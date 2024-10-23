الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود وإصابة 15 في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت مصادر إعلام
عبرية ليلة الأربعاء/ الخميس، أن 4 جنود قتلوا وأصيب 15 في انفجار لغم أرضي جنوبي لبنان، في حين تم
تسجيل إصابات بـ "تل أبيب الكبرى" أثناء الهرب إلى الملاجئ؛ جراء صواريخ
أطلقت من لبنان.
وأفادت الوكالة
الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع 17 غارة إسرائيلية على الأقل مساء الأربعاء، ما
يجعلها من أكثر الليالي عنفا منذ اندلاع الحرب بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي
في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي بعد نحو عام على المواجهة بين الطرفين عبر الحدود.
وقالت الوكالة الرسمية
إنّ 6 مبان دمّرت في محيط منطقة الليلكي، واصفةً الغارات بأنّها "الأكثر عنفا
في المنطقة منذ بداية الحرب".
وجاءت الغارات بعد وقت
قصير من إصدار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"
إنذارات جديدة بإخلاء مناطق في جنوب بيروت.
ونشر المتحدث باسم جيش
الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة "إكس" مقطعًا يظهر قصف ما قال إنه
مخزن أسلحة تابع لحزب الله.
وكان جيش الاحتلال
الإسرائيلي أصدر إنذارات لإخلاء مبان في "حدث بيروت" و"برج
البراجنة" في الضاحية الجنوبية تمهيدًا لقصفها.
وكان المتحدث باسم جيش
الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صرح أنه تم رصد نحو 25 عملية إطلاق عبرت من
لبنان، و"تم اعتراض معظمها"، بالإضافة إلى "عدد قليل" من
حوادث التحطم، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في عكا وكريوت والمنطقة المحيطة بها.
وزعم جيش الاحتلال
الإسرائيلي، ليل الأربعاء، قصف وتدمير مخزن أسلحة تابع لحزب الله، في الضاحية
الجنوبية لبيروت.
وشنّ طيران الاحتلال
الإسرائيلي غارات على بلدة "النبطية الفوقا"، وتجددت الغارات على
المنطقة ذاتها التي كان قد استهدفها في "الليلكي".
وأعلن الاحتلال
الإسرائيلي، في وقت سابق، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة
"الجناح" بالضاحية الجنوبية لبيروت. (وكالات)
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