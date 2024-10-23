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4 تقنيات بمؤتمر تطورات طب الأطفال

10/23/2024 11:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما كشف مؤتمر تطورات طب الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولاد في الأحساء، 4 أجهزة وتقنيات طبية جديدة في طب الأطفال والعناية المركزية لحديثي الولادة، أكدت رئيسة المؤتمر الدكتورة مريم العامري أن انعقاد المؤتمر في هذه الفترة يأتي في وقت مهم لـ 5 أسباب رئيسية، أبرزها: التطورات السريعة في التكنولوجيا وأساليب العلاج، ويوفر المؤتمر منصة لتبادل آخر الأبحاث والتقنيات التي يمكن أن تحسن نتائج الرعاية الصحية للأطفال.
تقنيات جديدة
يعمل جهاز قياس غازات الدم لحديثي الولادة بالعناية المركزة، على حساب ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى عن طريق حساس سطحي حراري، ليتم الحد من خسائر الدم وتقليل آلام من الممارسات طبية، ويعمل الجهاز على مراقبة غازات الدم دون أي تدخل جراحي وإحداث ألم للمريض.
والتقنية الثانية نظام دعم للرئة، يقوم بإزالة ثاني أكسيد الكربون من الدم باستخدام جهاز PrisMax، ويُستخدم العلاج للمرضى الذين يعانون من فشل رئوي حاد، ولا يستطيعون إزالة ثاني أكسيد الكربون، بشكل كافٍ باستخدام التهوية التقليدية، ويساعد النظام في تحسين التنفس وتقليل العبء على الرئتين.
فيما جاءت الثالثة فلتر، يستخدم مع أجهزة غسيل الكلى لعلاج المرضى المصابين بالإنتان الشديد (تعفن الدم)، ويتميز بقدرته على إزالة السموم والبكتيريا والمواد الضارة المسببة للإنتان من الدم، بالإضافة إلى تعديل الاستجابة المناعية للمرضى، ويُعتبر جزءًا مهمًا من العلاج متعدد التخصصات للإنتان. وآخر متقدم يستخدم في جلسات غسيل الكلى التقليدية، يتميز بقدرته على إزالة مجموعة من السموم والجزيئات الكبيرة مقارنة بالمرشحات التقليدية، يساعد في تحسين تنقية الدم بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في تقليل الأعراض المرتبطة بمرض الكلى المزمن.

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