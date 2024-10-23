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صدارة آسيا للذئاب

10/23/2024 11:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد التعاون توازنه في دوري أبطال آسيا 2، حيث تغلب على ضيفه ألتين أسير التركماني 1/2 في اللقاء الذي شهده ملعب نادي التعاون لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية. سجل للذئاب جواو بيدرو ((45+2)) وسلطان مندش ((47))، ولألتين رحمان مرادبيرديف ((58))، ليرفع السكري رصيده إلى 6 نقاط، ويقفز لصدارة المجموعة، بينما بقي الفريق التركماني بلا نقاط في المركز الرابع.
وقد استفاد التعاون من خسارة القوة الجوية أمام ضيفه الخالدية البحريني 1/2، ليحل الخالدية ثانيا خلف التعاون بالرصيد نفسه متأخرا عن السكري بفارق الأهداف، ومتقدما على القوة الجوية الذي يملك الرصيد نفسه بفارق المواجهات المباشرة.

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