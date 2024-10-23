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معضلة العالمي تهدد مستقبل بيولي المتألق

10/23/2024 11:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل مدرب النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، تقديم العروض المميزة على رأس القيادة الفنية للعالمي، بعدما قاده للانتصار على الاستقلال الإيراني، 1/صفر، في ثالث جولات دوري أبطال آسيا للنخبة. ويعد ذلك الانتصار السابع تواليا لفارس نجد في جميع المسابقات المحلية والقارية منذ تعيين بيولي خلفا للبرتغالي لويس كاسترو، ليبرهن على عودة الشمس للطريق الصحيح.
أزمة مستقبلية
صحيح أن الفترة الزمنية التي ظهر فيها بيولي مع النصر قصيرة، إلا أنه تمكن من تحسين الأداء الجماعي، ورفع مستوى بعض اللاعبين، وخاصة السنغالي ساديو ماني والإسباني إيمريك لابورت، لكن بيولي سيواجه أزمة مستقبلية قد تهدد مسيرته بشكل واضح، متمثلة في الظهيرين الأيمن والأيسر، بتواجد نواف بوشل وسالم النجدي، إضافة لسلطان الغنام الذي يعاني من إصابات مستمرة خلال الفترة الأخيرة.
ودائما ما تحتاج الفرق المنافسة على الألقاب، إلى أظهرة مميزة من أجل تقديم الدعم الهجومي والدفاعي، وهو ما يواجه فيه الفريق النصراوي صعوبة كبيرة، خاصة مع بوشل والنجدي.
فخطط اللعب الحديثة تعتمد دائما على الأظهرة كحلول هجومية ومفاتيح لعب لفك التكتلات الدفاعية وإرسال العرضيات بصورة مستمرة، وهي مزايا ليست متوفرة في أطراف الفريق النصراوي.
مساحات وثغرات
صحيح أن المدرب الإيطالي يعتمد على خطة (4-4-2)، بوجود جناحين يقدمان الدعم للمنطقة الأمامية مع ثبات الظهيرين لتقديم الواجبات الدفاعية، ولكن على الرغم من ذلك يعاني النصر من بعض الثغرات والمساحات الخالية بالجانبين، بخلاف التراجع الهجومي.
ويمتلك النجدي هدفا وحيدا ولم يقدم أي تمريرة حاسمة في 9 مباريات مع النصر، فيما أحرز بوشل هدفا وصنع مثله بنفس عدد اللقاءات، وهي معدلات ضعيفة للغاية مقارنة بأظهرة الهلال على وجه التحديد بوجود البرازيلي رينان لودي والبرتغالي جواو كانسيلو.
ومن المتوقع أن يجري النصر بعض التعديلات في الجبهة اليمنى واليسرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل الاستمرار في المنافسة على الألقاب.
-7 انتصارات متتالية للعالمي مع بيولي
-بيولي يعتمد على خطة 4/ 4/ 2، وتحتاج ظهيرين مميزين
-العالمي يفتقد تواجد ظهيرين مميزين هجوميا
-مشكلة الثغرات والمساحات في الأطراف تهدد النصر
-الفترة الشتوية قد تشهد حلولا جديدة في أظهرة فارس نجد.

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