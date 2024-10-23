ثلاثية الكوماندوز تمنحه القمة الخليجية

(MENAFN
- Al Watan)
تصدر الاتفاق المجموعة الثانية ببطولة الأندية الخليجة الأبطال، بعد تغلبه على الرفاع البحريني 1/3 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الاتفاق لحساب الجولة الأولى بالبطولة. سجل للكوماندوز كارل إيكامبي ((42، و49)) وجيورجينهو فاينالدوم ((90+2))، وللرفاع جويل فينيسيوس ((41))، ليضع فارس الدهناء أول 3 نقاط في رصيده بصدارة المجموعة، وبقي الرفاع بلا نقاط في المركز الرابع.
وفي المجموعة نفسها، تعادل العربي القطري والقادسية الكويتي 1/1 في المباراة التي شهدها ملعب إستاد الثمامة، ليتقاسم الوصافة بنقطة لكل منهما.
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