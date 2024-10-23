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يا طالع شجرة الإخوان

10/23/2024 11:22:01 PM
(MENAFN- Al Watan) هذه مقالة عن توفيق الحكيم وسيد قطب كصديقين يُنظِّر كلُّ منهما في ضوءِ الآخر، والجامع بينهما قلق الفنّ وتأثيره، والحَلُّ لديهما بإغلاقِ فراغاتِ النَّفس؛ كي يُصيبَ الفنُّ أهدافَه، وهذا المشتركُ بينهما هو ذاتُه المختلف. فبعد مقتلِ حسن البنا بثلاثةِ أشهر تقريبًا، أرسلَ سيد إلى توفيق رسالةً يُسلِّم بها، ويُخاطبه عن مسرحيته ((الملك أوديب))، ونشرتها مجلةُ ((الرسالة)) عام 1949، وفي هذا الزمن لم يتأخون سيّد حزبيًا، لكنَّه يتجهّز ليجعل الإخوان قطبيين، فالرسالة في جوهرها تلتقي مع مفهوم سيد للمنبع الأصيل الذي سيتبلور لاحقًا متمثلًا بتفسير ((في ظلال القرآن)).
مضمون الرسالةِ يرتكز على أنَّ فراغات النَّفس لا يُغلقها إلا النبع الأصيل الذي تَستقي منه الروح، فمسرحية توفيقٍ لم تُلامس شعورَ العرب، لأنها تغرف من الأسطورةٍ الإغريقية، من روح شعبٍ آخر، وفي الوقتِ نفسِه رأى سيّد أنَّ ما عمله توفيق قنطرة في الفن، وإذا اهتدى إلى النبع فسيكون هو الفَنَّان الأصيل. وهذه خلاصةُ أنَّهما متفقان ومختلفان في آنٍ واحد، فسيد أُعجِب بنظرية القالب الفني الذي صنعه توفيق، لكنَّه يضحك من كونه يملؤه بالأسطورةِ الإغريقية.
وفي هذه الرسالة ردّ سيد على توفيق بأنَّ ((الشعور)) هو سر التراجيديا في مقابل ((الفهم)) الذي تحتاجه الفلسفة، وهذا الردُّ هو الذي جعلهما يتنافسان في مضمار سباقٍ لتأسيس المعاني الجمعيّة. وقد انتهى ذلك بسيد إلى تأليف تفسير جديدٍ للقرآن قائم على ((الشعور))، أي شعور الفرد المستلّ من الشعور الجمعي للأمة. أما توفيق -بعد إعدام سيد- فانتقى مختارات من تفسير القرطبي القائم على ((الفهم))، أي فهم القرآن بأصولِ علوم الشريعة، واللغة والأدب والبلاغة، دون أن يقع في الإسرائيليّات والأوهام الذاتيّة، وكأنَّ توفيقًا بهذا الفعل يختار لنفسِه ولقرائه دربًا دينيًا، ويَردّ به على صديقه الذي ((تأخون)).
الأسطورة جذر مهم عند توفيق في معالجة موضوعاتِه، فمسرحيةُ أوديب من قلب الأسطورةِ الإغريقيّة، ومسرحية إيزيس من قلبِ الأسطورة الفرعونية، والأسطورة -في لسان العرب- هي الأحاديث التي لا نظام لها، كما في القرآن: ((وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة وأصيلا))، أي أنَّها أحاديث بلا نظام، وربما هذا التعريف يقودنا إلى مصدر الاختلاف بين توفيق وسيّد، إذ سيد في رسالتِه يقول: ((إن أردنا أن نُفتِّشَ عن الأسطورةِ فسنجدها في ضمير الشعب، وفي دمه وأحاسيسه، وهذا يعني أنَّه لا يُمكِن للنبي أن يتمثَّل الأساطير دون أن تكون جزءًا من ثقافةِ قومِه، ولو كانَ القرآنُ أساطير لما تفاعل معه العربُ تفاعلًا استثنائيًا)). ومن هنا وجد سيد أنَّ ثمة جذرًا مهمًا في القرآن لا بدَّ من اقتناصه، وهو ((التصوير الفني))، وهذا التصوير هو التمثيل على الطريقةِ العربية، فمثلًا لما جاءَ إلى آية:((ومن الناس من يَعبد الله على حرف...)) ذكر حكايتَه حين ظَنَّ أنَّ الآيةَ تعني رجلًا يُصلّي على حافةِ مكانٍ مرتفعٍ، فيتأرجح مع كُلّ حركة ويهم بالسقوط؛ لكونه لم يكن ذا عقيدةٍ راسخة. وهذه الصورة الساذجة، كما عبر عنها، جذر في التمثيل الذي أوصله إلى نظريته في أنَّ القرآن كله يقوم على التصوير الفني، لكنَّه اكتشفَ أنَّ مصدرَ التمثيلِ هو أن تكون مشاعرك متزامنة مع مشاعر أولئك الذين تُمثّل أدوارَهم، وهذا لبُّ تفسيره، حيث يقول إنَّ المسألةَ ليست تفسيرًا، وإنما استعداد النَّفس بمشاعر تُشبه المشاعرَ التي صاحَبت نُزولَ القرآن، وهذا يعني أنَّ القرآن يُدرَك عند سيّد بالحياةِ في ظرفِها الحركي لا بالفهم كما هو عند توفيق الحكيم.
إذن تُغلَق فراغاتُ النفسِ عند سيّد من خلال ((الذكرى))، التي هي خلاصة الروح كما عبر بذلك في الرسالة، والذكرى تحيلنا إلى آية الشهادة: ((ألستُ بربكم، قالوا بلى))، لكنَّ الذاكرةَ -هنا- جعلت توفيقًا يضع نظريتَه ((التعادلية))، التي تعني أنَّ الأرضَ تحيا بالتعادل بينها وبين الشمس، وهذا يستلزم أنَّ يكون الإنسانَ متوازنا ماديًا وروحيًا، فبالتنفّس يعيش -ماديًا- بزفيرٍ وشهيقٍ متعادلين، وإذا اختلَّت هذه الحركةُ مات الإنسان. أما الروح/الذاكرة فيتعادل فيها الفكر والشعور، أو العقل والقلب، وإذا اختلَّ هذا التوازن فسيجلب الإنسان لنفسِه أمراضًا عصبية، وكأنَّ توفيقًا -بالتعادلية- يستحضر الردَّ على سيد ونظريته التي تجعل الشعورَ التاريخيَّ العميقَ هو اللبنة الأساس التي ينطلق بها الإنسان إلى البُنى الأخرى، فيَصهر كلَّ شيء أمامه فيها، وكأنَّه أيضًا ينبذ دخولَ صديقه في حزب الإخوان عام 1953، وأنَّه سيجلب لنفسِه اضطرابًا يُلغي تعادليةَ الحياةِ به. ويكون توفيق بهذه النظريّة يَسدّ فراغات النَّفس، إذ التعادليّة عنده في المَسرح هي بين قوةِ التعبير (الأسلوب والموضوع معًا)، وقوةِ التَّفسير (إنارة مكانِ الإنسان في الكونِ والمحيطِ الاجتماعي)، وهنا ألا نَلحظ أنَّ تعبيرات الصَّديقين - توفيق وسيّد - تتصارع ويُفكِّر كلُّ منهما في الآخر؟ فحين يكون التفسير إنارةَ مكانِ الإنسانِ في الكونِ، فهذا يَجمع بين الصديقين على معنى جديدٍ للتفسير، لكنَّه يُفرقهما من حيث علاقة الإنسانِ بالنور، فسيّد ينتصر للمضمون على الشكل، كما رأيناها ((في ظلال القرآن))، بينما توفيق يجعلها تَعادليّة بين الشَّكلِ والمضمون، وهذا ما يجعلنا نُشير إلى تَفسير القرطبيّ، ولماذا اختاره توفيق تحديدا، أفيه لحظة تعادليّة؟ ربما لأنَّ منهج القرطبي كان عدلًا بين المذاهب، ولم ينتصر لأصحابه المالكيّة، واتّضح هذا حين دافع عن بعضِ الحنفيّة ضد ابن العربي -المالكي- في قولهم بحلّ النبيذ، وهذه التعادليّة في المنهج لا بدَّ من جمعها مع السبب المباشر لاختيارات التفسير لديه، وهو أنه رأى الناسَ تُقبل على الكتبِ الدينية مع موجةِ الصحوة الإسلامية، ومنها بلا شكّ كتاب صديقه قطب، فوضع هذه المختارات ليوعّي القراءَ بالدين كما يراه.
التفاتة:
نَظَّر توفيق لمسرحيته ((يا طالع الشجرة)) بالموّال الشعبي: ((يا طالع الشجرة، جب لي معك بقرة)).

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