تدريبات خاصة لمهاجمي الفتح
التاريخ
10/23/2024 11:24:24 PM
(MENAFN
- Al Watan)
كثف مدرب الفتح، السويدي ينز غوستافسن، من تحضيرات فريقه لمواجهة الرائد، السبت المقبل، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها النموذجي خلال مواجهة الخلود الأخيرة، وتحديدا تلك التي وقعت في الشق الدفاعي، كما عمل على تكثيف التدريبات الخاصة للمهاجمين من أجل الاستفادة القصوى من الفرص السانحة للتسجيل.
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