الوجود بالقوة الغاشمة..! (2-1)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الوجود بالقوة الغاشمة أن تقيم حالة، أو كيانا، وجوده واستمراريته على استخدام القوة المفرطة والبطش على حساب الشرعية والعدل أو التوافق المجتمعي. ويعتمد هذا الوجود على استخدام القوة العسكرية أو القمعية لتحقيق أهدافه وضمان بقائه، من دون الحاجة إلى تبرير أخلاقي أو شرعي لوجوده. وفي الأطر السياسية أو الدولية، يشكل الوجود بالقوة الغاشمة نموذجًا يرفض المفاوضات، والحوار، أو أي شكل من أشكال التفاعل السلمي مع الذين يعارضونه. إنه وجود يستند فقط إلى منطق ((القوة هي الحق))، حيث القوة العسكرية أو القمع المنهجي هما الوسيلة لإخضاع الآخرين وإحباط أي مقاومة أو تهديدات محتملة.
ثمة مجموعة من الشروط التي يقيم عليها الوجود بالقوة الغاشمة بقاءه واستمراريته، أولها التفوق العسكري النوعي الذي يضمن له البطش بالمحيط. وسوف يتطلب بالضرورة التمتع بدعم سياسي واقتصادي غير محدود من قوى دولية كبرى نافذة.
يحتاج الوجود بالقوة الغاشمة إلى تفكيك المجتمع المعارض بقمع أي مظاهر للمقاومة الشعبية أو السياسية، سواء بالقمع العسكري المباشر أو بسياسات التهميش والإفقار والتجويع والحصار. كما يحتاج هذا الوجود إلى شرعية إعلامية زائفة يقيمها على بناء سرديات إعلامية تبرر أفعاله، ويعيد بها صياغة الوقائع التاريخية والمعاصرة لصالحه.
قد ينجح الوجود القائم على القوة الغاشمة بالاستدامة على المدى القصير والمتوسط، لكن من الصعب جدًا استدامته على المدى الطويل. ثمة عوامل تجعل هذا النوع من الوجود عرضة للانهيار. أولًا، ثمة التكاليف البشرية والاقتصادية، حيث يتطلب الاعتماد المستمر على القوة المفرطة موارد هائلة، اقتصادية وعسكرية. وسوف تزيد هذه التكاليف مع استمرار المقاومة التي تكبد الكيان الغاشم خسائر متزايدة يمكن تؤدي في النهاية إلى انهياره الداخلي.
وثمة عامل الشرعية الدولية؛ مهما كانت القوة العسكرية التي يمتلكها الكيان الغاشم، فإن فقدانه الشرعية الدولية والقانونية سيفضي إلى عزله ووضعه في مواجهة مع المجتمع الدولي والقوى الحرة. وتتزايد فعالية هذا العامل مع استمرار المقاومة التي تجبره على إظهار طبيعته الوحشية. ومهما كانت درجة القمع، لا تستطيع القوى الغاشمة كسر إرادة الشعوب بالكامل. وحيث يوجد الكيان الغاشم غالبًا ما تكون المقاومة عنصرًا حاضرًا يتطور بمرور الوقت في القوة والأدوات نحو مزيد من الفعالية. وكما يقترح مسار التاريخ، ثمة دائمًا تغيرات جيوسياسية حيث تُضعف التحولات في موازين القوى الدولية، أو تنهي، الدعم الخارجي الذي يعتمد عليه مثل هذا الكيان، وقد ينهار النظام العالمي الذي يسانده كله وتتغير شروط بقائه جملة وتفصيلًا.
في الأساس، لا ينبغي أن يرضى فرد أو كيان بأن تهيمن عليه قوة غاشمة في جواره أو إقليمه. سوف يعكس هذا الموقف ضعفًا واستسلامًا لإرادة القوة الغاشمة ويفصح عن مجموعة من الديناميات النفسية والسياسية التي تحكم هذا القبول، أولها الخضوع والاستسلام للواقع المفروض والميل إلى التكيف مع الوضع القائم غير السويّ. ويكشف هذا الميل عن شعور بالعجز، حين يشعر الفرد أو الكيان المعني بعدم القدرة على مواجهة القوة الغاشمة بسبب تفوقها العسكري أو الدعم الدولي الذي تتلقاه. وهكذا، يجري تقبل الهيمنة كواقع قدَري لا يمكن تغييره، وبذلك الهروب من المواجهة المباشرة بكل الذرائع الممكنة وبتجاهل الكلفة.
وثمة المصلحة الشخصية أو المؤسسية، حيث تقود مصالح فردية أو اقتصادية متصورة إلى القبول بالهيمنة الغاشمة. وقد يرى البعض أن التعاون أو التعايش مع القوة المهيمنة يحقق لهم مكاسب قصيرة المدى أو حماية لمصالحهم الخاصة. ولا بد أن ينطوي الرضا بالهيمنة على تنازل عن الكرامة والسيادة، سواء كانت سيادة الدولة أو المجتمع أو الفرد، حيث يُسمح طواعية للقوة الغاشمة بالتدخل في شؤون الدولة أو الإقليم والتحكم في مصيرهما.
سوف يُنتج هذا الموقف تفريغًا للهويات الوطنية. سوف يضعف التعايش مع الهيمنة شعور الجماعة أو الفرد بامتلاك زمام مصائرهم وهويتهم الخاصة، وسوف يتفتت الشعور بالانتماء إلى الوطن أو القضية. وفي النهاية سيؤدي الخضوع إلى تقويض السيادة وفقدان الدول -أو الإقليم- القدرة على اتخاذ القرارات المستقلة، وتصبح القوة الغاشمة هي المتحكم الفعلي في القرارات السياسية والاقتصادية -وحتى الاجتماعية.
سوف يجد الراضون بهيمنة قوة غاشمة أنفسهم في موقف تبرير الظلم الذي تمارسه هذه القوة، وقد يأخذ التبرير شكل إقناع الذات بالاستفادة؛ قد يقنع البعض أنفسهم، ويروجون لفكرة أن التعايش مع القوة الغاشمة يمكن أن يحقق بعض الفوائد، مثل الأمان أو الاستقرار الاقتصادي، حتى لو كان ذلك على حساب العدالة أو الحقوق أو المبادئ الإنسانية والأخلاقية الأساسية. وقد تتبنى بعض الأطراف موقف اللامبالاة تجاه معاناة الآخرين طالما أن مصالحها الخاصة ليست مهددة بشكل مباشر. وسوف يعجز الراضون بالهيمنة عن رؤية البدائل، أو تخيل أي سيناريوهات لمقاومة أو رفض هذه هيمنة القوة الغاشمة.
يعكس هذا الفشل في التخيل غياب الوعي التاريخي؛ عدم التعلم من دروس التاريخ عن الكيفيات التي انهارت بها قوى غاشمة مماثلة بفضل المقاومة وكل أنواع التغيير. كما يعكس ضعف الإرادة السياسية لدى القيادات السياسية أو النخب الحاكمة، وتكريس موقف النكوص عن مواجهة الهيمنة الغاشمة أو الإعداد الواعي لمثل هذه المواجهة. (يُتبع)
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