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قتيل بقصف إسرائيلي وسط دمشق

10/23/2024 11:28:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت مصادر إعلامية سورية فجر اليوم الخميس، بسقوط قتيل في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في محيط منطقة كفرسوسة الواقعة، وسط العاصمة دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه جرى سماع دوي انفجار في سماء العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح الخميس دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

في حين قال التلفزيون السوري الرسمي إن الانفجارات التي سُمعت في سماء دمشق هي نتيجة "عدوان إسرائيلي".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي، قتل رئيس وحدة تحويل الأموال في حزب الله، في غارة على سوريا، في حين أكدت وزارة الدفاع السورية مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين باستهداف سيارة في حي المزة بدمشق، بينما لم يعلق الحزب على الأمر.

وكان حيش الاحتلال استهدف خلال الأسابيع الماضية، قادة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق، فضلا عن استهداف مواقع وسط سوريا والمدن الساحلية، في ظل توغل بري في القنيطرة جنوبا.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، غارات على سوريا، وكثّف تلك الهجمات منذ بدء حربه على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونادرا ما يؤكد الاحتلال تنفيذ الضربات، لكنه يكرر قوله إنه يتصدى لما يصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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