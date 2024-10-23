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الشونة الجنوبية.. الأنظار تتجه لاستكمال مشروع مركز تأهيل المعاقين بعد تعثره

10/23/2024 11:26:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الشونة الجنوبية- رغم مضي أكثر من عام على فسخ عقد المقاول الذي أوكلت إليه مهمة إنشاء مبنى مركز التأهيل في الشونة الجنوبية، ما تزال معاناة مئات المعاقين وذويهم تتفاقم يوما بعد آخر، لاضطرارهم إلى مراجعة المراكز المتخصصة في العاصمة والمحافظات الأخرى.
ويؤكد عدد من الأهالي، أن كلف الوصول إلى المراكز المتخصصة أثقلت كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، مشيرين إلى أن كلفة الذهاب لمرة واحدة تزيد على خمسين دينارا بين أجرة سيارة ومصاريف علاج ومصاريف أخرى.
ويرى آخرون أن عدم وجود مركز تأهيل حرم الكثير من المعاقين من تلقي الرعاية اللازمة في ظل عدم قدرة ذويهم على تحمل نفقات إرسالهم إلى مراكز التأهيل في المناطق الأخرى، مطالبين الحكومة بالعمل على إكمال مشروع البناء الذي بوشر فيه منذ ثلاثة أعوام تقريبا.
ويؤكد أبو محمد، أن أبناءه الثلاثة محرومون من العلاج والرعاية لأنه لا يملك المال اللازم لإرسالهم إلى مركز تل المنطح في لواء دير علا أو المراكز الأخرى في العاصمة عمان، مبينا أن حرمانهم من الرعاية الصحية زاد حالتهم المرضية سوءا.
وأضاف أبو محمد، أن رعاية الأطفال المعاقين مكلفة ومرهقة ماديا ونفسيا، إذ لم يعد قادرا على توفير نفقات التنقل الأسبوعية، منوها إلى أن وجود مركز متخصص في اللواء سيوفر على المعاقين وذويهم الوقت والجهد والمال، وسيسهم في تقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم من دون تحمل أي كلف.
وكانت الحكومة، باشرت بتنفيذ عطاء إنشاء مركز للتأهيل قبل ثلاث سنوات، إلا أن تعثر أعمال الإنشاء استدعى فسخ العقد مع المقاول قبل أكثر من عام، وما يزال العمل بالمشروع متوقفا إلى الآن.
وتقول والدة الطفل محمد، إن وضعهم المادي سيئ للغاية وبالكاد تستطيع توفير ثمن الطعام والشراب لأفراد أسرتها، موضحة أن كلف علاج ابنها تفوق مدخول الأسرة ولا يمكنها بأي حال فعل أي شيء في ظل الظروف الحالية.
وأضافت "للأسف، حالة ابني الصحية تتدهور يوما بعد آخر لعدم وجود مركز متخصص بالتأهيل، ويوجد حالات كثيرة كحالة ابني ممن حرموا من تلقي العلاج اللازم بسبب قلة الإمكانيات المادية وعدم وجود مركز متخصص في المنطقة".
ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية عن عدد ذوي الإعاقات في اللواء، إلا أن الفارق كبير جدا بين عدد حالات الإعاقة المستفيدة من دعم صندوق المعونة الوطنية وبين المسوحات الميدانية التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني، ذلك أن عدد حالات الإعاقة التي تتقاضى دعما حكوميا لا يتجاوز 80 حالة، في حين أن آخر إحصائية قامت بها إحدى الجمعيات الخيرية بينت أن عدد حالات الإعاقة المختلفة تزيد على 2300 حالة.
ووفق ميسر برنامج دمج الأشخاص ذوي الإعاقة العامل ضمن مشاريع منظمة "بلان إنترناشيونال" في لواء الشونة الجنوبية، منير العواجنة، فإن الأوضاع الاقتصادية المتردية وتزايد رقعة الفقر في منطقة الأغوار بشكل عام يبقيان أسرا كثيرة أسيرة العوز الدائم، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تقديم الرعاية اللازمة لأبنائهم المعاقين، مؤكدا أن وجود مركز تأهيل في المنطقة سيمكن الأهالي من التغلب على الكثير من التحديات التي تواجههم في تقديم العلاج لأبنائهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة للوصول إلى حياة أفضل.
وقال العواجنة، إنه يوجد العديد من المعوقات التي تحول دون توفير الرعاية اللازمة لأصحاب الأشخاص ذوي الإعاقة، غير العامل المادي، كغياب الوعي اللازم بالكشف عن حالات الإعاقة عند بعض الأسر لأسباب مختلفة، وعدم وجود خدمات رعاية، وعدم وجود قاعدة بيانات رسمية لعدد حالات الإعاقة وأنواعها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة القيام بمسح شامل بالتنسيق بين الجهات المعنية، كالتنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والصحة والتربية.
وأضاف "قمنا، خلال السنوات الماضية، بعمل حملات توعوية وحملات لكسب التأييد لإنشاء مركز حكومي متخصص، وهو ما أسفر عنه لاحقا طرح عطاء إنشاء مركز المنار للتأهيل، الذي بوشر العمل بإنشائه قبل 3 سنوات ولم يكتمل إلى الآن"، مشيرا إلى أن توقف العمل بالمشروع تسبب بحالة من الإحباط لدى الأهالي، وخاصة أولياء أمور ذوي الإعاقات الذين يعيشون معاناة حقيقية جراء عدم القدرة على الحصول على الرعاية اللازمة، في ظل بعد المراكز المتخصصة المتاحة والكلف التي تترتب على إرسال أبنائهم إلى تلك المراكز.
من جانبها، تؤكد رئيسة جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن، سيرين الشريف، أن قلة من أصحاب الإعاقات من أسعفتهم أوضاعهم المادية على المضي قدما في تلقي برامج علاجية وتأهيلية، في حين أن الغالبية العظمى محرومون من تلقي الرعاية، موضحة أن إنشاء مركز متخصص في المنطقة سيكون له أثر كبير على الواقع الذي يعيشه ذوو الإعاقات في اللواء.
وقالت الشريف، إن الجمعية نفذت العديد من المبادرات التي تهم الأطفال ذوي الإعاقة، كالكشف المبكر عن حالات الإعاقة، التي تتيح تقديم العلاج بوقت مبكر قبل تطور الحالة، إضافة إلى التأهيل العقلي والجسمي وتوفير المواصلات بشكل مجاني للمعاقين، الأمر الذي سيحد من معاناة الأهالي ويمنحهم الفرصة لتقديم الرعاية لأبنائهم، لافتة إلى أنه "جرى عمل مسح ميداني لحصر حالات الإعاقة في اللواء، وللأسف كانت الأرقام صادمة، إذ بلغ عدد حالات الإعاقة الطبيعية 1300 حالة وعدد حالات الإعاقة اللاحقة يتجاوز 800 إعاقة، وجميع هذه الحالات تفتقد للرعاية المستمرة".
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، أنه تم فسخ عقد المقاول المنفذ لمشروع بناء مركز المنار للتنمية في الشونة الجنوبية لعدم التزامه بالأعمال الواردة بالعطاء، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه عند فسخ العقد 56 %، مشيرا إلى أن بعض الإنشاءات المنفذة تم رفضها، وتم إعداد وثائق عطاء على أساس إزالة البنود المرفوضة وإعادة إنشائها من جديد، وعند طرح عطاء لاستكمال الأعمال كانت قيمة العروض أعلى من المخصص المالي للمشروع.
وأضاف المحارمة، أن الوزارة قامت بحصر الكميات وتسييل كفالة حسن التنفيذ ومخاطبة وكيل عام إدارة قضايا الدولة بإنذار المقاول بتأدية مطالبة مالية نتيجة تقصيره، لافتا إلى أنه ونظرا لأهمية المشروع كونه من مشاريع المبادرات الملكية، فإن الوزارة تقوم حاليا بإعداد وثائق عطاء جديد لاستكمال الأعمال في المركز، ومن المتوقع طرحه خلال الأسابيع المقبلة.

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