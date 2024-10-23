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حراك مكثف ومثمر

10/23/2024 11:22:01 PM
(MENAFN- Al Watan) يتابع الإعلام المحلي والإقليمي والدولي الحراك المكثف لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تفعيلاً متجدداً لأدوار المملكة المعهودة في كل المجالات، ودفعاً لعلاقاتها الخارجية نحو مزيد من الآفاق في مجالات التعاون المشترك.
وقد شهدت الأيام الماضية نشاطاً مكثفاً لسمو ولي العهد، قدم خلاله جهداً قيادياً ودبلوماسياً رفيعاً من خلال زيارته لجمهورية مصر الشقيقة، استجابةً لدعوة كريمة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، حيث حظي بالاستقبال الحافل، ودفع مع شقيقه الرئيس المصري بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين إلى فضاءات جديدة، من حيث التعاون المشترك؛ بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى النصف الأول من عام 2024 ما يقارب ((8.4)) مليارات دولار، بمعدل نمو ((%41)) مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وكان سمو ولي العهد قد غادر بعد ذلك إلى بلجيكا، مترئساً وفد المملكة المُشارك في القمة الخليجية الأوروبية، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث وصل بتاريخ 16 أكتوبر 2024 إلى مقر القمة في بروكسل، واستقبله رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، مشاركاً في القمة، ومساهماً برؤاه المتقدمة ودوره المؤثر في إنجاح اللقاء بين هذه القوى الفاعلة في رخاء العالم ورفاهيته؛ بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 204.3 مليارات دولار في عام 2023، ووصلت صادرات دول مجلس التعاون لأوروبا إلى 106.3 مليارات دولار.
وتواصلاً لجهود سمو ولي العهد في دعم العلاقات وتمتينها مع الأشقاء، وتنسيق المواقف معهم تجاه مختلف القضايا، استقبل سموه يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من أكتوبر 2024، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة، مع تشديد الطرفين على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.
هذا الحراك المكثف لولي العهد، مضافاً لحراكه الذي يغطي كل المجالات التي تهم المملكة داخلياً وتحفظ لشعبها كل سبل التقدم والرخاء، يمثل جهداً عالي المردود، يحافظ على الدور الريادي للمملكة لا سيما على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويصب في مسارات الإسهام السعودي في التفاعل الإيجابي مع كل القضايا، لأجل أن يكون العالم واحة للأمن والاستقرار والسلام.

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