18 مليونا تذاكر السينما المباعة

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت تذاكر السينما المباعة، خلال العام الماضي، نموا بـ23
%، حيث بلغ إجمالي التذاكر المباعة 17.7 مليون تذكرة مباعة، مقابل 14.3 مليون تذكرة مباعة في عام 2022، في وقت بلغت إيرادات السينما في المملكة 922 مليون ريال، وبلغ إجمالي المبيعات في معارض الكتاب في المملكة 59 مليون ريال، والتي انخفضت 7% عن عام 2022، في حين توقف 28% عن مشاهدة الأفلام السينمائية خلال العام الماضي.
%2 نموا
كشف تقرير الحالة الثقافية للعام الماضي، نمو إيرادات السينما 1.6%، حيث بلغت إيرادات السينما في المملكة 922.598.335 مليون ريال، مقارنة بعام 2022، الذي بلغت فيه الإيرادات 908.063.982 ملايين ريال، في المقابل، جذبت معارض الكتاب في المملكة نحو 2.2 مليون زائر بمعدل نمو 22%، وبلغ إجمالي مبيعات معارض الكتاب المقامة في المملكة 59.488 مليون ريال، والتي تصدرتها منطقة الرياض بـ47%.
4 طرق
أكد مسح المشاركة الثقافية، 4 طرق مفضلة لمشاهدة الأفلام في المملكة، حيث أبدى 27.6% عدم مشاهدتهم للأفلام خلال العام الماضي، وتصدرت المشاهدة عن طريق منصات العرض الافتراضية الطرق المفضلة لمشاهدة الأفلام بـ27.5%، وحل تفضيل المشاهدة عن طريق القنوات التلفزيونية ثانيا بـ23%، ومشاهدة الأفلام في دور السينما ثالثا بـ21%، ومشاهدة الأفلام عن طريق أشرطة الفيديو أو الأقراص رابعا بـ1%.
59 مليونا مبيعات
انخفضت المبيعات في معارض الكتاب 7%، وبلغ إجمالي المبيعات 59.488 مليون ريال، وتصدرت منطقة الرياض مبيعات معارض الكتاب، حيث بلغ إجمالي المبيعات 28.196 مليون ريال بـ47%، وحلت جدة ثانيا، بإجمالي 15.040 مليون ريال بـ25%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 11.563 مليون ريال بـ19%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 4.687 ملايين ريال بـ8%.
MENAFN23102024000089011017ID1108813786
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.