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شاطئ الممشى الجنوبي.. نقطة جذب جديدة لزوار العقبة

10/23/2024 11:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- تعد الواجهة البحرية الجديدة "شاطئ الممشى الجنوبي" متنفسا للباحثين عن الاستمتاع بنسيم البحر وبتصاميم متميزة ومبدعة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يراعي تأمين السلامة والجودة وخلق بيئة جديدة من المشاريع السياحية وخدمات الترفيه.
وأضاف الممشى البحري على الشاطئ الجنوبي منتجا سياحيا فريدا زاد من جمالية الشاطئ بنخيله والمساحات الواسعة ومناطق الترفيه للأطفال، ضمن سعي الإدارة المحلية في العقبة إلى الاستفادة من مقومات الواجهات البحرية وتطويرها بما يحقق رفاهية المواطنين والزوار، عبر إضافات مهمة ولمسات جمالية جاذبة لشواطئ العقبة، ويشمل ذلك تطوير الأرصفة وممرات المشاة وإنشاء تقاطعات حواجز السلامة والبنية التحتية، إضافة إلى زيادة رقعة المسطحات الخضراء والتشجير.
ويضم الممشى الجنوبي محلات تجارية وأماكن للتجول ومناطق ترفيه، والعمارة المتميزة للمكان العام، ويرتكز على الترفيه العائلي ومنطقة مخصصة للرياضيين، ويمثل هذا المشروع الجديد منصة للفعاليات المحلية المباشرة للأنشطة المتنوعة، حيث يعد ببساطة مكانا مثاليا للجميع.
كما جرى تصميمه بمجموعة كبيرة من الممرات والمسارات ومساحات مفتوحة، وتمتاز أهمية المشروع بإطلالته الساحرة والمتميزة على البحر، والذي يتمتع بشكله الخلاب ورماله الناعمة الطبيعية برونقه الجذاب، بكلفة تزيد على مليوني دينار.
ووفق المواطن محمد الخوالدة، فإن الواجهة البحرية الجديدة جنوب المدينة الساحلية تعد من أفضل الواجهات البحرية للزوار والسياح، إلى جانب المقيمين في المدينة، لما يوفره من متنفس حقيقي للباحثين عن "راحة البال" ونسيم البحر العليل، خصوصا في هذه الأوقات من السنة، ويوفر الممشى مساحات كبيرة للتنزه والمشي، إضافة إلى قرية ألعاب مائية صغيرة مخصصة للعائلات.
وأشار الزائر إلى العقبة فهد الحويطات، إلى أن هذه الإضافة تعد الأميز في مدينة العقبة، فهي تطل على الشاطئ مباشرة في جلسات عائلية وشبابية مميزة، بعيدا عن صخب المدينة وأسواقها، لافتا كذلك إلى ما يميز الممشى من الأمان والسلامة العامة العالية من جهة، وبعده عن الشارع الرئيسي من جهة ثانية، إضافة إلى توفر العديد من مواقف السيارات.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، إن شركة تطوير العقبة تسعى إلى توفير مثل هذه الخدمات للتسهيل على الزوار المحليين والأجانب لشاطئ العقبة الجنوبي، وتحسين المرافق العامة للشواطئ من خلال إعادة تأهيل وصيانة الطرق المؤدية إليه، لقضاء أطول مدة على الشاطئ.
وأكد أهمية المشروع المستحدث في تمكين مدينة العقبة سياحيا، وتطوير أدائها بمشروع نوعي هو الممشى، مشيرا إلى الأثر الاقتصادي للمشروع وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسائح والمواطن.
وبين الصفدي أن الهدف من إقامة الممشى على الشاطئ الجنوبي جذب الزوار والسياح للاستمتاع بإطلالة فريدة بما يضاهي أفضل وأشهر الأماكن السياحية عالميا، وطبقا للرؤية الإستراتيجية لسلطة العقبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مساحة الممشى عبارة عن 200 دونم على الشاطئ الجنوبي وبطول 600 متر يشمل الخدمات كافة ومواقع للترفيه خاصة للأطفال بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى ملاعب لكرة القدم والطائرة للأطفال وصالة رياضية حديثة مفتوحة للجميع.
وأشار الصفدي إلى أن المنظومة الشاطئية الجديدة ستوفر العديد من الخيارات للزائر والسائح، منها مدينة ألعاب مائية وشبة مجانية لقضاء العائلة الأردنية يوما سياحيا كاملا يشمل جميع الخدمات التي تقدم على الممشى من ملاعب وصالة رياضية ومواقع ترفيهية للأطفال، مؤكدا أن جميع الأعمال التي قامت بها شركة تطوير العقبة جاءت بالتنسيق المباشر مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأنشئت شركة تطوير العقبة في العام 2004، وحملت معها رؤية النهوض بالاقتصاد وترجمت مدى الطموح الكبير في تكوين منطقة تحظى باحترام (اقتصادي)، وعملت شركة تطوير العقبة كإطار واسع لخدمة القطاعات الاقتصادية كافة في المنطقة، وترجمة لفلسفة تحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة بما يضمن رفع كفاءة الأداء وخلق الفرص الاستثمارية والترويج للمنطقة.

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