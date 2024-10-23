صدارة آسيا للذئاب

(MENAFN
- Al Watan)
استعاد التعاون توازنه في دوري أبطال آسيا 2، حيث تغلب على ضيفه ألتين أسير التركماني 1/2 في اللقاء الذي شهده ملعب نادي التعاون لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية. سجل للذئاب جواو بيدرو ((45+2)) وسلطان مندش ((47))، ولألتين رحمان مرادبيرديف ((58))، ليرفع السكري رصيده إلى 6 نقاط، ويقفز لصدارة المجموعة، بينما بقي الفريق التركماني بلا نقاط في المركز الرابع.
وقد استفاد التعاون من خسارة القوة الجوية أمام ضيفه الخالدية البحريني 1/2، ليحل الخالدية ثانيا خلف التعاون بالرصيد نفسه متأخرا عن السكري بفارق الأهداف، ومتقدما على القوة الجوية الذي يملك الرصيد نفسه بفارق المواجهات المباشرة.
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