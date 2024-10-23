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الصور النمطية كنز

10/23/2024 11:22:01 PM
(MENAFN- Al Watan) الصور النمطية التي تبنيها مجموعة من الأفراد في منطقة ما، قصة قصيرة جدا تحتوي على محددات وسمات هذه الثقافة.
تعاب بشكل عام سلبية الصور النمطية التي يبنيها البشر، ولكن أنا أراها إيجابية جدا لأسباب كثيرة، ولكن هنا أريد ذكر أهم سببين:
السبب الأول يعتمد على تكيّف الفرد مع ثقافة منطقة جديدة، وهنا تظهر خطورة الصورة النمطية لو استخدمها ((الدخلاء)) أو ((الجواسيس)) في محاولة الانخراط مع مجتمع ثقافة معينة، وهذه ميزة جميلة للتكيف إذا ذهب للدراسة أو العمل، ولكن مرعبة وخطيرة إذا كانت لأغراض أخرى، كالعمالة السرية والاختراق الأمني لمجتمع ما لتمرير أجندة، وما زلت عند تفسيري لها أنها إيجابية رغم خطورتها، لأن الدخلاء سينكشفون على أي حال، مهما تشربوا ثقافة المنطقة، لأن الصور النمطية التي يتعلمونها تتغير على حسب الموقف، وهذه المعالجة الفكرية لن يعرفها سوى ابن هذه الثقافة.
السبب الآخر وهو الأهم بالنسبة لي، يمكنك إعادة تشكيل ثقافة ما -أيا كان شكلها- عن طريق شيء واحد فقط: وهو أن (تعيد رسم الصور النمطية التي يألفونها)، وهذا الأمر بسيط فقط كرر عدة قصص متشابهة تعبر عن الصور النمطية التي تريد صناعتها، ومع الوقت ستكون جزءا من ثقافتهم، وسيألفونها، وعليه سيتبعها الجميع لا شعوريًا.
الصور النمطية مختصر لأبعاد ثقافةٍ ما، إيجابية جدا ونشأتها فطرية، ولكن من ألبسها السلبية هو شخص لم تعجبه الصور النمطية لثقافة لا ينتمي لها، وهو في ثقافة لديه مجموعة من الصور النمطية التي يستخدمها لتقييم ما حوله.
أخيرًا بكل بساطة.. إذا أردت إعادة تشكيل مجتمع وثقافته؛ فقط اصنع صورًا نمطية جديدة يألفونها فيتبعونها.

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