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الوجود بالقوة الغاشمة..! (2-1)

10/23/2024 11:28:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الوجود بالقوة الغاشمة أن تقيم حالة، أو كيانا، وجوده واستمراريته على استخدام القوة المفرطة والبطش على حساب الشرعية والعدل أو التوافق المجتمعي. ويعتمد هذا الوجود على استخدام القوة العسكرية أو القمعية لتحقيق أهدافه وضمان بقائه، من دون الحاجة إلى تبرير أخلاقي أو شرعي لوجوده. وفي الأطر السياسية أو الدولية، يشكل الوجود بالقوة الغاشمة نموذجًا يرفض المفاوضات، والحوار، أو أي شكل من أشكال التفاعل السلمي مع الذين يعارضونه. إنه وجود يستند فقط إلى منطق ((القوة هي الحق))، حيث القوة العسكرية أو القمع المنهجي هما الوسيلة لإخضاع الآخرين وإحباط أي مقاومة أو تهديدات محتملة.
ثمة مجموعة من الشروط التي يقيم عليها الوجود بالقوة الغاشمة بقاءه واستمراريته، أولها التفوق العسكري النوعي الذي يضمن له البطش بالمحيط. وسوف يتطلب بالضرورة التمتع بدعم سياسي واقتصادي غير محدود من قوى دولية كبرى نافذة.
يحتاج الوجود بالقوة الغاشمة إلى تفكيك المجتمع المعارض بقمع أي مظاهر للمقاومة الشعبية أو السياسية، سواء بالقمع العسكري المباشر أو بسياسات التهميش والإفقار والتجويع والحصار. كما يحتاج هذا الوجود إلى شرعية إعلامية زائفة يقيمها على بناء سرديات إعلامية تبرر أفعاله، ويعيد بها صياغة الوقائع التاريخية والمعاصرة لصالحه.
قد ينجح الوجود القائم على القوة الغاشمة بالاستدامة على المدى القصير والمتوسط، لكن من الصعب جدًا استدامته على المدى الطويل. ثمة عوامل تجعل هذا النوع من الوجود عرضة للانهيار. أولًا، ثمة التكاليف البشرية والاقتصادية، حيث يتطلب الاعتماد المستمر على القوة المفرطة موارد هائلة، اقتصادية وعسكرية. وسوف تزيد هذه التكاليف مع استمرار المقاومة التي تكبد الكيان الغاشم خسائر متزايدة يمكن تؤدي في النهاية إلى انهياره الداخلي.
وثمة عامل الشرعية الدولية؛ مهما كانت القوة العسكرية التي يمتلكها الكيان الغاشم، فإن فقدانه الشرعية الدولية والقانونية سيفضي إلى عزله ووضعه في مواجهة مع المجتمع الدولي والقوى الحرة. وتتزايد فعالية هذا العامل مع استمرار المقاومة التي تجبره على إظهار طبيعته الوحشية. ومهما كانت درجة القمع، لا تستطيع القوى الغاشمة كسر إرادة الشعوب بالكامل. وحيث يوجد الكيان الغاشم غالبًا ما تكون المقاومة عنصرًا حاضرًا يتطور بمرور الوقت في القوة والأدوات نحو مزيد من الفعالية. وكما يقترح مسار التاريخ، ثمة دائمًا تغيرات جيوسياسية حيث تُضعف التحولات في موازين القوى الدولية، أو تنهي، الدعم الخارجي الذي يعتمد عليه مثل هذا الكيان، وقد ينهار النظام العالمي الذي يسانده كله وتتغير شروط بقائه جملة وتفصيلًا.
في الأساس، لا ينبغي أن يرضى فرد أو كيان بأن تهيمن عليه قوة غاشمة في جواره أو إقليمه. سوف يعكس هذا الموقف ضعفًا واستسلامًا لإرادة القوة الغاشمة ويفصح عن مجموعة من الديناميات النفسية والسياسية التي تحكم هذا القبول، أولها الخضوع والاستسلام للواقع المفروض والميل إلى التكيف مع الوضع القائم غير السويّ. ويكشف هذا الميل عن شعور بالعجز، حين يشعر الفرد أو الكيان المعني بعدم القدرة على مواجهة القوة الغاشمة بسبب تفوقها العسكري أو الدعم الدولي الذي تتلقاه. وهكذا، يجري تقبل الهيمنة كواقع قدَري لا يمكن تغييره، وبذلك الهروب من المواجهة المباشرة بكل الذرائع الممكنة وبتجاهل الكلفة.
وثمة المصلحة الشخصية أو المؤسسية، حيث تقود مصالح فردية أو اقتصادية متصورة إلى القبول بالهيمنة الغاشمة. وقد يرى البعض أن التعاون أو التعايش مع القوة المهيمنة يحقق لهم مكاسب قصيرة المدى أو حماية لمصالحهم الخاصة. ولا بد أن ينطوي الرضا بالهيمنة على تنازل عن الكرامة والسيادة، سواء كانت سيادة الدولة أو المجتمع أو الفرد، حيث يُسمح طواعية للقوة الغاشمة بالتدخل في شؤون الدولة أو الإقليم والتحكم في مصيرهما.
سوف يُنتج هذا الموقف تفريغًا للهويات الوطنية. سوف يضعف التعايش مع الهيمنة شعور الجماعة أو الفرد بامتلاك زمام مصائرهم وهويتهم الخاصة، وسوف يتفتت الشعور بالانتماء إلى الوطن أو القضية. وفي النهاية سيؤدي الخضوع إلى تقويض السيادة وفقدان الدول -أو الإقليم- القدرة على اتخاذ القرارات المستقلة، وتصبح القوة الغاشمة هي المتحكم الفعلي في القرارات السياسية والاقتصادية -وحتى الاجتماعية.
سوف يجد الراضون بهيمنة قوة غاشمة أنفسهم في موقف تبرير الظلم الذي تمارسه هذه القوة، وقد يأخذ التبرير شكل إقناع الذات بالاستفادة؛ قد يقنع البعض أنفسهم، ويروجون لفكرة أن التعايش مع القوة الغاشمة يمكن أن يحقق بعض الفوائد، مثل الأمان أو الاستقرار الاقتصادي، حتى لو كان ذلك على حساب العدالة أو الحقوق أو المبادئ الإنسانية والأخلاقية الأساسية. وقد تتبنى بعض الأطراف موقف اللامبالاة تجاه معاناة الآخرين طالما أن مصالحها الخاصة ليست مهددة بشكل مباشر. وسوف يعجز الراضون بالهيمنة عن رؤية البدائل، أو تخيل أي سيناريوهات لمقاومة أو رفض هذه هيمنة القوة الغاشمة.
يعكس هذا الفشل في التخيل غياب الوعي التاريخي؛ عدم التعلم من دروس التاريخ عن الكيفيات التي انهارت بها قوى غاشمة مماثلة بفضل المقاومة وكل أنواع التغيير. كما يعكس ضعف الإرادة السياسية لدى القيادات السياسية أو النخب الحاكمة، وتكريس موقف النكوص عن مواجهة الهيمنة الغاشمة أو الإعداد الواعي لمثل هذه المواجهة. (يُتبع)

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