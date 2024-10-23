إيران: لم نبدأ أي هجوم على الكيان الصهيوني

إيران: لم نبدأ أي هجوم على الكيان الصهيوني
التاريخ
10/23/2024 11:28:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مبعوث إيران بالأمم
المتحدة "بدون دعم أميركا لما استطاع الكيان الصهيوني مواصلة أعماله
الإجرامية في غزة ولبنان".
وأضاف: "لم نبدأ
أي هجوم على الكيان الصهيوني بل قمنا بالرد على الاعتداءات وفقا للقانون".
(الجزيرة نت)
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