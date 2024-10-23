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غوتيريش: سكان شمال غزة يصعب عليهم البقاء قيد الحياة

10/23/2024 11:28:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب حماية المدنيين وتمكينهم من تلقي المساعدة بحسب القانون الإنساني الدولي.
وأضاف: "الناس في شمال غزة يعانون من الحصار الإسرائيلي المستمر ويستنفدون بسرعة كل وسائل البقاء على قيد الحياة".

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وشن غاراته الجوية والمدفعية ونسف المنازل، في اليوم التاسع عشر من عمليته العسكرية المتواصلة شمال قطاع غزة، وسط حصار مشدد يمنع خلاله إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في بيان: "انتشلنا شهيدين وثلاثة مصابين من تحت أنقاض عمارة مسعود بعد قصفها من قبل الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع".

وأضاف: "طواقمنا انسحبت من المهمة ولم تكملها جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم".

وأفاد مصدر طبي باستشهاد طفلين فلسطينيين وإصابة ستة آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة "الزرقا" شمال قطاع غزة.

فيما قال شهود عيان، إنه "لليوم الـ 19 تستمر الغارات الجوية والقصف المدفعي ونسف المنازل في شمال قطاع غزة خاصة مخيم جباليا، وبلدة بيت لاهيا وسط حصار إسرائيلي مشدد".

وأضاف الشهود: "جيش الاحتلال الإسرائيلي أفرغ مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا من النازحين، وجرد بعضهم من ملابسهم، وأمرهم بالتوجه إلى نقطة تفتيش قرب المستشفى الإندونيسي حيث تواجد القوات هناك".

وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة الصحة في غزة في بيان: "العالم الذي فشل في توفير الحماية والمأوى لشعبنا، ولم يستطع إدخال الغذاء والدواء، أن يبذل جهده لإرسال الأكفان لستر أجساد الشهداء".

واضطر النازحون الفلسطينيون في شمال غزة لدفن جثامين ضحاياهم في الطرقات العامة دون تكفين، بعد نفاد الأكفان جراء الحصار المطبق والقصف المكثف الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة منذ 19 يوما.

وتفاقمت حالة المجاعة وأزمة العطش بشكل كبير جدا في شمال القطاع، مع رفض جيش الاحتلال إدخال أي شاحنات تحمل مواد غذائية أو مساعدات"، حسب مصادر عدة ومواطنين محاصرين.

وتسبب قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات والإنترنت عن المنطقة قبل أيام عدة في شح مقاطع الفيديو والصور التي توثق ما يحدث للنازحين، فضلا عن صعوبة التواصل مع الأهالي.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بدأ جيش الاحتلال عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي بدء اجتياح لهذه المناطق؛ بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن الاحتلال الإسرائيلي يرغب باحتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. (وكالات)

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