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العصابات الهايتية تصعد العنف وتنتهك حقوق الطفل

10/23/2024 11:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر أكبر مسؤول للأمم المتحدة في هايتي أن العصابات في البلاد صعدت من عنفها ووسعت عملياتها خارج العاصمة، حتى أنها هاجمت قوارب صغيرة وخطفت أفرادا من شركات شحن البضائع.
وقالت الممثلة الخاصة ماريا إيزابيل سلفادور لمجلس الأمن الدولي إن الوضع تدهور خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث نزح أكثر من 700 ألف شخص في البلاد، وتواجه العملية السياسية ((تحديات كبيرة)).
وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، للمجلس إن ((الوضع الكارثي)) الذي يعيشه أطفال هايتي، والذي تحدثت عنه قبل ستة أشهر تدهور بشكل أكبر. وأضافت أن أكثر من 360 ألف طفل من بين النازحين حاليا.
حقوق الأطفال
وأضافت أن ((الجماعات المسلحة ترتكب بانتظام انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه. وحتى الآن هذا العام، شهدنا زيادة مذهلة في حوادث العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي)).
وأضافت أن العصابات تقوم أيضًا بتجنيد الأطفال واستخدامهم في عملياتها. حيث ((نقدر أن الأطفال يشكلون ما بين 30 % إلى 50 % من أعضاء الجماعات المسلحة. ويتم استخدامهم كمخبرين وطهاة وعبيد جنس، ويجبرون على ارتكاب أعمال عنف مسلح بأنفسهم)).
تعليق الخدمات
وأضافت سالفادور أن الهايتيين في جميع أنحاء البلاد ما زالوا يعانون مع تصاعد أنشطة العصابات وتوسعها، ((التي تنشر الرعب والخوف وتغمر أجهزة الأمن الوطني)) وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الخطير للغاية((.
إن العصابات تهاجم أيضا قوارب صغيرة تحمل الهايتيين من العاصمة بورت أو برنس إلى مناطق أخرى من البلاد، كما اختطفت أفرادا من شركات شحن دولية، مما أجبرهم على تعليق خدماتهم إلى هايتي.
نقص الموارد
وذكرت سالفادور، التي ترأس البعثة السياسية للأمم المتحدة في هايتي، إن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الذي يمول القوة المتعددة الجنسيات ويعتمد على المساهمات الطوعية))لا يزال يعاني من نقص الموارد بشكل حرج، مما قد يؤثر على نشر القوة ويعيقها عن تنفيذ مهامها في دعم الشرطة الوطنية الهايتية((. وعلى الصعيد السياسي، تم تعيين ليزلي فولتير زعيما جديدا للمجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي في وقت سابق من هذا الشهر، على إثر اتهامات فساد خطيرة ضد ثلاثة من أعضائه. وتأسس المجلس هذا العام بعد أن أجبرت هجمات العصابات المستهدفة رئيس وزراء هايتي السابق على الاستقالة، مما ترك البلاد بدون زعيم. ويعمل المجلس جنبًا إلى جنب مع رئيس الوزراء الجديد جاري كونيل وهو مسؤول عن المساعدة في إدارة البلاد وتنظيم الانتخابات العامة بحلول فبراير 2026.
حقوق الأطفال في هايتي:
شهد هذا العام، زيادة مذهلة في حوادث العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي)).
أكثر من 360 ألف طفل من بين النازحين حاليا.
العصابات ترتكب بانتظام انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال
تقوم العصابات بجرائم القتل والتشويه للأطفال

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