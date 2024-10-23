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الغور الشمالي.. مشروع الهنجر أمام اختبار النجاح أو الفشل

10/23/2024 11:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- استكملت بلدية طبقة فحل، الواقعة في لواء الغور الشمالي، إنشاء هنجر لتنظيم عمل المحال والبسطات التجارية في اللواء، التي تشكل عائقا كبيرا أمام حركة المرور، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية التي تتسبب بها.
ووفق مصدر في البلدية، فإنه تم تجاوز عقبة نقص المخصصات المالية التي تحول دون القدرة على إنشاء سوق ينظم عمل المحال والبسطات بمنطقة المشارع في الأغوار الشمالية، باللجوء إلى خيار بناء هنجر، بكلفة أقل ووقت أسرع.
وأضاف المصدر، أن مشروع الهنجر تم الانتهاء منه، وأن البلدية دعت جميع أصحاب البسطات للتوجه إلى البلدية والتقديم على استئجار مساحة من الهنجر، مؤكدا أن البلدية لا تسمح بانتشار البسطات في الشوارع، وفي حال ضبط أي انتشار للبسطات، ستعمل البلدية على مخالفة أصحابها وتحويلهم إلى الحاكم الإداري.
لكن الأمر أثار حفيظة تجار ومواطنين، اعتبروا "أن الهنجر ذا الأسقف المعدنية لا يناسب طبيعة المنطقة التي تشهد في فصل الصيف ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة"، في حين تؤكد أن الهنجر تم تزويده بجميع المعدات المختلفة وتم بناؤه ضمن أسس هندسية دقيقة جدا، كما تؤكد جاهزيته وأنه تم توفير جميع المتطلبات المختلفة من كهرباء وماء ومعدات، مشيرة إلى أن موقعه من ضمن الخدمات وتم توفير المواقف.
وفي الأثناء، تبرز مخاوف في أوساط أهالي اللواء من عدم نجاح مشروع الهنجر، وسط شعورهم بأن بناء السوق حلم انتظروه طويلا، ويبدو أن تحقيقه، على حد تعبيرهم، "سيكون بمواصفات ضمن الحد الأدنى".
سكان بمنطقة المشارع قالوا لـ"الغد": "إن إنشاء مبنى يجمع المحال والبسطات تحت سقف واحد حلم يراودهم منذ سنوات، لما له من أثر كبير بتنظيم وسط السوق الذي يشهد فوضى وانتشارا للبسطات وأزمة سير خانقة".
وأضافوا "أن فكرة الهنجر بسقف معدني غير مستحبة، وهناك مخاوف من فشل المشروع الذي سيكون تحت اختبار صيف قاس بدرجات حرارة لا ترحم".
ووفق المواطن علي الرياجنة، فإن "على البلدية أن تراعي الظروف الجوية في المنطقة"، ذلك أن الهناجر المعدنية تزيد حدة الأجواء الحارة، وطبيعة بنائها لا تمكن أصحاب المحال من وضع أي إضافات كالمكيفات أو المراوح أو عرض البضائع بطريقة ملائمة تجذب الزبائن.
أما المواطن علي الديك، فقال "إن سوق المشارع، لا سيما الشارع الرئيسي، يشهد حالة من الفوضى والارتباك جراء انتشار البسطات العشوائية في المنطقة، ناهيك عن حوادث السير والمشاكل الاجتماعية"، مؤكدا "أن وجود ذلك السوق سيعمل على تنظيم العمل ويحد من حوادث السير، كما أن البلدية ستعمل على تكثيف الرقابة الصحية والتفتيش".
من جهتهم، قال تجار "إن فكرة الهنجر المعدنية التي سيتم العمل بها كسوق خضار وفواكه لا تناسب طبيعة المنطقة، التي تشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة، وغالبا ما تصل درجات الحرارة في موجات الحر إلى 45 درجة مئوية، ما سيؤثر على المتسوقين وعلى التجار والبضائع، خصوصا الخضراوات والفواكه، ومن المستحيل أن تتحمل الأجواء الحارة تحت سقف الهناجر المعدنية".
وأكد التاجر علي القويسم "أن الحرارة في اللواء، خصوصا في فصل الصيف مرتفعة جدا، وهذا الارتفاع مع التواجد تحت أسقف معدنية سيؤدي إلى تلف سريع للبضائع، إذ إن الفواكه لا تتحمل أي ارتفاع بالحرارة".
وأضاف القويسم "من المحتمل أن يؤدي وجود الهناجر المعدنية إلى نفور الزبائن لعدم قدرتهم على تحمل الحرارة".
بدوره، أكد رئيس بلدية طبقة فحل، كثيب الغزواي "أن المشروع سيكون استثماريا، وسيعمل على حل مشكلة الأزمة المرورية في سوق المشارع، كما أن المشروع يعد من أهم المشاريع، خصوصا أن لواء الغور الشمالي من المناطق الزراعية، ووجود تجار الخضراوات في منطقة واحدة يسهل عملية البيع ويزيد المنافسة الإيجابية". وأضاف الغزاوي "أن البلدية أخذت بعين الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة"، مؤكدا "أن قواعد مبنى السوق ستكون إسمنتية، وارتفاع المحل سيكون 3 أمتار، وأن الشبك سيكون حلزونيا ومفتوحا من السقف".
وكشف عن أن "المشروع حاليا تم الانتهاء منه وأن البلدية استكملت جميع مراحل العمل، وسيتم منح المستأجرين فترة سماح لمدة 6 أشهر من دون مقابل حسب شروط البلدية"، مؤكدا "أن البلدية لن تتهاون مع أصحاب البسطات المنتشرة في الأسواق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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