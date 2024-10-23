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18 مليونا تذاكر السينما المباعة

10/23/2024 11:21:59 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت تذاكر السينما المباعة، خلال العام الماضي، نموا بـ23
%، حيث بلغ إجمالي التذاكر المباعة 17.7 مليون تذكرة مباعة، مقابل 14.3 مليون تذكرة مباعة في عام 2022، في وقت بلغت إيرادات السينما في المملكة 922 مليون ريال، وبلغ إجمالي المبيعات في معارض الكتاب في المملكة 59 مليون ريال، والتي انخفضت 7% عن عام 2022، في حين توقف 28% عن مشاهدة الأفلام السينمائية خلال العام الماضي.
%2 نموا
كشف تقرير الحالة الثقافية للعام الماضي، نمو إيرادات السينما 1.6%، حيث بلغت إيرادات السينما في المملكة 922.598.335 مليون ريال، مقارنة بعام 2022، الذي بلغت فيه الإيرادات 908.063.982 ملايين ريال، في المقابل، جذبت معارض الكتاب في المملكة نحو 2.2 مليون زائر بمعدل نمو 22%، وبلغ إجمالي مبيعات معارض الكتاب المقامة في المملكة 59.488 مليون ريال، والتي تصدرتها منطقة الرياض بـ47%.
4 طرق
أكد مسح المشاركة الثقافية، 4 طرق مفضلة لمشاهدة الأفلام في المملكة، حيث أبدى 27.6% عدم مشاهدتهم للأفلام خلال العام الماضي، وتصدرت المشاهدة عن طريق منصات العرض الافتراضية الطرق المفضلة لمشاهدة الأفلام بـ27.5%، وحل تفضيل المشاهدة عن طريق القنوات التلفزيونية ثانيا بـ23%، ومشاهدة الأفلام في دور السينما ثالثا بـ21%، ومشاهدة الأفلام عن طريق أشرطة الفيديو أو الأقراص رابعا بـ1%.
59 مليونا مبيعات
انخفضت المبيعات في معارض الكتاب 7%، وبلغ إجمالي المبيعات 59.488 مليون ريال، وتصدرت منطقة الرياض مبيعات معارض الكتاب، حيث بلغ إجمالي المبيعات 28.196 مليون ريال بـ47%، وحلت جدة ثانيا، بإجمالي 15.040 مليون ريال بـ25%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 11.563 مليون ريال بـ19%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 4.687 ملايين ريال بـ8%.

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