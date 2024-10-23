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الدفاع المدني يعلن توقف عمله كليا في شمال غزة

10/23/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الدفاع المدني الفلسطيني، فجر اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال أصابت ثلاثة من عناصره في مشروع بيت لاهيا، وسط قطاع غزة، وإنه انقطع الاتصال بهم ولا يعرف مصيرهم. كما اعتقلت خمسة آخرين في منطقة الشيخ زايد.
وبحسب وكالة "وفا"، أكد الدفاع المدني أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت ثلاثة من عناصره، حيث أصيبوا وانقطع الاتصال بهم ولا يعلم مصيرهم.

وأفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت خمسة من عناصره واقتادهم إلى جهلة مجهولة.

وأعلن الدفاع المدني توقف عمله كليا في محافظة الشمال، وأن الوضع أصبح كارثيا هناك، وأن المواطنين المتواجدين باتوا دون خدمات إنسانية.

كما أكد أن الدبابات الإسرائيلية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت النيران فيها.

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