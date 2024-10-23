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بلاغات توكلنا الإسعافية تفوق صحتي وأسعفني

10/23/2024 11:22:01 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في استقبال ومباشرة البلاغات الإسعافية، الإلكترونية عن طريق 3 مواقع إلكترونية، حيث سجلت البلاغات الإسعافية الإلكترونية خلال العام الماضي 26.486 ألف بلاغ إسعافي إلكتروني، في وقت فاقت البلاغات الإسعافية في توكلنا بلاغات صحتي وأسعفني، حيث بلغت بلاغات توكلنا الإسعافية 47%، مقابل 39% بلاغات صحتي، و13% بلاغات أسعفني.
26 ألف بلاغ
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، للعام الماضي، البلاغات الإسعافية الإلكترونية، والتي بلغت 26.486 ألف بلاغ إسعافي، منها 12.539 ألف بلاغ توكلنا، و10.405 آلاف بلاغ صحتي، و3542 بلاغ أسعفني، وتصدرت منطقة الرياض البلاغات الإسعافية الإلكترونية بـ34%، والتي سجلت ضعف 10 مناطق مجتمعة، ممثلة في: تبوك، وحائل، والباحة، والجوف، ونجران، والحدود الشمالية، وجازان، وعسير، والقصيم، والمدينة المنورة.
بلاغات إلكترونية
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من البلاغات الإسعافية الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي البلاغات 8948 بلاغا إلكترونيا بـ34%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 6859 بلاغا إلكترونيا بـ26%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 3868 بلاغا إلكترونيا بـ15%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 1572 بلاغا إلكترونيا بـ6%، والقصيم خامسا، بإجمالي 1315 بلاغا إلكترونيا بـ5%، وعسير سادسا، بإجمالي 1293 بلاغا إلكترونيا بـ4.88%، وجازان سابعا، بإجمالي 818 بلاغا إلكترونيا بـ3%.
بلاغات توكلنا
تصدرت منطقة الرياض بلاغات توكلنا الإسعافية، حيث بلغ إجمالي البلاغات 3668 بلاغا بـ29%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 3286 بلاغا بـ26%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 1825 بلاغا بـ15%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 924 بلاغا بـ7%، والقصيم خامسا، بإجمالي 687 بلاغا بـ5%.
بلاغات صحتي
سيطرت منطقة الرياض على بلاغات صحتي الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي البلاغات 4262 بلاغا بـ41%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 2255 بلاغا بـ22%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 1567 بلاغا بـ15%، والقصيم رابعا، بإجمالي 506 بلاغات بـ5%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 490 بلاغا بـ4.70%.
بلاغات أسعفني
سجلت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة بلاغات إسعافية عبر أسعفني، حيث بلغ إجمالي البلاغات 1318 بلاغا بـ37%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 1018 بلاغا بـ29%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 476 بلاغا بـ13%، وتساوت منطقتا المدينة المنورة وعسير رابعا، بإجمالي 158 بلاغا بـ4%، والقصيم خامسا، بإجمالي 122 بلاغا بـ3%.

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