قوات الاحتلال تقتحم البيرة ودير أبو مشعل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة البيرة.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، ذكرت مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت البيرة،
وجابت مناطق عدة، وتمركزت في حي البالوع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
كما اقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأربعاء/ الخميس، بلدة دير أبو مشعل، غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية
بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة بآليات عدة، جابت شوارع وأحياء البلدة، فيما داهم
جنود الاحتلال عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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