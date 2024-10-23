شاطئ الممشى الجنوبي.. نقطة جذب جديدة لزوار العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة- تعد الواجهة البحرية الجديدة "شاطئ الممشى الجنوبي" متنفسا للباحثين عن الاستمتاع بنسيم البحر وبتصاميم متميزة ومبدعة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يراعي تأمين السلامة والجودة وخلق بيئة جديدة من المشاريع السياحية
وخدمات الترفيه.
وأضاف الممشى البحري على الشاطئ الجنوبي منتجا سياحيا فريدا زاد من جمالية الشاطئ بنخيله والمساحات الواسعة ومناطق الترفيه للأطفال، ضمن سعي الإدارة المحلية في العقبة إلى الاستفادة من مقومات الواجهات البحرية وتطويرها بما يحقق رفاهية المواطنين والزوار، عبر إضافات مهمة ولمسات جمالية جاذبة لشواطئ العقبة، ويشمل ذلك تطوير الأرصفة وممرات المشاة وإنشاء تقاطعات حواجز السلامة والبنية التحتية، إضافة إلى زيادة رقعة المسطحات الخضراء والتشجير.
ويضم الممشى الجنوبي محلات تجارية وأماكن للتجول ومناطق ترفيه، والعمارة المتميزة للمكان العام، ويرتكز على الترفيه العائلي ومنطقة مخصصة للرياضيين، ويمثل هذا المشروع الجديد منصة للفعاليات المحلية المباشرة للأنشطة المتنوعة، حيث يعد ببساطة مكانا مثاليا للجميع.
كما جرى تصميمه بمجموعة كبيرة من الممرات والمسارات ومساحات مفتوحة، وتمتاز أهمية المشروع بإطلالته الساحرة والمتميزة على البحر، والذي يتمتع بشكله الخلاب ورماله الناعمة الطبيعية برونقه الجذاب، بكلفة تزيد على مليوني دينار.
ووفق المواطن محمد الخوالدة، فإن الواجهة البحرية الجديدة جنوب المدينة الساحلية تعد من أفضل الواجهات البحرية للزوار والسياح، إلى جانب المقيمين في المدينة، لما يوفره من متنفس حقيقي للباحثين عن "راحة البال" ونسيم البحر العليل، خصوصا في هذه الأوقات من السنة، ويوفر الممشى مساحات كبيرة للتنزه والمشي، إضافة إلى قرية ألعاب مائية صغيرة مخصصة للعائلات.
وأشار الزائر إلى العقبة فهد الحويطات، إلى أن هذه الإضافة تعد الأميز في مدينة العقبة، فهي تطل على الشاطئ مباشرة في جلسات عائلية وشبابية مميزة، بعيدا عن صخب المدينة وأسواقها، لافتا كذلك إلى ما يميز الممشى من الأمان والسلامة العامة العالية من جهة، وبعده عن الشارع الرئيسي من جهة ثانية، إضافة إلى توفر العديد من مواقف السيارات.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، إن شركة تطوير العقبة تسعى إلى توفير مثل هذه الخدمات للتسهيل على الزوار المحليين والأجانب لشاطئ العقبة الجنوبي، وتحسين المرافق العامة للشواطئ من خلال إعادة تأهيل وصيانة الطرق المؤدية إليه، لقضاء أطول مدة على الشاطئ.
وأكد أهمية المشروع المستحدث في تمكين مدينة العقبة سياحيا، وتطوير أدائها بمشروع نوعي هو الممشى، مشيرا إلى الأثر الاقتصادي للمشروع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسائح والمواطن.
وبين الصفدي أن الهدف من إقامة الممشى على الشاطئ الجنوبي جذب الزوار والسياح للاستمتاع بإطلالة فريدة بما يضاهي أفضل وأشهر الأماكن السياحية عالميا، وطبقا للرؤية الإستراتيجية لسلطة العقبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مساحة الممشى عبارة عن 200 دونم على الشاطئ الجنوبي وبطول 600 متر يشمل الخدمات كافة ومواقع للترفيه خاصة للأطفال بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى ملاعب لكرة القدم والطائرة للأطفال وصالة رياضية حديثة مفتوحة للجميع.
وأشار الصفدي إلى أن المنظومة الشاطئية الجديدة ستوفر العديد من الخيارات للزائر والسائح، منها مدينة ألعاب مائية وشبة مجانية لقضاء العائلة الأردنية يوما سياحيا كاملا يشمل جميع الخدمات التي تقدم على الممشى من ملاعب وصالة رياضية ومواقع ترفيهية للأطفال، مؤكدا أن جميع الأعمال التي قامت بها شركة تطوير العقبة جاءت بالتنسيق المباشر مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأنشئت شركة تطوير العقبة في العام 2004، وحملت معها رؤية النهوض بالاقتصاد وترجمت مدى الطموح الكبير في تكوين منطقة تحظى باحترام (اقتصادي)، وعملت شركة تطوير العقبة كإطار واسع لخدمة القطاعات الاقتصادية كافة في المنطقة، وترجمة لفلسفة تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة بما يضمن رفع كفاءة الأداء وخلق الفرص الاستثمارية والترويج للمنطقة.
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