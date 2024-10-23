قتيل بقصف إسرائيلي وسط دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت مصادر إعلامية سورية
فجر اليوم الخميس، بسقوط قتيل في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في محيط منطقة كفرسوسة
الواقعة، وسط العاصمة دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء
السورية أنه جرى سماع دوي انفجار في سماء العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح
الخميس دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
في حين قال التلفزيون
السوري الرسمي إن الانفجارات التي سُمعت في سماء دمشق هي نتيجة "عدوان
إسرائيلي".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي
الاثنين الماضي، قتل رئيس وحدة تحويل الأموال في حزب الله، في غارة على سوريا، في
حين أكدت وزارة الدفاع السورية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين باستهداف سيارة في حي
المزة بدمشق، بينما لم يعلق الحزب على الأمر.
وكان حيش الاحتلال استهدف
خلال الأسابيع الماضية، قادة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق، فضلا عن
استهداف مواقع وسط سوريا والمدن الساحلية، في ظل توغل بري في القنيطرة جنوبا.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي
منذ سنوات، غارات على سوريا، وكثّف تلك الهجمات منذ بدء حربه على قطاع غزة في
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ونادرا ما يؤكد الاحتلال
تنفيذ الضربات، لكنه يكرر قوله إنه يتصدى لما يصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها
العسكري في سوريا.
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