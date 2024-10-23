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الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود وإصابة 15 في لبنان

10/23/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت مصادر إعلام عبرية ليلة الأربعاء/ الخميس، أن 4 جنود قتلوا وأصيب 15 في انفجار لغم أرضي جنوبي لبنان، في حين تم تسجيل إصابات بـ "تل أبيب الكبرى" أثناء الهرب إلى الملاجئ؛ جراء صواريخ أطلقت من لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع 17 غارة إسرائيلية على الأقل مساء الأربعاء، ما يجعلها من أكثر الليالي عنفا منذ اندلاع الحرب بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي بعد نحو عام على المواجهة بين الطرفين عبر الحدود.

وقالت الوكالة الرسمية إنّ 6 مبان دمّرت في محيط منطقة الليلكي، واصفةً الغارات بأنّها "الأكثر عنفا في المنطقة منذ بداية الحرب".

وجاءت الغارات بعد وقت قصير من إصدار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس" إنذارات جديدة بإخلاء مناطق في جنوب بيروت.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة "إكس" مقطعًا يظهر قصف ما قال إنه مخزن أسلحة تابع لحزب الله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارات لإخلاء مبان في "حدث بيروت" و"برج البراجنة" في الضاحية الجنوبية تمهيدًا لقصفها.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صرح أنه تم رصد نحو 25 عملية إطلاق عبرت من لبنان، و"تم اعتراض معظمها"، بالإضافة إلى "عدد قليل" من حوادث التحطم، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في عكا وكريوت والمنطقة المحيطة بها.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأربعاء، قصف وتدمير مخزن أسلحة تابع لحزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدة "النبطية الفوقا"، وتجددت الغارات على المنطقة ذاتها التي كان قد استهدفها في "الليلكي".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة "الجناح" بالضاحية الجنوبية لبيروت. (وكالات)

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