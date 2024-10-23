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350 عاما لإعادة إعمار غزة تحت الحصار

10/23/2024 11:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير أممي عن مدى الدمار الذي تسببت فيه القوات الإسرائيلية بالدعم الأمريكي في غزة، ويتحدث التقرير من منظور القرون.
وقالت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إنه إذا انتهت الحرب غدًا وعادت غزة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر2023، فقد يستغرق الأمر 350 عاما حتى يعود اقتصادها المنهك إلى مستواه الهش قبل الحرب، وذلك لأن الحرب الحالية تسببت في دمار هائل في مختلف أنحاء البلاد، حيث تم تدمير أحياء بأكملها، وتدمير الطرق والبنية الأساسية الحيوية، ويتعين إزالة جبال من الأنقاض المليئة بالجثث المتحللة والذخائر غير المنفجرة، قبل أن يتسنى البدء في إعادة البناء.
وقف النار
وقال التقرير ((بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن العودة إلى الوضع الراهن قبل أكتوبر 2023 لن يضع غزة على المسار المطلوب للتعافي والتنمية المستدامة))، ((إذا عاد اتجاه النمو 2007-2022، بمعدل نمو متوسط يبلغ 0.4 في المائة، فسوف يستغرق الأمر 350 عامًا لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022))، وحتى في هذه الحالة، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سوف ينخفض ((بشكل مستمر وسريع)) مع نمو السكان.
وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع حماس من استيراد الأسلحة، وتلقي باللوم على الجماعة المسلحة في محنة غزة، وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ردًا على التقرير: ((لا مستقبل لشعب غزة طالما ظل شعبهم تحت احتلال حماس)).
حساب وليس تنبؤًا
وقال رامي العزة، مؤلف التقرير، إنه استند في حساباته إلى الدمار الذي لحق بالاقتصاد خلال الأشهر السبعة الأولى من الحرب، والمدة التي سيستغرقها استعادته بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في غزة في المتوسط من عام 2007 حتى عام 2022، الناتج المحلي الإجمالي، هو مجموع كل السلع والخدمات المنتجة في بلد أو منطقة.

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