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201 ألف وظيفة في اللوجيستيات بحلول 2030

10/23/2024 11:22:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية اللوجيستية الدكتور عبدالله العبدالكريم، أن هنالك نمواً متوقعاً للوظائف في قطاع اللوجيستيات، إذ تُشير التقديرات إلى أن القطاع سيُسهم في توفير 201 ألف وظيفة بحلول عام 2030، مقارنةً بـ61 ألف وظيفة في عام 2021، وتشمل الاحتياجات الوظيفية الجديدة تخصصات مثل سلاسل الإمداد المبردة، النقل، حلول الخدمات اللوجيستية، أتمتة المستودعات، ومتخصصي الروبوتات، مؤكدًا أهمية تأهيل الشباب السعودي في مجالات سلاسل الإمداد، مشددًا على ضرورة سد الفجوات في سوق العمل.
القرارات المالية
أشار الرئيس التنفيذي لجمعية سلاسل الإمداد والمشتريات صالح السويطي، في التجمع السنوي لأعضاء الجمعية، بالتزامن مع مرور خمس سنوات على تأسيس الجمعية، إلى دور الجمعية الحيوي في بناء القدرات ودعم الممارسات الرائدة في مجال سلاسل الإمداد والمشتريات بالمملكة، مبينًا أن استراتيجية الجمعية، تم تصميمها وفق 4 مبادئ رئيسية تهدف إلى تعزيز فعالية الأعمال، إذ تتمثل هذه المبادئ في تنمية الفرص لتعظيم إمكانيات النمو والابتكار، وتطبيق منهجية ديناميكية ومرنة تسمح بإجراء التغييرات والاستجابة للمستجدات. كما تركز الجمعية على المواءمة لضمان توافق القرارات المالية مع موارد المنظمة وأهدافها، وتعمل على القيادة بالتأثير لخلق أثر إيجابي ويعود بالنفع على المجتمع والقطاع.
الأخطاء البشرية
شدد الرئيس التنفيذي لشركة مبرد عاطف مطر، على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، الذي من شأنه إحداث ثورة في إدارة العمليات من خلال تحليل البيانات بسرعة ودقة مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة، مشيرًا إلى أهمية الأتمتة في تقليل الأخطاء البشرية وتسريع العمليات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز المرونة من خلال تحسين القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق. شهدت الفعالية، تدشين ((قاموس سلاسل الإمداد))، أحدث إصدارات الجمعية، يحتوي على 1200 مصطلح من مصطلحات سلاسل الإمداد والمشتريات والخدمات اللوجيستية، يهدف القاموس إلى ترجمة وتوحيد بعض المصطلحات التي تحمل أكثر من معنى لضمان لغة مشتركة.
جسور المستقبل
شهدت الفعالية، تكريم المساهمين في استدامة الجمعية وتطورها، وهم: شخصية الجمعية 2024، ومنحها إلى فاطمة البناوي النائب الأعلى للرئيس التنفيذي للجمعية، لخبرتها لأكثر من 12 عامًا، ومساهمتها في تطوير الخطة الإستراتيجية الخمسية للجمعية، والإشراف على الخطة التنفيذية، ووضع أُطر الحوكمة عبر سلسلة من السياسات والإجراءات والأدلة التنظيمية، وتولت قيادة برنامج ((جسور المستقبل))، إضافة إلى تكريم ((أرامكو)) السعودية، مُمثلةً بمدير المشتريات الإستراتيجية بدر الحربي، وشركة DSV مُمثلة بمدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية صالح الوسمي، وشركة الصادرات، مثلها محمد الصائغ.
نمو متوقع في قطاع اللوجيستيات بالسعودية بحلول 2030
عدد الوظائف المتوقع في 2030: 201 ألف وظيفة
عدد الوظائف في 2021: 61 ألف وظيفة
التخصصات المطلوبة:
سلاسل الإمداد المبردة
النقل
حلول الخدمات اللوجيستية
أتمتة المستودعات
متخصصو الروبوتات
الذكاء الاصطناعي في سلاسل الإمداد:
تحليل البيانات بسرعة ودقة
تقليل الأخطاء البشرية
زيادة الكفاءة التشغيلية
المرونة والتكيف مع تغييرات السوق

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