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تدريبات خاصة لمهاجمي الفتح

10/23/2024 11:24:24 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب الفتح، السويدي ينز غوستافسن، من تحضيرات فريقه لمواجهة الرائد، السبت المقبل، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها النموذجي خلال مواجهة الخلود الأخيرة، وتحديدا تلك التي وقعت في الشق الدفاعي، كما عمل على تكثيف التدريبات الخاصة للمهاجمين من أجل الاستفادة القصوى من الفرص السانحة للتسجيل.

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