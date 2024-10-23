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إسرائيل تلمح بجاهزية جيشها للهجوم على إيران

10/23/2024 11:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تطرق أحدث بيان من القيادة الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل تخطط للرد باستخدام القوة ضد إيران؛ بسبب الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في الأول من أكتوبر.
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي لمجموعة من الطيارين، أن أي هجوم إسرائيلي على إيران من شأنه أن يثبت ((الاستعداد والاستعداد)) للقوات الجوية في البلاد.
وقال يوآف غالانت لطياري سلاح الجو ومشغليه في قاعدة هاتسريم الجوية في جنوب إسرائيل: ((بعد أن نهاجم إيران، سوف يفهم كل من في دولة إسرائيل وفي أماكن أخرى ما تتضمنه عملية التحضير الخاصة بكم، وتحضيركم واستعدادكم. مشيرا إلى أن سلاح الجو عنصر أساسي في هذا الأمر، ومهددا بقوله: ((كل من يحاول إيذاءنا سوف يتعرض للأذى)).
خيارات الرد
وتتراوح خيارات إسرائيل بين توجيه ضربات رمزية لأهداف عسكرية وشن هجمات مدمرة على صناعة النفط الحيوية في إيران أو برنامجها النووي السري والمحصن بشدة، وهو الخيار الذي حث الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل على تجنبه.
استغلال الانتصارات
فيما حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل على استغلال انتصاراتها التكتيكية الأخيرة ضد حماس؛ للسعي إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة العشرات من الرهائن، وذلك قبل مغادرته إلى المملكة العربية السعودية، في إطار زيارته الحادية عشرة للمنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال إن إسرائيل بحاجة إلى السعي لتحقيق ((نجاح إستراتيجي دائم)) في غزة بعد انتصاراتها التكتيكية ضد حماس.
ويبدو أن الجانبين متمسكان بموقفهما. فقد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على حماس واستعادة العشرات من الرهائن المحتجزين لدى الحركة.
وتقول حماس إنها لن تطلق سراح الأسرى إلا في مقابل وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، وإطلاق سراح السجناء

تضرر المباني
ومن جهة أخرى، قصفت طائرات إسرائيلية عدة مبان في مدينة صور الساحلية، مما أدى إلى تصاعد سحب كبيرة من الدخان الأسود في الهواء.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة إسرائيلية على بلدة المعركة القريبة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات في صور.
وكانت مدينة صور، عاصمة محافظة لبنان الجنوبي، قد نجت إلى حد كبير من الحرب بين إسرائيل وحزب الله التي اندلعت الشهر الماضي بعد ما يقرب من عام من التوترات المتصاعدة، لكن الضربات في المدينة وحولها تكثفت في الآونة الأخيرة.
وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء عشرات المباني في قلب المدينة الساحلية قبل ساعات قليلة. وطلب من السكان الانتقال إلى الشمال من نهر العوالي، على بعد عشرات الكيلومترات إلى الشمال.
تحيط المباني بالمواقع التاريخية القديمة والمنتجعات الشاطئية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس، إن هناك أصولا لحزب الله في منطقة الإنذار بالإخلاء، دون الخوض في التفاصيل أو تقديم أدلة.
واستخدم عناصر الدفاع المدني اللبناني مكبرات الصوت لتحذير السكان من إخلاء المنطقة، وساعدوا كبار السن وغيرهم ممن واجهوا صعوبة في المغادرة.
حل دبلوماسي
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى حل دبلوماسي للصراع بين حزب الله وإسرائيل.
وقالت بيربوك لدى وصولها إلى بيروت: ((يتعين علينا الآن أن نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي لإيجاد حل دبلوماسي قابل للتطبيق يضمن المصالح الأمنية المشروعة لكل من إسرائيل ولبنان)).
وحذرت وزيرة الخارجية من أن ((زعزعة الاستقرار الكامل في البلاد سيكون قاتلًا للمجتمع الأكثر تنوعًا دينيًا بين جميع دول الشرق الأوسط، وأيضًا للمنطقة بأكملها)). كما طلبت - من جميع الأطراف المشاركة في الصراع - حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وتقوم بيربوك بزيارتها الثانية عشرة إلى المنطقة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

منع الأونروا
ومن ناحية أخرى، قالت الدول الخمس الاسكندنافية إنها تشعر ((بقلق عميق)) إزاء مشاريع القوانين المقدمة إلى البرلمان الإسرائيلي والتي من شأنها، إذا تم إقرارها، أن تمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من العمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
ففي أوائل شهر أكتوبر، وافقت لجنة برلمانية إسرائيلية على مشروعي قانونين من شأنهما قطع العلاقات الحكومية الإسرائيلية مع الأونروا، وحظر أنشطة الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، وتجريدها من الحصانات القانونية.
وقد حظي مشروعا القانونين بالموافقة الأولية بأغلبية كبيرة، لكنهما لا بد أن يمرا بعدة قراءات أخرى قبل أن يصبحا قانونين.
وجاء في رسالة مشتركة وقعها وزراء خارجية الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد أنه إذا لم يعد مجلس الأمن قادرا على ممارسة مهامه الأساسية، فإن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، ((وقد يعرض بشكل أساسي احتمالات حل الدولتين للخطر)).
وفي الرسالة، حثوا إسرائيل ((بشدة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية المستمرة ودون عوائق إلى اللاجئين الفلسطينيين بالنسبة

- بلينكن يدعو إسرائيل لتحقيق ((نجاح إستراتيجي دائم)) وإنهاء الحرب.
- الولايات المتحدة تسعى لإحياء جهود وقف إطلاق النار بعد مقتل زعيم حماس يحيى السنوار.
- بلينكن يضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. - تحذير بلينكن من أن عدم السماح بالمساعدات قد يؤثر على المساعدات العسكرية الأمريكية.
- لا تغيير في مطالب حماس رغم وفاة السنوار.
- زيارة بلينكن تأتي في إطار جهود دبلوماسية لحل الأزمة.

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