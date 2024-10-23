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قوات الاحتلال تقتحم البيرة ودير أبو مشعل

10/23/2024 11:28:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة البيرة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، ذكرت مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت البيرة، وجابت مناطق عدة، وتمركزت في حي البالوع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأربعاء/ الخميس، بلدة دير أبو مشعل، غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة بآليات عدة، جابت شوارع وأحياء البلدة، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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