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6 مناطق تسجل ارتفاعا في العقار يفوق الرياض

10/23/2024 11:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت أسعار العقارات في 6 مناطق بالمملكة ارتفاعات تجاوزت تلك المسجلة في العاصمة الرياض، حيث ارتفعت الأسعار في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 8.9%، تلتها نجران بنسبة 6.6%، ثم الباحة بنسبة 3.4%، ومكة المكرمة والقصيم بنسبة 2.4% لكل منهما، بينما شهدت المنطقة الشرقية نمواً بنسبة 1.9%. وفي المقابل، سجل متوسط الأسعار للعقارات في الرياض زيادة بنسبة 1.2% فقط خلال الربع الثاني من عام 2024.
الحدود الشمالية تقود الارتفاعات السنوية
تصدرت منطقة الحدود الشمالية مناطق المملكة في نسبة ارتفاع أسعار العقارات على أساس سنوي، حيث سجلت زيادة بنسبة 8.9% في الربع الثاني من عام 2024. وتلتها منطقة نجران بنسبة 6.6%. وكان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو العامل الرئيسي في هذا النمو، حيث ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في الحدود الشمالية بنسبة 10.5%، وفي نجران بنسبة 4.9%.
تراجع في حائل واستقرار في تبوك
على الجانب الآخر، شهدت منطقة حائل انخفاضاً في مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.5%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7% على أساس سنوي. في المقابل، استمرت منطقة تبوك في أداء مستقر، بعد أن كانت قد حققت أعلى نسب نمو في العقارات خلال العام السابق.
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 1.7%
سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من 2024 ارتفاعاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار القطاع السكني بنسبة 2.8%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي السكنية والشقق بنسبة 2.8% و2.9% على التوالي. ومع ذلك، شهدت أسعار العمائر السكنية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، فيما تراجعت أسعار الفلل بنسبة 0.5% والمنازل السكنية بنسبة 1.4%.
وفيما يخص القطاع الزراعي فقد شهد ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1.5%. بينما تراجع القطاع التجاري بنسبة 0.4% خلال الفترة ذاتها. وعلى أساس ربعي ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات بنسبة 1.1%.
النمو السنوي للرقم القياسي للعقارات حسب المنطقة (الربع الثاني 2024)
الحدود الشمالية: 8.9%
نجران: 6.6%
الباحة: 3.4%
مكة المكرمة: 2.4%
القصيم: 2.4%
المنطقة الشرقية: 1.9%
الرياض: 1.2%
جيزان: 0.7%
المدينة المنورة: 0.6%
عسير: 0.5%
حائل: 0.5%
الجوف: 0.2%

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