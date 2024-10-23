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التألق الآسيوي يحفز الأهلي للعودة المحلية

10/23/2024 11:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يلاحق الأهلي نظيره الهلال في صدارة ترتيب المجموعة الثانية ((غرب القارة))، لدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد 3 جولات ناجحة لكل منهما لم يعرف فيها الراقي والزعيم سوى الانتصار.
وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته آسيويا بتغلبه على الريان القطري 1/2، بعدما كسب سابقا بيرسبوليس الإيراني 1/صفر، ثم الوصل الإماراتي 2/صفر.
وخلافا للنتائج التي يقدمها الأهلي في الفترة الأخيرة، على مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين، فإن المسيرة الآسيوية لفريق المدرب الألماني ماتياس يايسله تبدو أفضل بشكل واضح على مستوى الأداء أيضا، مما يعد حافزا لقلعة الكؤوس خلال الجولات المقبلة محليا وقاريا.
اختبارات أصعب
على الصعيد المحلي وفي أول 7 جولات فقط خاض الأهلي مباراتي كلاسيكو أمام النصر والهلال، لم يفز بأي منهما، حيث تعادل في الأولى مع العالمي، وخسر في الثانية أمام الزعيم 1/2.
بالنظر إلى سيناريو المباراتين خسر الأهلي بصعوبة، حيث كان متقدما على كل من النصر والهلال، وخسر تقدمه بتعادل وخسارة على الترتيب، لكن بكل تأكيد فإن مباراتي الكلاسيكو إلى جانب مواجهة أخرى خسرها قلعة الكؤوس أمام القادسية كانت أصعب من الاختبارات الآسيوية لا سيما آخر مواجهتين أمام الوصل والريان.
أما مواجهة بيرسبوليس التي كانت الأصعب حتى الآن للأهلي، فإن الراقي استطاع أن يتخطاها بفضل الهدف الوحيد الذي سجله فرانك كيسيه، في المقابل كان الفريق الإيراني أكثر خطورة طوال المباراة.
تحسن نسبي
مع تأكيد المدرب الألماني ماتياس يايسله أن فريقه يتحسن من مباراة لأخرى، فإن واقع الأمر يثبت ذلك على مستوى التماسك الدفاعي، والأهم الشكل الهجومي الذي بات أفضل، خاصة مع تحسن مستوى رياض محرز، وأيضا الإسباني جابري فيجا، وفراس البريكان وإيفان توني.
حافز أقوى
يُجمع العديد من الخبراء والمحللين، أن الانتصار يجلب مزيدا من الانتصارات، وبالنظر للبداية الموفقة للأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة، فإن موقف الفريق الجيد ربما كان بمثابة حافز قوي للاعبين من أجل مواصلة الفوز والتقدم في جدول المسابقة.
وإذا كان هناك تعثر في أكثر من جولة بالدوري، مع خسارة السوبر السعودي ببداية الموسم، وكذلك الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين، فإن المشوار الآسيوي المميز يعد حافزا استثنائيا من أجل مواصلة المشوار الناجح حتى الآن.
-بداية الأهلي المحلية اصطدمت بمواجهات قوية
-قلعة الكؤوس تحسن أداؤه مع التألق القاري
-الانتصارات الآسيوية تمنح الفريق حافزا قويا لتقديم الأفضل
-عدم المحافظة على النتيجة تعد معضلة الأهلي الكبرى

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