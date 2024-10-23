Thursday, 24 October 2024 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العميد للضغط على الزعيم بالمدرسة

10/23/2024 11:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الاتحاد إلى مواصلة انتصاراته وزيادة الضغط على متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين، عندما يحل ضيفا ثقيلا على الرياض، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة للدوري، ويطمح الشباب في استعادة توازنه، وإيقاف تقدم مضيفه العروبة، ويأمل الوحدة والخليج في إيقاف النزيف النقطي، حينما يتقابلان في مكة المكرمة.
زيادة الضغط

على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، يتقابل الرياض والاتحاد في لقاء صعب للغاية للطرفين المنتشيين بانتصاراتهما الأخيرة، وكل منهما يطمح إلى أن يواصل مسلسل انتصاراته وخطف 3 نقاط مهمة للغاية، خصوصا أن الفريقين يقدمان مستويات رائعة خلال الفترة الأخيرة وسجلا انتصارين مهمين في الجولة السابقة.
ويخوض مدرسة الوسطى المواجهة وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بعدما نجح في تسجيل رابع انتصاراته والثاني تواليا على صعيد الدوري، بتغلبه على الأخدود في الجولة السابقة، ويدرك أنه يواجه منافسا عنيدا وصعبا، لكنه يعتبر الإطاحة به بمثابة الدافع المعنوي القوي، ويقلص الفارق بينه وبين ضيفه إلى نقطتين.
ويعتمد مدرب المدرسة، الفرنسي صبري لموشي، على إغلاق مناطقه الخلفية والتحول السريع للناحية الهجومية عند امتلاك الكرة، كما يمتاز بترابط خطوطه.
في المقابل، يحضر العميد للمواجهة المهمة، وهو في وصافة الترتيب برصيد 18 نقطة، بعد تسجيل انتصاره السادس دوريا والثالث تواليا منذ خسارته أمام الهلال على حساب القادسية في الجولة الماضية، ويريد أن يواصل مسلسل حضوره المتميز خلال الموسم الحالي، وزيادة الضغط على المتصدر الهلال ومعادلته نقطيا، ومشاركته الصدارة ولو مؤقتا، والأهم البقاء في وصافة الترتيب، وعدم السماح لمطارديه باستغلال تعثره.
ويملك العميد لاعبين مؤثرين في خطوطه الأمامية، ووسط الميدان، إلا أنه يعاني من خلل واضح في المناطق الدفاعية، خصوصا في عمق الدفاع، وتحديدا عند تقدم الظهيرين وترك المساحات الخالية في الخلف، وسيعمل مدربه الفرنسي الآخر لوران بلان على تلافي تلك الأخطاء، لا سيما في ظل سرعة لاعبي الرياض، الذين قد يستغلون تلك المساحات.
استعادة التوازن
في موقعة مهمة أيضا يلتقي على ملعب جامعة الجوف، العروبة والشباب، في لقاء التناقض، إذ يسعى حلوة الجوف إلى مواصلة انتصاراته ورحلة تقدمه نحو مراكز الدفء، فيما الليث يريد إيقاف مسلسل تفريطه النقطي الذي صاحبه في الجولتين الأخيرتين.
فحلوة الجوف يدخل اللقاء وفي جعبته 10 نقاط في المركز العاشر، بعدما عاد من الدمام بانتصار مهم في الجولة السابقة، هو الثالث له في الدوري حتى الآن، ويمني النفس بأن يواصل زحفه نحو موقع أفضل والتقدم نحو مراكز المقدمة، ويمتاز الفريق بالترابط، والتناغم في الأداء، في ظل الأسلوب الجيد الذي ينهجه مدربه البرتغالي ألفارو باتشيكو.
بدوره، يأتي الليث للمواجهة وهو مثخن بالجراح، بعد أن تلقى خسارته الثالثة في الدوري أمام النصر في الجولة الماضية، مقابل 4 انتصارات حققها مع إعادة للمركز الخامس برصيد 12 نقطة، ويتطلع إلى إيقاف نزيفه النقطي خلال الجولتين الماضيتين، واستعادة نغمة الانتصارات، وإثبات قوته وأنه قادر على المنافسة على اللقب أو أحد المراكز الثلاثة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا، ورغم أن الفريق يقدم كرة جميلة مع المدرب البرتغالي فيتور بريرا، إلا أنه يعاني من معضلة واضحة في الشق الهجومي، إذ يتسابق لاعبوه على إهدار الفرص السانحة للتسجيل أمام شباك المنافسين.
موقعة مفصلية
سيكون ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مسرحا لمواجهة مفصلية يتوقع أن تشهد إثارة وتنافسا كبيرا، ستجمع الوحدة والخليج، المثقلين بالجراح والساعيين إلى تدارك وضعهما وإيقاف تفريطيهما النقطي، وكل ما يفصلهما عن بعضهما البعض نقطة واحدة تصب في مصلحة الدانة، لذا فإن اللقاء يعد منعطفا للفريقين الساعيين للابتعاد عن الوقوع في مراكز الخطر.
إذ يأتي فرسان مكة للمباراة المصيرية وفي رصيدهم 6 نقاط فقط؛ جمعت من انتصار وحيد كان في الجولة الثانية، و3 تعادلات منها اثنان متتاليان في الجولتين الأخيريتن، مقابل 3 خسائر، في المركز الـ14، وسيعمل المدرب الألماني جوزيف زينباور على إيقاف نزيف فريقه واستعادة نغمة الانتصارات بفوز سيكون الثاني للفريق، الذي يعاني كثيرا في النواحي الدفاعية.
في المقابل، سيرمي الدانة الذي يحل في المركز الـ13 برصيد 7 نقاط، بكل ثقله لتعويض خسارته السابقة أمام الأهلي والتقدم خطوة مهمة إلى الأمام، وعدم السماح لمطارديه باللحاق به، ليكون في وضع أفضل خلال الجولات المقبلة، ويشكو الفريق من مشاكل دفاعية متكررة، ولم ينجح مدربه اليوناني جورجوس دونيس في إيجاد الحلول المناسبة لتلك المعضلة التي تسببت في فقدان العديد من النقاط.

MENAFN23102024000089011017ID1108813798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث