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ثلاثية الكوماندوز تمنحه القمة الخليجية

10/23/2024 11:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر الاتفاق المجموعة الثانية ببطولة الأندية الخليجة الأبطال، بعد تغلبه على الرفاع البحريني 1/3 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الاتفاق لحساب الجولة الأولى بالبطولة. سجل للكوماندوز كارل إيكامبي ((42، و49)) وجيورجينهو فاينالدوم ((90+2))، وللرفاع جويل فينيسيوس ((41))، ليضع فارس الدهناء أول 3 نقاط في رصيده بصدارة المجموعة، وبقي الرفاع بلا نقاط في المركز الرابع.
وفي المجموعة نفسها، تعادل العربي القطري والقادسية الكويتي 1/1 في المباراة التي شهدها ملعب إستاد الثمامة، ليتقاسم الوصافة بنقطة لكل منهما.

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