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حسابات الأردن في ضربة إيران

10/23/2024 11:28:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتسرب المعلومات حول ضربة إسرائيلية ضد ايران، وهذه التسريبات متواصلة منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، بعد الصواريخ الايرانية التي تنزلت على اسرائيل مطلع الشهر الحالي.
هذه كانت الضربة الثانية، وسبقتها الضربة الاولى في شهر نيسان من العام الحالي، في ظل تعقيد غير مسبوق ترافق مع استهداف قيادات ايرانية ولبنانية وفلسطينية، والبدء بالحرب على لبنان، في ظل مواصلة الحرب على قطاع غزة، التي دخلت مرحلة أسوأ اليوم مع العمليات الاسرائيلية على شمال قطاع غزة، الذي يتم هدمه في سلوك اجرامي لمقاول هدم دموي.
يخرج الرئيس الايراني ويقول إن اسرائيل ستتلقى ردا صارما لا يصدق في حال ارتكابها أي أخطاء ضد ايران، وهو ذات الرئيس الذي حاول مغازلة الأميركيين في الأمم المتحدة في ظل دبلوماسية سرية حاولت خفض التصعيد، وتحديد اهداف اقل خطورة في ايران لقصفها وهذا ما تعلنه الولايات المتحدة التي تقول انها تضغط لعدم قصف منشآت نووية او نفطية في ايران وهذا كلام للاستهلاك ويستهدف التبرؤ المسبق من اي تهور اسرائيلي.
ويخرج ايضا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ويقول إن أي اعتداء على المنشآت النووية الإيرانية سيقابل برد مدمر، وإن قدرات ايران الدفاعية والأمنية بلغت مستوى يمكن طهران من التصدي لأي تهديد، والكلام هنا يحمل إشارات لرد ايراني مؤكد في حال تم الهجوم لها.
في كل الاحوال لا يمكن ضمان سقف الضربة الاسرائيلية، فقد تشمل اغتيال خامنئي، وتمر بقصف مؤسسات عسكرية، وتصل الى تدمير منشآت نفطية، ونووية، وتدمير بنى الخدمات المدنية برغم الكلام الظاهر عن تحذيرات اميركية من هكذا سقف للرد، خصوصا، ان تل ابيب تريد ان تثبت انها قادرة على الانتقام والتدمير والقتل في كل مكان، وتريد ايضا ان تتخلص من الام الحاضنة لكل الجماعات التي تقوم بقصف اسرائيل من كل الجهات.
يأتي السؤال هنا حول مدى احتمال المنطقة، والأردن تحديدا لضربة اسرائيلية ضد ايران، من حيث خلخلة كل الاقليم، وتأكيد قيام ايران برد جديد ضد اسرائيل، بما يعني ان مشهد الصواريخ الايرانية فوق الأردن قد يتكرر بطريقة اكثر خطورة، وما يعنيه ذلك من تأثير على الوضع العام، وتوسع الاشتباكات، بما يقودنا الى حرب اقليمية في كل المنطقة تبدأ بقصف ايران، وتمر برد طهران على اسرائيل ودول ثانية ستتهمها طهران بكونها شريكة في الضربة الاسرائيلية، وما يتبع ذلك من تأثيرات على الاستقرار، وحتى الملاحة الجوية واغلاق المطارات في الأردن ودول ثانية، وصولا الى الاثر الاقتصادي الاكثر خطورة، في منطقة مهددة عسكريا.
هذا يعني ان الضربة الاسرائيلية على ايران، ستؤدي في المحصلة الى رد فعل ايراني، ورد الفعل وفقا لتصريحات الرئيس الايراني سيكون صادما، واذا كانت لهجة الكلام تبدو تهديدية، الا ان ترجمتها تعني رد فعل مختلف من جانب ايران هذه المرة، وهي التي تتفرج اليوم بحساسية شديدة على كل الجماعات العسكرية التي تحتضنها وهي تتعرض الى عمليات تصفية، ستؤدي نهاية المطاف الى اضعاف مركزية ايران في الاقليم، وتراجع نفوذها.
الأردن يقع وسط خرائط مشتعلة من كل الجهات، وقد اثبتت الضربات الإيرانية السابقة، ومحاولات افشالها، اننا في الأردن لسنا بمنأى عن كلفة الحرب، مهما اعتقد البعض انها بين طرفين بعيدين، اسرائيل في الغرب، وايران في الشرق، حيث إن كل مساحات الجوار، وتوسط الأردن في الخريطة تقول إن الأردن ايضا يواجه ظرفا حساسا معقدا، مع الادراك هنا ان صون استقرار الأردن امر اساسي للدولة، والناس، وسط هذه الحرائق المشتعلة والقابلة للتمدد ايضا.
الرد الاسرائيلي المحتمل على ايران، سيكون على الاغلب مرتفع السقف، وليس من باب رد الصفعة بصفعة، برغم المحاولات المتأخرة لتذكير كل الاطراف بكلفة ذلك على الاقليم.
هذه اكثر فترة حساسة للأردن في هذه الحرب.

MENAFN23102024000072011014ID1108813824

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