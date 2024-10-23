4 تقنيات بمؤتمر تطورات طب الأطفال

(MENAFN
- Al Watan)
فيما كشف مؤتمر تطورات طب الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولاد في الأحساء، 4 أجهزة وتقنيات طبية جديدة في طب الأطفال والعناية المركزية لحديثي الولادة، أكدت رئيسة المؤتمر الدكتورة مريم العامري أن انعقاد المؤتمر في هذه الفترة يأتي في وقت مهم لـ 5 أسباب رئيسية، أبرزها: التطورات السريعة في التكنولوجيا وأساليب العلاج، ويوفر المؤتمر منصة لتبادل آخر الأبحاث والتقنيات التي يمكن أن تحسن نتائج الرعاية الصحية للأطفال.
تقنيات جديدة
يعمل جهاز قياس غازات الدم لحديثي الولادة بالعناية المركزة، على حساب ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى عن طريق حساس سطحي حراري، ليتم الحد من خسائر الدم وتقليل آلام من الممارسات طبية، ويعمل الجهاز على مراقبة غازات الدم دون أي تدخل جراحي وإحداث ألم للمريض.
والتقنية الثانية نظام دعم للرئة، يقوم بإزالة ثاني أكسيد الكربون من الدم باستخدام جهاز PrisMax، ويُستخدم العلاج للمرضى الذين يعانون من فشل رئوي حاد، ولا يستطيعون إزالة ثاني أكسيد الكربون، بشكل كافٍ باستخدام التهوية التقليدية، ويساعد النظام في تحسين التنفس وتقليل العبء على الرئتين.
فيما جاءت الثالثة فلتر، يستخدم مع أجهزة غسيل الكلى لعلاج المرضى المصابين بالإنتان الشديد (تعفن الدم)، ويتميز بقدرته على إزالة السموم والبكتيريا والمواد الضارة المسببة للإنتان من الدم، بالإضافة إلى تعديل الاستجابة المناعية للمرضى، ويُعتبر جزءًا مهمًا من العلاج متعدد التخصصات للإنتان. وآخر متقدم يستخدم في جلسات غسيل الكلى التقليدية، يتميز بقدرته على إزالة مجموعة من السموم والجزيئات الكبيرة مقارنة بالمرشحات التقليدية، يساعد في تحسين تنقية الدم بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في تقليل الأعراض المرتبطة بمرض الكلى المزمن.
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