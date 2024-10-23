Thursday, 24 October 2024 06:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مرضى اضطراب الزورانية غير مسؤولين جنائيا

10/23/2024 11:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) اضطراب الشخصية الزورانية: كشف الطبيب النفسي الدكتور علي الزائري أن المصاب باضطراب الشخصة الزورانية -وهي نوع من ذهان الضلالات (الجنون)- قد يقوم بارتكاب جريمة نتيجة الضلالات، وفي قانون الطب الشرعي النفسي يعتبر الشخص غير مسؤول جنائيا، لأنه حدث ذلك أثناء فقده العقل والذي تسبب فيه المرض النفسي الحاد.
كما حدث في أحد القضايا الجنائية في أحد الدول العربية حينما قامت أم بقتل ابنتها مدعية بأنها رأت أنبياء، وهم من أمروها بقتل ابنتها لكي تتمكن من الصعود للسماء، وما حدث مع هذه المريضة يعتبر صحيحا لأنها تعرضت لعدد من الأعراض النفسية يعرفها الطب النفسي، وهو الجنون الحاد الذهان، مما أصابها بالهلوسة والضلالات وبالتالي يعتقد المريض أنه صاحب ميزة.
أمراض عقلية خطيرة
أوضح استشاري الطب النفسي كريم أحمد أن هناك عدة مضاعفات لاضطراب الشخصية الزورانية، فنجد المصابين لا يستطيون بناء علاقات اجتماعية مع الآخرين كذلك علاقاتهم الأسرية مضطربة، وبين الزوجين تجد هناك مشاكل زوجية مستمرة في حالة أصابه أحدهم بهذا المرض، بسبب كثرة الشكوك في كثير من الحالات، مما يجعل الزوج أو الشريك لا يستطيع المحافظة على علاقة أو حياة زوجية سليمة، موضحا كذلك أنه نتيجة لإهمال المصاب وعدم علاجه سيصاب بالعدائية الشديدة مما قد يتسبب في مشاكل جنائية.
تشابه الأعراض
أشار إلى أن هناك تشابه في الأعراض بين اضطراب الشخصية الزورانية الاضطهادية وبين اضطرابات الشخصية النفسية، وقد يتم الخلط في التمييز بين تلك الاضطرابات، لذلك نجد أن الشخصية الزورانية أو الاضطهادية هي اضطراب الشخصية الفصامية والاضطراب الضلالي، اضطراب الشخصية شبه الفصامية واضطراب الشخصية المضادة للمجتمع. ويتصف الأشخاص المصابون بالشخصية الزورانية (الجنون) بأنهم ينظرون إلى الآخرين على أنهم عدائيون ويهدفون إلى إلحاق الأذية بهم أو خداعهم، وتفسير كلمات أو أفعال الآخرين على أنها شتائم وحمل الضغائن، والمطالبة بالولاء، والمبالغة في رد الفعل عند الاعتقاد بالتعرض للخيانة، وصعوبة بناء علاقات وثيقة مع الآخرين بسبب انعدام الثقة بهم، والتسرع في الهجوم عند الشعور بوجود تهديد.
زيادة الشكوك: الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب يميلون إلى الشك في نوايا الآخرين، معتقدين أنهم يرغبون في إيذائهم أو استغلالهم دون دليل.
استهداف المقربين: تظهر الشكوك بشكل خاص تجاه أقرب الأشخاص، مثل شريك الحياة وأفراد الأسرة.
صعوبة المسامحة: المصاب لا ينسى أو يسامح من يخطئ في حقه، ويحمل أفكارًا سلبية تجاههم.
عدم وجود مبررات للشكوك: تفتقر الشكوك تجاه الزملاء والمقربين إلى أي مبرر منطقي.
رفض منح الثقة: يرفض المصاب منح الثقة للآخرين، خاصة فيما يتعلق بمشاركة معلومات شخصية.
تفسير سلوكيات الآخرين: يعتبر المصاب دائمًا أن سلوكيات الآخرين سلبية، حتى لو كانت إيجابية، ويفسرها على أنها مهينة له.

MENAFN23102024000089011017ID1108813788

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث