201 ألف وظيفة في اللوجيستيات بحلول 2030

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية اللوجيستية الدكتور عبدالله العبدالكريم، أن هنالك نمواً متوقعاً للوظائف في قطاع اللوجيستيات، إذ تُشير التقديرات إلى أن القطاع سيُسهم في توفير 201 ألف وظيفة بحلول عام 2030، مقارنةً بـ61 ألف وظيفة في عام 2021، وتشمل الاحتياجات الوظيفية الجديدة تخصصات مثل سلاسل الإمداد المبردة، النقل، حلول الخدمات اللوجيستية، أتمتة المستودعات، ومتخصصي الروبوتات، مؤكدًا أهمية تأهيل الشباب السعودي في مجالات سلاسل الإمداد، مشددًا على ضرورة سد الفجوات في سوق العمل. القرارات المالية
أشار الرئيس التنفيذي لجمعية سلاسل الإمداد والمشتريات صالح السويطي، في التجمع السنوي لأعضاء الجمعية، بالتزامن مع مرور خمس سنوات على تأسيس الجمعية، إلى دور الجمعية الحيوي في بناء القدرات ودعم الممارسات الرائدة في مجال سلاسل الإمداد والمشتريات بالمملكة، مبينًا أن استراتيجية الجمعية، تم تصميمها وفق 4 مبادئ رئيسية تهدف إلى تعزيز فعالية الأعمال، إذ تتمثل هذه المبادئ في تنمية الفرص لتعظيم إمكانيات النمو والابتكار، وتطبيق منهجية ديناميكية ومرنة تسمح بإجراء التغييرات والاستجابة للمستجدات. كما تركز الجمعية على المواءمة لضمان توافق القرارات المالية مع موارد المنظمة وأهدافها، وتعمل على القيادة بالتأثير لخلق أثر إيجابي ويعود بالنفع على المجتمع والقطاع.
الأخطاء البشرية
شدد الرئيس التنفيذي لشركة مبرد عاطف مطر، على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، الذي من شأنه إحداث ثورة في إدارة العمليات من خلال تحليل البيانات بسرعة ودقة مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة، مشيرًا إلى أهمية الأتمتة في تقليل الأخطاء البشرية وتسريع العمليات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز المرونة من خلال تحسين القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق. شهدت الفعالية، تدشين ((قاموس سلاسل الإمداد))، أحدث إصدارات الجمعية، يحتوي على 1200 مصطلح من مصطلحات سلاسل الإمداد والمشتريات والخدمات اللوجيستية، يهدف القاموس إلى ترجمة وتوحيد بعض المصطلحات التي تحمل أكثر من معنى لضمان لغة مشتركة. جسور المستقبل
شهدت الفعالية، تكريم المساهمين في استدامة الجمعية وتطورها، وهم: شخصية الجمعية 2024، ومنحها إلى فاطمة البناوي النائب الأعلى للرئيس التنفيذي للجمعية، لخبرتها لأكثر من 12 عامًا، ومساهمتها في تطوير الخطة الإستراتيجية الخمسية للجمعية، والإشراف على الخطة التنفيذية، ووضع أُطر الحوكمة عبر سلسلة من السياسات والإجراءات والأدلة التنظيمية، وتولت قيادة برنامج ((جسور المستقبل))، إضافة إلى تكريم ((أرامكو)) السعودية، مُمثلةً بمدير المشتريات الإستراتيجية بدر الحربي، وشركة DSV مُمثلة بمدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية صالح الوسمي، وشركة الصادرات، مثلها محمد الصائغ. نمو متوقع في قطاع اللوجيستيات بالسعودية بحلول 2030
عدد الوظائف المتوقع في 2030: 201 ألف وظيفة
عدد الوظائف في 2021: 61 ألف وظيفة
التخصصات المطلوبة:
سلاسل الإمداد المبردة
النقل
حلول الخدمات اللوجيستية
أتمتة المستودعات
متخصصو الروبوتات
الذكاء الاصطناعي في سلاسل الإمداد:
تحليل البيانات بسرعة ودقة
تقليل الأخطاء البشرية
زيادة الكفاءة التشغيلية
المرونة والتكيف مع تغييرات السوق
MENAFN23102024000089011017ID1108813806
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.