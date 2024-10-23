غوتيريش: سكان شمال غزة يصعب عليهم البقاء قيد الحياة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال أمين عام الأمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب حماية المدنيين وتمكينهم من تلقي المساعدة بحسب
القانون الإنساني الدولي.
وأضاف: "الناس في
شمال غزة يعانون من الحصار الإسرائيلي المستمر ويستنفدون بسرعة كل وسائل البقاء
على قيد الحياة".
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء،
الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وشن غاراته الجوية والمدفعية ونسف المنازل، في
اليوم التاسع عشر من عمليته العسكرية المتواصلة شمال قطاع غزة، وسط حصار مشدد يمنع
خلاله إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود
بصل، في بيان: "انتشلنا شهيدين وثلاثة مصابين من تحت أنقاض عمارة مسعود بعد
قصفها من قبل الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع".
وأضاف: "طواقمنا انسحبت من المهمة ولم
تكملها جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم".
وأفاد مصدر طبي باستشهاد طفلين فلسطينيين وإصابة
ستة آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة "الزرقا" شمال قطاع غزة.
فيما قال شهود عيان، إنه "لليوم الـ 19
تستمر الغارات الجوية والقصف المدفعي ونسف المنازل في شمال قطاع غزة خاصة مخيم
جباليا، وبلدة بيت لاهيا وسط حصار إسرائيلي مشدد".
وأضاف الشهود: "جيش الاحتلال الإسرائيلي
أفرغ مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا من النازحين، وجرد بعضهم من ملابسهم، وأمرهم
بالتوجه إلى نقطة تفتيش قرب المستشفى الإندونيسي حيث تواجد القوات هناك".
وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة الصحة في غزة في
بيان: "العالم الذي فشل في توفير الحماية والمأوى لشعبنا، ولم يستطع إدخال
الغذاء والدواء، أن يبذل جهده لإرسال الأكفان لستر أجساد الشهداء".
واضطر النازحون الفلسطينيون في شمال غزة لدفن
جثامين ضحاياهم في الطرقات العامة دون تكفين، بعد نفاد الأكفان جراء الحصار المطبق
والقصف المكثف الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة منذ 19 يوما.
وتفاقمت حالة المجاعة وأزمة العطش بشكل كبير
جدا في شمال القطاع، مع رفض جيش الاحتلال إدخال أي شاحنات تحمل مواد غذائية أو
مساعدات"، حسب مصادر عدة ومواطنين محاصرين.
وتسبب قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات
والإنترنت عن المنطقة قبل أيام عدة في شح مقاطع الفيديو والصور التي توثق ما يحدث
للنازحين، فضلا عن صعوبة التواصل مع الأهالي.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بدأ جيش الاحتلال
عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة في شمالي القطاع، قبل أن
يعلن في اليوم التالي بدء اجتياح لهذه المناطق؛ بذريعة "منع حركة حماس من
استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن الاحتلال الإسرائيلي يرغب
باحتلال المنطقة وتهجير سكانها.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023،
حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال
ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال
والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلا
قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير
لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. (وكالات)
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