نائب أمير الرياض يعزي بن شوية - جريدة الوطن السعودية

نائب أمير الرياض يعزي بن شوية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/23/2024 11:23:56 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قدَّم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته لرئيس مركز شوية، مطلق بن نايف بن شوية، بوفاة شقيقته.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
MENAFN23102024000089011017ID1108813807
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.