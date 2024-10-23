6 مناطق تسجل ارتفاعا في العقار يفوق الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت أسعار العقارات في 6 مناطق بالمملكة ارتفاعات تجاوزت تلك المسجلة في العاصمة الرياض، حيث ارتفعت الأسعار في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 8.9%، تلتها نجران بنسبة 6.6%، ثم الباحة بنسبة 3.4%، ومكة المكرمة والقصيم بنسبة 2.4% لكل منهما، بينما شهدت المنطقة الشرقية نمواً بنسبة 1.9%. وفي المقابل، سجل متوسط الأسعار للعقارات في الرياض زيادة بنسبة 1.2% فقط خلال الربع الثاني من عام 2024. الحدود الشمالية تقود الارتفاعات السنوية
تصدرت منطقة الحدود الشمالية مناطق المملكة في نسبة ارتفاع أسعار العقارات على أساس سنوي، حيث سجلت زيادة بنسبة 8.9% في الربع الثاني من عام 2024. وتلتها منطقة نجران بنسبة 6.6%. وكان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو العامل الرئيسي في هذا النمو، حيث ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في الحدود الشمالية بنسبة 10.5%، وفي نجران بنسبة 4.9%.
تراجع في حائل واستقرار في تبوك
على الجانب الآخر، شهدت منطقة حائل انخفاضاً في مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.5%، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.7% على أساس سنوي. في المقابل، استمرت منطقة تبوك في أداء مستقر، بعد أن كانت قد حققت أعلى نسب نمو في العقارات خلال العام السابق. ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 1.7%
سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من 2024 ارتفاعاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار القطاع السكني بنسبة 2.8%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأراضي السكنية والشقق بنسبة 2.8% و2.9% على التوالي. ومع ذلك، شهدت أسعار العمائر السكنية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1%، فيما تراجعت أسعار الفلل بنسبة 0.5% والمنازل السكنية بنسبة 1.4%.
وفيما يخص القطاع الزراعي فقد شهد ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1.5%. بينما تراجع القطاع التجاري بنسبة 0.4% خلال الفترة ذاتها. وعلى أساس ربعي ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات بنسبة 1.1%. النمو السنوي للرقم القياسي للعقارات حسب المنطقة (الربع الثاني 2024)
الحدود الشمالية: 8.9%
نجران: 6.6%
الباحة: 3.4%
مكة المكرمة: 2.4%
القصيم: 2.4%
المنطقة الشرقية: 1.9%
الرياض: 1.2%
جيزان: 0.7%
المدينة المنورة: 0.6%
عسير: 0.5%
حائل: 0.5%
الجوف: 0.2%
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