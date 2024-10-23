الدفاع المدني يعلن توقف عمله كليا في شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الدفاع المدني
الفلسطيني، فجر اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال أصابت ثلاثة من عناصره في مشروع
بيت لاهيا، وسط قطاع غزة، وإنه انقطع الاتصال بهم ولا يعرف مصيرهم. كما اعتقلت
خمسة آخرين في منطقة الشيخ زايد.
وبحسب وكالة
"وفا"، أكد الدفاع المدني أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت ثلاثة من
عناصره، حيث أصيبوا وانقطع الاتصال بهم ولا يعلم مصيرهم.
وأفاد بأن قوات
الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في منطقة الشيخ زايد اعتقلت خمسة من عناصره
واقتادهم إلى جهلة مجهولة.
وأعلن الدفاع المدني
توقف عمله كليا في محافظة الشمال، وأن الوضع أصبح كارثيا هناك، وأن المواطنين
المتواجدين باتوا دون خدمات إنسانية.
كما أكد أن الدبابات
الإسرائيلية استهدفت بقذائفها مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال القطاع وأضرمت
النيران فيها.
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