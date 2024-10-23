Thursday, 24 October 2024 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشروع طريق الحرمين بجدة يتصدر نسب الإنجاز في مشاريع تصريف الأمطار

10/23/2024 11:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تتسارع مشاريع تصريف مياه الأمطار بجدة بعد أن بدأت أمانة جدة في المرحلة الثانية من تلك المشاريع، التي شملت 22 مشروعا، يتصدرها مشروع تصريف مياه الأمطار بطريق الحرمين الجزء الأول، بنسبة إنجاز 99.15 %، ثم مشروع تصريف الأمطار بحي المحمدية بنسبة إنجاز 89.9 %.
والمشروع الثالث هو مشروع تصريف مياه الأمطار في طريق الملك فيصل "عابر القارات" بنسبة إنجاز 79.16%، وتعتبر مشاريع أمانة محافظة جدة لتصريف مياه الأمطار ضمن أهم مشاريع البنية التحتية للمدينة؛ حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ 22 مشروعا تم الانتهاء من 14 مشروعا من بينها مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية.
مشاريع تصريف مياه الأمطار ونسبة إنجازها
- حي الهدى وجزء من الأجاويد 75.36%
- حي طيبة 66.71 %
- العبارة الصندوقية بشارع حائل 66.08 %
- حي الريان 54.47 %
- حي أبرق الرغامة 50.21%
- حي البساتين 49.75 %
- حي الفردوس 48.32 %
- منطقة القناة الشمالية 29.42 %
- منطقة المروة 22.11 %
- حي الحمراء 21.1 %
- منطقة وادي عشير 15.19%
- طريق مكة القديم 14.41 %
- الحمدانية 4.36%
- المنطقة الصناعية والرحمانية 3.30 %
- منطقة الشراع 2.65 %
- حي الياقوت 1.76 %
- الفلاح والحجاز 1.25 %
- الصواري 1.7 %
- حي الروضة 0.01%

MENAFN23102024000089011017ID1108813799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث