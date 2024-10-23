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الدية والإرش لمتضرري تقصير البلديات

10/23/2024 11:22:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد قانوني سعودي أن نظام البلديات يُحمَّل المسؤولية الكاملة عن تعويض المتضررين من أي عيوب في الشوارع والمرافق العامة الواقعة تحت إشراف البلديات، وقد يؤدي الإهمال لحصول الوفاة، وتساءل عنها البلديات نظامًا، لا المقاولون المتعاقدون مع البلديات، وقانونًا المحاسب قضائيًا هي البلديات، وما تقوم به من محاسبة المقاولين شأن عائد لها لا علاقة للمتضررين به.
قرار خاطئ
أوضح مؤسس مجموعة العدالة للمحاماة والاستشارات، المحامي هشام الفرج لـ"الوطن" أمس، أنه يحق لأي متضرر من قيام جهة حكومية بعمل خاطئ أو إصدار قرار خاطئ أو إهمالها لأحد واجباتها التقدم بدعوى أمام القضاء للمطالبة بما يجبر أضراره المادية والمعنوية، مشيرًا إلى أنه لو سقطت سيارة في حفرة بشارع داخل المدينة، وحصلت فيها تلفيات أو تعرض الركاب للإصابة، فيتم إلزام بلدية المنطقة من قبل القضاء بدفع ما يعادل قيمة النقص في قيمة السيارة، بالإضافة لعلاج المتضررين، وتعويضهم بسبب الوقوع في الحفرة، ونقيس على هذا المثال في كافة الأمور، فلو تسرب التيار الكهربائي من أحد أعمدة الإنارة بالشوارع داخل المدينة وأصيب أحد الأشخاص أو تضررت الأملاك، فيتم إلزام البلدية بدفع ما يجبر هذه الأضرار.
الأحكام القضائية
يضيف الفرج، أنه يوجد الكثير من الأحكام القضائية، التي ألزمت البلديات بدفع كامل الدية الشرعية في حال أدى تسرب الكهرباء من أعمدة الإنارة في الشوارع لوفاة شخص، والأكثر من ذلك لو وضعت البلدية مجسمًا جماليًا كالنافورة على سبيل المثال مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة، فلو سقط فيها طفل وأصيب تُلزم البلدية بتعويضه، ولو توفي فيتم إلزام البلدية بدفع كامل ديته، مشيرًا إلى ضرورة أن يعرف الناس حقوقهم لتكون عندهم ثقافة الشكوى أمام القضاء، يؤدي لتطور أداء الجهات الحكومية لتلافي المساءلة ودفع التعويض، ومساءلة ومحاسبة الجهات الحكومية عن أخطائها من قبل المتضررين عن طريق القضاء، واعتبار تعويض الشخص المتضرر بما يجبر ضرره.
مواصفات فنية
قال: تُحمّل أنظمة وزارة البلديات والإسكان، المقاولين مسؤولية الحوادث والأخطاء الواقعة نتيجة الإهمال، حيث أشار نظام المواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع والطرق والميادين إلى تحميل المقاول مسؤولية جميع الحوادث والأخطار التي تحدث للغير، من جراء قيامه بأعمال التشغيل والصيانة، والتي تنتج عن إهمال في الصيانة أو عدم تأمين الحماية اللازمة في شبكة الإنارة من أخطار الكهرباء، كما يحمل النظام المقاول المسؤولية عن الأخطار التي تحدث لتجهيزات الشبكة نتيجة سوء تصرف أو سوء خبرة عمالة وفنية، وإلزامه بتقديم تقرير أسبوعي للوزارة عن حالة الإنارة، يشتمل على كشف بالأعطال التي حدثت خلال الأسبوع المنصرم والتي تم إصلاحها، أو التي لم يتمكن من إصلاحها مع بيان الأسباب في كل حالة، كذلك يشمل هذا التقرير كشفًا بأعمال الصيانة العادية التي أنجزت خلال فترة الأسبوع.
تعويض للمتضررين
نقل الفرج، أن أحد التعويضات التي دفعتها وزارة البلديات، في إحدى قضايا الصعق الكهربائي حوالي مليون و760 ألف ريال، حيث أصدرت محكمة الاستئناف رقم 325/ 3 لعام 1435 هـ في قضية الاستئناف رقم 5277/ 2 / س لعام 1435، حكمًا بتعويض طفل أصيب بصعقة كهربائية جراء تسرب التيار الكهربائي من أحد الأعمدة في متنزه عام، وتم إلزام الأمانة بسداد 1.760.000 كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالطفل، كما ألزمت الوزارة بدفع كامل قيمة إصلاح سيارة أحد المتضررين بسقوط عمود إنارة على سيارته، بالإضافة لتعويض معنوي بعد دفع الوزارة بعدم مسؤوليتها عن وقوع عمود إنارة على السيارة جراء إهمال المقاول في الصيانة، فلم يتم الالتفات لما دفعت به وحكم لصالح المتضرر في قضية الاستئناف رقم 2821/ 2 / س لعام 1437هـ.
المقاولون يتحملون المسؤولية
- جميع الحوادث والأخطار التي تحدث للغير
- أي إهمال في الصيانة أو عدم تأمين الحماية اللازمة في شبكة الإنارة من أخطار الكهرباء
- الأخطار التي تحدث لتجهيزات الشبكة نتيجة سوء تصرف أو سوء خبرة عمالة وفنية
- تقديم تقرير أسبوعي للوزارة عن حالة الإنارة
- كشف بأعمال الصيانة العادية التي أنجزت خلال فترة الأسبوع

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