيستخدمونها لتبرير قصف الأحياء المدنية لقتل مسؤولي حماس من المستوى المنخفض وعائلاتهم فحسب، وإنما أن الإسرائيليين سيكونون ملزمين بالتباهي بها، وبذلك فضْح جرائمهم أمام العالم.‏
‏كان يعلم أن عملية "طوفان الأقصى" -اسم هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 على إسرائيل- ستطلق أحداثاً لن تؤدي إلى تضاؤل إسرائيل فحسب، وإنما ستؤدي إلى ظهور وطن فلسطيني.‏
كان يعلم أن هناك إشارة على اسمه كمحكوم عليه بالموت، ومع ذلك ظل يلقي خطابات عامة في غزة، يعلن بعدها للصحافة أنه سيذهب مشياً على الأقدام إلى المنزل -متحدياً إسرائيل علناً ومشجعاً إياها على قتله.‏
‏كان موته أولوية قصوى لإسرائيل في الأيام والأسابيع والأشهر التي تلت 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. وقد حاول الإسرائيليون التقليل من شأنه كقائد، ونشروا تقارير صوَّرته كملياردير أثرى نفسه من بؤس الشعب الفلسطيني، وجبان يختبئ تحت الأرض، محاطاً بعائلته وبالرهائن الإسرائيليين الذين يستخدمهم كدروع بشرية.‏
في النهاية، مات على أيدي الإسرائيليين.‏
‏لكنه لم يمت في نفق.‏
‏لم يمت محاطاً بدروع بشرية.‏
‏مات وهو يقاتل، على رأس مقاتلي حماس الذين يقودهم في شوارع غزة.‏
كانت مواجهة عرَضية، حين التقت القوات الإسرائيلية، أثناء بحثها في أنقاض غزة، بمجموعة من مقاتلي حماس.‏
‏وفي تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار على المبنى الذي تمركز فيه المقاتلون. وقتل أربعة من مقاتلي حماس. وعندما حاول الجنود الإسرائيليون الدخول إلى المبنى، ردتهم على أعقابهم قنابل يدوية ألقاها الناجي الوحيد، الذي أصيب بجروح بالغة. وأطلق المشاة الإسرائيليون، باستخدام صواريخ مضادة للدبابات، النار على المبنى، مما أدى إلى إصابة مقاتل حماس الناجي بجروح خطيرة. وتم إرسال طائرة بلا طيار إلى المبنى، والتي كشفت عن شخصية متحدية، جالسة على كرسي، تحدق في الكاميرا. كانت إحدى ذراعيه قد فُصلت عن المقاتل، وكانت ساقاه مشوهتين بشدة. وبذراعه الوحيدة المتبقية، التقط المقاتل قطعة من الخشب وألقاها على الطائرة بلا طيار.‏
مسلحين بمعرفة مكان وجود مقاتل حماس الجريح، أطلق الإسرائيليون النار مرة أخرى على المبنى، مما أدى إلى مقتله.‏
‏كان اسمه يحيى السنوار.‏
‏مات ميتة بطل.‏
‏بينما يقود رجاله في القتال ضد الغازي.‏
‏حتى يعرف أبناؤه، و"أبناء المخيمات" الآخرون مثله هو نفسه، طعم الحرية ذات يوم.
لقد تخلد يحيى السنوار الآن كشهيد من أجل أكثر القضايا التي يمكن تخيلها عدالة وأحقية -ولادة أمة تحاول تحرير شعبها من احتلال قاس وظالم.‏
‏في الأيام المقبلة، سوف تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى استخدام مقتل يحيى السنوار لأغراض دعائية من خلال مناشدة الشعب الفلسطيني رفض ملاقاة مصيره بالاستسلام لطغيان الهيمنة والاحتلال الإسرائيليين.‏
لكنّ ما يفشل السياسيون في تل أبيب وواشنطن العاصمة في فهمه هو أن الشعب الفلسطيني اعتنق مُسبقاً مصير يحيى السنوار باعتباره مصيره الخاص، وأنه يرحب بالشهادة إذا كانت تعني أن أطفالهم سيعيشون أحراراً كمواطنين في دولة فلسطينية مستقلة.‏
كان ابناً للمخيم.‏
‏ولد في المخيم.‏
‏تربى وتغذى من المخيم.‏
‏ومات وهو يدافع عن المخيمات ضد المحتل الإسرائيلي.‏
‏حتى لا تكون هناك مرة أخرى أجيال من الفلسطينيين الذين تتحدد حيواتهم بسجن المخيمات.‏

*سكوت ريتر Scott Ritter: ضابط استخبارات سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية خدم في الاتحاد السوفياتي السابق لتنفيذ معاهدات الحد من الأسلحة، في الخليج الفارسي خلال عملية عاصفة الصحراء وفي العراق للإشراف على نزع أسلحة الدمار الشامل. أحدث كتاب له هو "‏‏نزع السلاح في زمن البيريسترويكا" Disarmament in the Time of Perestroika‏، منشورات (مطبعة كلاريتي).‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Children of the Camps

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